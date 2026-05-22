Italové zavolali na Micka Jaggera policii, vadil jim moc hlučný večírek

Policie na ostrově Stromboli dorazila po půlnoci na party kvůli stížnostem sousedů, kterým vadila hlasitá hudba na závěrečném večírku filmařů. Ti kromě konce natáčení slavili i 36. narozeniny herce Joshe O’Connora. Podle policistů hlukem porušili místní předpisy zákazu hudby ve středu a party rozpustili.
Italská média uvedla, že hudba hrála z jednoho malého reproduktoru a nebyla příliš hlučná. „Když karabiniéři dorazili na místo činu, viděli, že hudba hraje z malého reproduktoru s hlasitostí, která nebyla přehnaná, ale museli nařídit její vypnutí,“ uvedla italská tisková agentura LaPresse.
Šéfka turistické kanceláře Stromboli Rosa Oliva incident potvrdila a kritizovala policejní postup jako „trestný zásah“. Nevynechala ani kritiku starosty Liparských ostrovů Riccarda Gulla, který prosadil zákaz hudby ve středu. „Člověk by očekával přivítání hostů, nebo alespoň pozdrav a poděkování za jejich klíčový přínos pro místní ekonomiku a jejich zviditelnění,“ uvedla Oliva.
Mick Jagger ve filmu Three Incestuous Sisters podle stejnojmenného amerického románu hraje strážce majáku. Jeho syn v podání Joshe O’Connora se stane objektem touhy tří sester.
Zpěvák v minulosti zažil horší policejní razii na večírku. V roce 1967 slavil na panství West Wittering, které v té době vlastnil jeho kolega z kapely Keith Richards. Při razii našli drogy a Jagger s Richardsem strávili noc ve vězení. Obvinění vůči nim ale po kritice veřejnosti byla stažena.