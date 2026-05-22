Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Italové zavolali na Micka Jaggera policii, vadil jim moc hlučný večírek

Autor:
  13:11
Zpěvák Mick Jagger (82) ani ve svém věku nepolevuje a téměř 60 let poté, co byl poprvé zatčen během razie na večírku, se opět dostal do problémů s policií. Frontman kapely Rolling Stones byl s herečkami Dakotou Johnsonovou, Saoirse Ronanovou a Jessie Buckley na závěrečné party po natáčení filmu.
Melanie Hamricková a Mick Jagger na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Melanie Hamricková a Mick Jagger na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026) | foto: AP

Mick Jagger se dostal v roce 1967 do cely kvůli drogám, po razii v domě kolegy...
Mick Jagger a L’Wren Scottová
Mick Jagger a L'Wren Scottová (7. května 2012)
Mick Jagger a L'Wren Scottová (19. května 2010)
22 fotografií

Policie na ostrově Stromboli dorazila po půlnoci na party kvůli stížnostem sousedů, kterým vadila hlasitá hudba na závěrečném večírku filmařů. Ti kromě konce natáčení slavili i 36. narozeniny herce Joshe O’Connora. Podle policistů hlukem porušili místní předpisy zákazu hudby ve středu a party rozpustili.

Italská média uvedla, že hudba hrála z jednoho malého reproduktoru a nebyla příliš hlučná. „Když karabiniéři dorazili na místo činu, viděli, že hudba hraje z malého reproduktoru s hlasitostí, která nebyla přehnaná, ale museli nařídit její vypnutí,“ uvedla italská tisková agentura LaPresse.

Mick Jagger se dostal v roce 1967 do cely kvůli drogám, po razii v domě kolegy z Rolling Stones Keitha Richardse.

Šéfka turistické kanceláře Stromboli Rosa Oliva incident potvrdila a kritizovala policejní postup jako „trestný zásah“. Nevynechala ani kritiku starosty Liparských ostrovů Riccarda Gulla, který prosadil zákaz hudby ve středu. „Člověk by očekával přivítání hostů, nebo alespoň pozdrav a poděkování za jejich klíčový přínos pro místní ekonomiku a jejich zviditelnění,“ uvedla Oliva.

Mick Jagger ve filmu Three Incestuous Sisters podle stejnojmenného amerického románu hraje strážce majáku. Jeho syn v podání Joshe O’Connora se stane objektem touhy tří sester.

Zpěvák v minulosti zažil horší policejní razii na večírku. V roce 1967 slavil na panství West Wittering, které v té době vlastnil jeho kolega z kapely Keith Richards. Při razii našli drogy a Jagger s Richardsem strávili noc ve vězení. Obvinění vůči nim ale po kritice veřejnosti byla stažena.

Vstoupit do diskuse (2 příspěvky)

Žiju pro sebe, je mi jedno, co si lidi myslí, říká Simona Krainová

Nejčtenější

Herec Mel Gibson se v Římě líbal s blond modelkou, na večeři vyrazil v crocsech

Mel Gibson a italská herečka Antonella Salvucciová (Řím, 9. května 2026)

Hollywoodský herec a režisér Mel Gibson (70) byl po rozchodu s dlouholetou partnerkou Rosalind Rossovou (35) spatřen v Římě po boku herečky, influencerky a bývalé modelky Antonelly Salvucciové (44)....

Daniel Landa ukázal rozbité okno svého domu. Uberte trochu, vzkázal

Daniel Landa během představení nového nastudování muzikálu Tajemství v Divadle...

Zpěvák Daniel Landa (57) zveřejnil fotografii rozbitého okna svého domu a připojil k ní stručný, ale výrazný komentář. Jeho slova rozpoutala na Facebooku debatu o agresi ve společnosti, rostoucím...

Travolta překvapil v Cannes baretem a obarvenými vousy. Krásná dcera zazářila

John Travolta s dcerou Ellou Bleu na festivalu v Cannes (květen 2026)

Herec John Travolta (72) převzal na filmovém festivalu v Cannes cenu za celoživotní dílo a prohlásil, že má pro něj větší význam než Oscar. Herec však přítomné překvapil především svým novým stylem,...

Hanka Kynychová se pochlubila dcerami. Dvojčata by mohla dělat modelky

Hanka Kynychová a její dcery Sofie a Alexandra

Cvičitelka Hanka Kynychová (58) má se svými dcerami krásný vztah. Dvojčata Alexandra a Sofie, která letos oslaví 19. narozeniny, bere jako parťačky a skvěle se doplňují. V rozhovoru pro iDNES.cz...

Fanoušci Euforie jsou v šoku. Lechtivé scény Sydney Sweeney jim začínají vadit

Sydney Sweeney v seriálu Euforie (2026)

Pózování s živou krajtou ve striptýzovém klubu kvůli obsahu na OnlyFans? Nová epizoda seriálu Euforie opět rozvířila debatu na sociálních sítích. Největší pozornost na sebe strhla postava Cassie,...

Italové zavolali na Micka Jaggera policii, vadil jim moc hlučný večírek

Melanie Hamricková a Mick Jagger na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Zpěvák Mick Jagger (82) ani ve svém věku nepolevuje a téměř 60 let poté, co byl poprvé zatčen během razie na večírku, se opět dostal do problémů s policií. Frontman kapely Rolling Stones byl s...

