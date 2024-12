Vyčítala jsem si, že nemohu mít děti, říká oscarová herečka Yeohová

„Asi nejhorší na tom je, jak si každý měsíc připadáte jako totální budižkničemu,“ zavzpomínala v podcastu Woman’s Hour na dobu, kdy trpěla výčitkami, že je neplodná.

„Ale potom si říkáte – proč vlastně? Časem dojdete do bodu, kdy přestanete vinit sebe. Ve vašem těle je prostě něco, co nefunguje tak, jak očekáváte, a to je celé. Musíte to zkrátka nechat být,“ dodala.

Neplodnost ovlivnila zejména její manželství s podnikatelem Dicksonem Poonem, které trvalo od roku 1988 do roku 1992. Bezdětnost byla hlavní příčinou rozpadu tohoto vztahu a o to těžší bylo pro herečku se s ní smířit. „Ani za deset, ani za dvacet let bych mu nedokázala dát rodinu, po které tak toužil,“ říká.

Její exmanžel Poon nakonec má děti s jinou ženou, přičemž jednomu z nich se Michelle Yeohová stala kmotrou. Nyní doporučuje všem párům, aby si o úmyslu mít děti promluvily pokud možno již na začátku vztahu.

Sama je dnes vdaná za Francouze Jeana Todta, bývalého ředitele stáje Ferrari v závodech Formule 1, a přestože spolu žádné děti nemají, za babičku se může považovat skrze nevlastního syna.

„Je mi 62 let, takže na vlastního potomka už samozřejmě pomýšlet nemůžu, ale teď máme vnouče a pro člověka je to i tak ohromné požehnání, když nějaké dítě v životě má,“ řekla herečka, která v roce 2023 dostala Oscara za film Všechno, všude, najednou.