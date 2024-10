Začali mi dávat potupné role, tak jsem skončil, říkal o dabingu Michal Pavlata

Rodák z malé moravské vesničky Kvasice se stal hercem na popud svého tatínka, který chtěl mít ze syna herce profesionála.

Když pak Michal Pavlata úspěšně dokončil DAMU a měl šanci vydat se na cestu úspěšné herecké kariéry, byl to právě jeho otec, který mu svou emigrací do Švýcarska zkomplikoval další hereckou práci.

Michal Pavlata a Jan Tříska ve filmu Hranaři (2011)

Navzdory tomu se stal uznávaným hercem, prošel nejprve oblastními divadly, od roku 1969 byl více než 20 let členem Divadla E. F. Buriana, odtud na tři sezony putoval do Divadla ABC a kariéru ukončil téměř pětadvacetiletým angažmá v Činoherním klubu v Praze.

Věnoval se také publicistice, působil jako pedagog, sloupkař v novinách, napsal i několik textů pro kapelu Rangers a psal scénáře rozhlasových pořadů.

Tisíce dabingových rolí

Navzdory tomu, že natočil kolem osmdesáti filmů, nikdy před kamerou v podstatě nedostal žádnou velkou příležitost. Proslavil ho však jeho nezaměnitelný hlas, díky němu se stal opravdovou dabingovou hvězdou.

„Hlas mám krásnej, ano. Tak krásnej, že je to někdy až na blití. Ten hlas je totiž pro některé tak profláknutý, že bariéra, která tím na jevišti vzniká, se dost těžko překonává. Jako bych slyšel: ,Ty nám tady nehraj starýho Mahona z Irska, ty jsi přece ten černoch ze seriálu Magnum, co tam lítá vrtulníkem,“ říkával Pavlata.

Dabingu se věnoval čtyřicet let, po celou dobu své aktivní herecké kariéry. Na svém kontě má tisíce větších i menších rolí, namluvil například Michaela Winslowa v sérii Policejních akademií, pamětníci si jeho hlas vybaví ze seriálu Magnum, kde propůjčil hlas Rogeru E. Mosleymu (pilot T.C.). Několikrát svůj hlas propůjčil Christopheru Lambertovi, Tommy Lee Jonesovi, Billu Murraymu nebo Jiřímu Kornovi v pohádce Honza málem králem (1977).

Nové poměry v dabingových studiích vše změnily. „V českém dabingu si to rozdám s kýmkoli, a málokdy prohraju. Jenže mi najednou začali dávat potupné role. A ještě vymysleli něco, čemu se říká nabírání dialogů. Přijdete udělat tři díly nějakého roztočeného seriálu, dají vám nepatrný honorář, vy si pomyslíte, kvůli prachům se nezblázním, uděláte to a chcete odejít. Ale oni řeknou: Pozor, ještě jsou tady takový vyzobávky. Cože? No vždyť jste to podepsal, nabírání dialogů. Takže jsem ještě musel udělat taxikáře, co jel okolo, recepčního, který řekne: Máte pokoj číslo sedm. Tak na tohle je mě škoda. Tím moje dabingová kariéra skončila,“ řekl Michal Pavlata v rozhovoru pro Lidové noviny.

Vztah bez dětí

Michal Pavlata žil více než sedmatřicet let s jazzovou zpěvačkou Evou Svobodovou (74), vztah však zůstal bez dětí, po prodělané nemoci bohužel jeho žena mít děti nemohla. Herec se prý nějaký čas potýkal i se závislostí na alkoholu. Zemřel po dlouhé nemoci ve věku jedenasedmdesáti let 21. ledna 2017.