22. května 2026  13:11

Spor o Anděla Páně provázely emoce, soudce hrozil pořádkovou pokutou

Premium
Z natáčení. Režisér Jiří Strach a herec Ivan Trojan při natáčení druhého dílu...

Čtvrteční projednávání sporu o autorství scénáře k oblíbené vánoční pohádce Anděl Páně se neobešlo bez emotivních momentů. Soudce strany opakovaně napomínal a varoval před uložením pokuty. K jednání...

22. května 2026  10:12

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů

Honza Dědek (2021)

Moderátor Honza Dědek se nedomluvil s Primou ohledně pokračování talkshow 7 pádů. Ta se na obrazovkách objevovala několik let a vybudovala si silnou diváckou základnu. Pořad byl známý uvolněnými...

22. května 2026  10:10

Otčím nás okouzlil, zbavit se jeho příjmení trvalo roky. Syn Monyové o vraždě mámy

Premium
O maminku ho před patnácti lety připravil otčím. Osmnáctiletý Dominik měl ze...

Jeho mámou byla brněnská spisovatelka Simona Monyová, o kterou ho před patnácti lety připravil otčím. Tehdy osmnáctiletý Dominik měl ze dne na den úplně jiné starosti než jeho kamarádi. Kde a jak se...

22. května 2026

Miliardář Leon Tsoukernik zkolaboval po injekci během sexu, soud rozdal pokuty

Český podnikatel ruského původu Leon Tsoukernik

Miliardář Leon Tsoukernik loni v zimě zkolaboval poté, co mu Žaneta Otavová píchla injekci s anestetikem a vykonávala na něm domluvené sexuální praktiky. Žena od soudu odešla s pokutou, stejně jako...

22. května 2026  9:54

Zmizela s ním na toaletu, vzpomíná Jason Donovan na nevěru Kylie Minogue

Kylie Minogue a Jason Donovan měli svatbu, ale jen v seriálu Neighbours (1988).

V novém dokumentárním seriálu na Netflixu se zpěvačka Kylie Minogue svěří s mnohým. Vrátí se i ke vztahu, který podle jejích vlastních slov ovlivnil celý její život. Řeč je o rockerovi Michaelu...

22. května 2026  9:38

Tereze Ramba hrozil po svatbě okamžitý rozvod kvůli švagrovi. Kdo je její manžel?

Tereza Ramba a Matyáš Ramba v Karlových Varech (28. června 2024)

Herečka Tereza Ramba si své soukromí chrání, muž po jejím boku ale rozhodně není neznámou tváří. Matyáš Ramba prošel vrcholovou gymnastikou, stál u zrodu známého novocirkusového souboru a herečku...

22. května 2026

Byla jsem obdarována, říká Milena Steinmasslová po návratu z Bhútánu

Milena Steinmasslová

Ve filmu Němá tajemství ztvárnila matku bojující o život svého nemocného syna, v Divadle Ungelt v Cizích příbězích je spisovatelkou, která se dostane do sporu se svojí studentkou ohledně práva na...

22. května 2026

I záporné postavy se snažím pochopit, jinak bych je nemohl hrát, říká David Máj

Premium
„Přál bych si, aby se lidi vzpamatovali, přestali se chovat jako hlupáci a...

Pokud se večer díváte na televizi, civilnímu herectví Davida Máje se nevyhnete. Nad jeho jménem se však řada diváků stále musí zamyslet. „Nejsem herec velkých rolí. Ale jsem rád hercem rolí...

21. května 2026

Kmenová rada, jakou český Survivor ještě nezažil. Vendy skončila, aniž se četly hlasy

Kmenová rada, jakou československý Survivor ještě nezažil.

Třináctá kmenová rada přinesla moment, který československý Survivor ještě nezažil. Ve hře se během jediného večera objevilo hned několik skrytých imunit a ještě před přečtením hlasů bylo jasné, kdo...

21. května 2026  13:54

Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance
Je vám přes čtyřicet? Soutěžíme o přírodní doplněk stravy MenoVit Balance

Období po čtyřicítce přináší řadu změn, které mohou ovlivnit fyzickou i psychickou pohodu. Dopřejte si proto přírodní podporu v čase, kdy ji vaše...

Chantal Poullain se potřetí vrátila rakovina. Operovali jí nádor na plicích

Chantal Poullain v pořadu 13. komnata (květen 2026)

Herečka Chantal Poullain (69) ve 22 letech prodělala rakovinu děložního čípku a v roce 2011 se vyléčila z rakoviny prsu. V pořadu 13. komnata ale prozradila, že se jí nemoc vrátila potřetí. Tentokrát...

21. května 2026  12:34

Místo bujné hřívy je na kluka. Sklenaříková v Cannes ukázala novou image

Adriana Sklenaříková v letech 2015 a 2026

Nejen dlouhé nohy zapsané v Guinessově knize rekordů, ale také dlouhá blond hříva byla charakteristická pro slovenskou topmodelku Adrianu Sklenaříkovou. Rodačka z městečka Brezno ovšem v poslední...

21. května 2026  11:01

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.