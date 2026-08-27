Kociánová se vdávala v jednoduchých bílých šatech s dlouhými rukávy a stojáčkem, ženich měl bílý oblek. Hostina se odehrávala ve velkém stanu a k tanci potom hrála venku živá kapela.
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Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem
Modelka k fotkám přidala jen datum svatby a žádné další podrobnosti neupřesnila. Loni přitom říkala, že se nemohou se svým snoubencem shodnout, kde svatbu uspořádat. Cestovali kvůli tomu po Itálii a hledali nejvhodnější místo.
„On chce mít třídenní svatbu a já spíš méně, tak dva dny. Ono je to všechno o dohodě a já jsem introvert a on je extrovert. Ještě balancujeme. Možná nakonec uděláme jenom rodinnou večeři první večer, ale myslím si, že z té plánované večeře nebude nikdy úplně jen rodinná a budou tam prostě stejně všichni,“ popisovala modelka minulý rok.
Slovenská modelka Michaela Kociánová v minulosti randila třeba s exmanželem Madonny Guyem Ritchiem nebo sportovcem Filipem Šebem. Měla i krátký vztah s Leošem Marešem. V roce 2023 se poprvé ukázala v Praze s finančníkem z Londýna Raficem Saidem, s nímž se seznámili přes společné přátele.
Kociánová se v roce 2004 umístila na 2. místě soutěže Elite Model Look, což jí vystřelilo do světa modelingu a dnes je ambasadorkou soutěže.
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21. srpna 2025