Kdybych věděl, co z toho bude, tak to nedělám, říká Suchánek k písni pro Hřiba

Herec Michal Suchánek (60) na začátku listopadu vypustil do světa video, v němž zpívá písničku věnovanou bývalému pražskému primátorovi a náměstkovi pro dopravu Zdeňkovi Hřibovi. Stal se z toho virál a dočkal se i odpovědi. V Show Jana Krause řekl, že by to znovu neudělal.

„Byl to takový ústřel. Já kdybych věděl, že ten můj ‚ústřel‘ bude obsahovat tohle všechno, tak bych to neudělal,“ říká Suchánek poté, co na své video dostal spoustu reakcí.

„Já dostal vynadáno za to ‚rozkopnu tě‘...jako Hřiba. Já jsem to ani nemyslel proti němu. Tam to bylo ucpané, tak jsem si udělal srandu,“ vysvětlil Suchánek a připomněl vtip s hříbkem v lese, který mu byl inspirací. „Říkali, že to je vyhrožování násilím. Tohle mě fakt nenapadlo,“ dodal Suchánek.

Hřibe, neschovávej se, rozkopu tě po právu, zpívá si Michal Suchánek v pražské dopravě

Bývalý náměstek pro dopravu mu na video i odpověděl. „Odpovídal mi na něco, na co jsem se ho neptal,“ říká Suchánek, kterého trochu nadzdvihlo, že mu Zdeněk Hřib doporučil jezdit MHD jako „plebs.“

„Já do toho města ani nijak extra nejezdím. V létě jezdím na skútru, ale jsou okamžiky v téhle profesi, kdy tam prostě musíš. Někoho třeba odvézt, dojet na natáčení v 6 ráno, v 10 někam jinam a večer do Šumperka. Kdybych se protrhl, tak to autobusem nemůžu prostě stihnout,“ vysvětlil Suchánek.

Michal Suchánek v Show Jana Krause (premiéra 26. listopadu 2025)
Zdeněk Hřib má na starosti dopravu a ta je podle nezávislých dat horší a horší
Petr Kolečko a Michal Suchánek
Hostem pořadu Rozstřel je Michal Suchánek, herec a bavič.
27 fotografií

„Navíc někdy je mi nepříjemné jet metrem, když na tebe všichni koukají. Taky nechceš jet domů MHD, když jsi oblečený jako Krakonoš,“ přidal další důvod.

Jan Kraus mu ale celou situaci s pražskou dopravou ozřejmil. „Piráti řekli, že zklidní dopravu v Praze a tady nebylo období, kdy by auta byla klidnější než teď,“ vysvětlil mu Kraus. „To je pravda, je vidět, jak je to úplně v klidu, ani se to nehne,“ souhlasil Suchánek.

„Já bych to nechal být, ale tím, že mi začal vysvětlovat, že za to nemůže, že jsem naivní, jestli se domnívám, že za to může on, tak jsem si říkal, že teda asi nemá s dopravou nic společného,“ dodal Michal Suchánek, který v současné době chystá muzikál. Napsal ho se scenáristou Petrem Kolečkem, s nímž má i show Cože na Frekvenci 1 a premiéru bude mít v březnu.

Mám rakovinu v posledním stádiu, zbývá mi nejvýš rok, oznámila vnučka JFK

Tatiana Schlossbergová na snímku z roku 2023

Tatiana Schlossbergová, vnučka zavražděného prezidenta USA Johna F. Kennedyho, oznámila, že má agresivní formu rakoviny a že jí zbývá méně než rok života. Pětatřicetiletá novinářka to napsala v eseji...

23. listopadu 2025  13:26

Do rolí chodím bezhlavě. S jednou bych však měla problém, říká Zlatohlávková

Premium
Zuzana Zlatohlávková se považuje za intuitivní herečku s dobrou vizuální...

Nezlobil bych se, kdyby žádost o rozhovor odmítla. Zradilo ji koleno a bez berlí se neobejde. Jenže rodačku ze Slovenska Zuzanu Zlatohlávkovou jen tak něco nerozhodí, což potvrzují řádky, které z...

23. listopadu 2025

