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Michaela Kociánová se provdala za britského finančníka. Oblékla decentní šaty

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  12:04
Michaela Kociánová a Rafic Said (2024)

Michaela Kociánová a Rafic Said (2024) | foto: Profimedia.cz

Michaela Kociánová
Michaela Kociánová
Michaela Kociánová a její partner Rafic Said (15. června 2024)
Topmodelka Michaela Kociánová na Instagramu
89 fotografií
Topmodelka Michaela Kociánová (37) se o víkendu provdala za britského podnikatele Rafica Saida (51). Na sociální síti zveřejnila fotky ze svatby, která se odehrávala na úpatí hor.

Kociánová se vdávala v jednoduchých bílých šatech s dlouhými rukávy a stojáčkem, ženich měl bílý oblek. Hostina se odehrávala ve velkém stanu a k tanci potom hrála venku živá kapela.

Topmodelka Kociánová promluvila o chystané italské svatbě s boháčem

Modelka k fotkám přidala jen datum svatby a žádné další podrobnosti neupřesnila. Loni přitom říkala, že se nemohou se svým snoubencem shodnout, kde svatbu uspořádat. Cestovali kvůli tomu po Itálii a hledali nejvhodnější místo.

„On chce mít třídenní svatbu a já spíš méně, tak dva dny. Ono je to všechno o dohodě a já jsem introvert a on je extrovert. Ještě balancujeme. Možná nakonec uděláme jenom rodinnou večeři první večer, ale myslím si, že z té plánované večeře nebude nikdy úplně jen rodinná a budou tam prostě stejně všichni,“ popisovala modelka minulý rok.

michaelakocianova

22.08.2026

26. srpna 2026 v 19:00, příspěvek archivován: 27. srpna 2026 v 10:14
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Slovenská modelka Michaela Kociánová v minulosti randila třeba s exmanželem Madonny Guyem Ritchiem nebo sportovcem Filipem Šebem. Měla i krátký vztah s Leošem Marešem. V roce 2023 se poprvé ukázala v Praze s finančníkem z Londýna Raficem Saidem, s nímž se seznámili přes společné přátele.

Kociánová se v roce 2004 umístila na 2. místě soutěže Elite Model Look, což jí vystřelilo do světa modelingu a dnes je ambasadorkou soutěže.

21. srpna 2025
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Témata: Svatba, oblečení

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Michaela Kociánová se provdala za britského finančníka. Oblékla decentní šaty

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