Suchánkovi na scéně. Moc jsme si chtěli spolu zahrát, říká hercova dcera

Otec s dcerou si přáli být spolu v jednom projektu a touha se jim vyplnila. Berenika Suchánková hraje v seriálu Zoo studentku veteriny Petru, které cestu překříží cirkusák Rudolf Krásný.

„Moc jsme si chtěli s tatínkem spolu zahrát, tak to scenáristé vymysleli tak, že se sice potkáváme na place, ale naše postavy k sobě vůbec blízko nemají. Často jen zasahuji do společného hovoru Pavly Tomicové, která hraje jeho exmanželku, a tatínka,“ popsala situaci na natáčení Berenika Suchánková.

„Mě baví tato jeho poloha. Ostatně – on dost často hraje komické a podivínské role. Bylo tomu tak i v Krejzových, ale snaží se ty postavy odlišit a vždy si v nich něco najde, aby nebyly stejné. Věřte ale, že výborný je i v dramatické poloze,“ navnadila diváky seriálu herečka, která na kolegyni Lucii Polišenskou ani trochu nežárlí, že ona mu na place říká táto.

„Vůbec ne. Navíc u nás nikdy nepadlo oslovení táto! My vždy říkáme tatínek. Takže to, že v seriálu patří k Lucce, je v pořádku, a že je to můj tatínek, vypouštím. Naopak. Jeden kameraman na place se jmenuje Michal, říkáme mu Míša – a já občas doma z legrace tatínkovi říkám Míšo,“ prozradila.

Berenika Suchánková hraje v Zoo mladou studentku veteriny, ale do osobního kontaktu se zvířaty se moc nedostala. „Myslím, že už ta moje Petra dostudovala. Odhaduji to podle toho, že mi dávají víc pracovních pravomocí. Jednou jsme natáčeli s antilopou, ale obvykle máme na place želvy a hady. Nedávno mi produkce volala, zda bych měla problém s hadem. Řekla jsem, že nutně ho držet nepotřebuji, ale nějak bych to zvládla,“ prozradila, kdo jí přijde do cesty. A ani o pejsky nouzi mít nebude.

„Byla bych ráda, kdyby se pro Petru třeba našel nějaký kluk, ale nevím. Ona je velká intelektuálka, strohá a moc nerozumí legraci. Tak uvidíme…,“ naznačila své přání. To další si prý už díky natáčení Berenika Suchánková splnila. „Když jsme v Zoo, tak jsem se zajímala, zda bych se mohla přiblížit k malému hrošíkovi, který se tam narodil. Bylo mi řečeno, že to je jedno z nejnebezpečnějších zvířat, a on byl přitom tak roztomilý. Občas jdeme krmit žirafy, to je nádherný zážitek, který jsem díky natáčení mohla prožít.“