Při natáčení Devadesátek se vyrojila individua z podsvětí, popisuje Michal Novotný

Budu další, kdo vám to říká. Když jsem vás viděl v seriálu Devadesátky jako Ivana Jonáka, užasle jsem zalapal po dechu, že snad vidím originál!

O to se zasloužil pan Martin Valeš, maskér, velký profesionál.

Nesváděla vás ta vizáž o natáčecích pauzách začít se chovat jako arogantní zločinec?

Kdybychom točili film výhradně o Jonákovi a já ho hrál od rána do večera a byl bych na place třicet dní v kuse a páchal bych všechny ty věci, kterých se dopouštěl on, možná by mě to krátkodobě poznamenalo. Ale já měl natáčecích dní jen pět, dva tři obrazy denně. To se vám charakter postavy zas tak intenzivně pod kůži nezažere. Ale pokud jde o natáčení, Jonákova minulost nás tam doprovázela často.