Kdo tvrdí, že do politiky vstoupil bez vlastních ambicí, lže, míní Michal Prokop

Má za sebou řadu slavných šlágrů jako Kolej Yesterday, V baru jménem Krásný ztráty, Blues o spolykaných slovech… Nejradši však má nové věci, jež se paradoxně v rádiích moc nehrají, třeba z nové desky Mohlo by to bejt nebe…, kterou vydal předloni. A letos MICHAL PROKOP (76) oslaví malé výročí, neboť před šedesáti lety začal pomalými krůčky mířit k bigbítu. „V třiašedesátém jsem se začal učit na kytaru a s kamarády jsme začali hrát u nás doma v kuchyni,“ vzpomíná zpěvák, frontman kapely Framus Five, moderátor i bývalý politik. | foto: Michal Sváček, MAFRA