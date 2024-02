Známé tváře kritizují Michala Novotného. Nejsem homofob, brání se herec

„Míšo, ale vždyť se na mě nemusíš dívat, stačí to přepnout… já to u Tebe dělám už léta…,“ napsal na sociálních sítích herec Filip Rajmont, který se netají svou sexuální orientací a hrává i v reklamách.

Na rozhovor v příbězích na Instagramu reagovala i Nikol Leitgeb. „Pokud se budeme bavit o tom, co je v normě a co ne, tak zrovna tyhle homofobní kecy nejsou v normě, Michale. Když vidím vždycky takové ty pochody, Pride nebo demonstrace, boje za práva gayů a lesbiček, tak si říkám, že to je v dnešní době asi už zbytečné, ne? Vždyť to je normální, tak jsi gay, jsi lesba,“ řekla svým sledujícím.

„Kdyby za mnou přišel Máťa nebo Tobajs, že jsou na kluky, tak jim řeknu: Super, tak už to víš, přišels na to, to je skvělé! Jdeme dál. Jo?! Ale tady vidím, že žiju ve svojí bublině a mimo bublinu je to ještě trochu jinak, což je smutné. Je mi to líto, že to má někdo takhle v hlavě,“ dodala s tím, že podle ní by se homofobním výkřikům neměl dávat prostor v médiích, protože se to nabaluje a šíří dál.

Novinář Martin Bartkovský upozornil na to, že Michal Novotný v seriálu Krejzovi hrál gaye a zřejmě mu to nevadilo, když měl zaplaceno. Označil to za pokrytectví.

Na dotaz redakce iDNES.cz, zda se herci někdo ozval kvůli článku s nějakou výtkou, uvedl, že ne. Jelikož nemá sociální sítě, některé z reakcí se k němu ani nedostaly. Opět zdůraznil, že dobře vychází i s kolegy gayi v divadle a kdo ho zná, ví, jak to myslel. Dodal, že kdyby jeho děti přišly za ním, že mají jinou sexuální orientaci, tak to vezme v pohodě. Vadilo mu ale, že například v období Vánoc, kdy rozhovor vznikal, bylo v televizi podle něj až moc reklam se stejnopohlavními páry a musel to malým dětem vysvětlovat. „Ale to rozhodně neznamená, že jsem homofob,“ řekl.

Herec Michal Novotný v rozhovoru pro magazín Téma mluvil o tom, že se mu nelíbí, že se z některých záležitostí dělají normy. Zmínil mimo jiné i plus size modelky a modely. „Mně to ale připadá odporné. Je to tak, že si to tihle tlusťoši, jako jsem já, vyřvali. Něco jako: jsem tlustá, ale mám právo být na titulce Vogue. Houby. Ta hubená modelka na sobě maká, drží dietu, aby mohla být modelka. A někdo, kdo má sto šedesát kilo, má pocit, že má to právo taky, jenže tak to není. A oděvní firmy, které zkusily modelky s nadváhou angažovat, od toho pomalu ustupují, protože to na lidi nefunguje. Vykřičená práva neplatí. Respekt a právo si musíte zasloužit,“ řekl herec.

K výroku Michala Novotného se vyjádřil i herec Daniel Bambas. (20 února 2024)

„Jak může dvousetkilový chlap žalovat aerolinky, že po něm chtějí zaplatit dvě letenky, když se nevejde na jedno sedadlo? Nechci se vysmívat, třeba za to nemůže, třeba má nemocnou štítnou žlázu, ale když mám pr.el za tři lidi, musím si holt připlatit. Dělat normu z něčeho, co norma není, je špatně. A nechci ani koukat na reklamu na oblečení, kde se objímají dvě ženy nebo dva muži nebo kde ani nepoznám, kdo je jakého pohlaví. Mám mezi homosexuály spoustu kolegů i kamarádů, ale nechci z toho dělat normu. Asi to ve svém věku přijímám hůř než o generaci mladší lidi. A říkám to s vědomím, že mě budou lidi mít za homofoba, ale kdo mě zná, ví, že to nejsem ani náhodou,“ dodal Novotný.