Po šedesátce už neřeším, co si myslí jiní, říká Obamová o copáncích i oblékání

Publikace s názvem The Look popisuje nejen její vztah k módě, ale i k sobě samé. Vznikla ve spolupráci s její dlouholetou stylistkou Meredith Koopovou a ukazuje, jak pečlivě Michelle Obamová jako první dáma přemýšlela o každém outfitu, který během let po boku prezidenta Baracka Obamy oblékla.
Sama ale přiznává, že tehdy o módě mluvila nerada. „Bála jsem se, že to zastíní všechno ostatní. Chtěla jsem, aby mě lidé brali vážně kvůli tomu, co říkám, ne kvůli tomu, co mám přitom zrovna na sobě,“ vysvětlila. Dnes už to prý vnímá jinak – chápe, že i díky svému módnímu vkusu se dokázala přiblížit milionům žen po celém světě.
Jako první dáma se však nevyhnula ani kritice pomyslné módní policie z řad sledujících na sociálních sítích. Lidé řešili každou drobnost, od střihu šatů po odhalené paže. „Připadalo mi to velmi pokrytecké. Jackie Kennedyová nosila šaty bez rukávů a nikomu to nevadilo. U mě to byl najednou problém,“ vzpomíná.
Dnes si Obamová užívá mnohem klidnější život. Dcery Malia a Sasha už jsou dospělé a i když její manželství s bývalým americkým prezidentem Barackem Obamou trvá už přes třicet let, jejich vztah prý nikdy nebyl lepší. „Naše rande teď vypadají tak, že jsme doma, dáme si večeři při svíčkách a povídáme si. Na kino už nemám energii, tam bych usnula,“ směje se Michelle, která byla v letech 2009 až 2017 první dámou USA.
Výrazně také změnila image – místo uhlazených elegantních účesů teď nosí třeba copánky. „V Bílém domě jsem si nebyla jistá, jestli je na to země připravená. Teď je to pro mě symbolem svobody. Po šedesátce nosím copánky, no a co? Už je mi jedno, co si myslí okolí,“ říká.
Dodává, že i když se za své šediny nestydí, zatím si vlasy barví. „Moje máma to dělala taky, člověk pak vypadá lépe a mladší. A upřímně – černošská pleť má výhodu, že nestárne tak rychle,“ popisuje.
„Mám zdravé a šťastné děti, spokojené manželství, a dělám to, co mě baví. Všechno, co teď dělám a říkám, je moje rozhodnutí. A to je nesmírně osvobozující,“ uzavřela Obamová.