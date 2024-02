Mám přátele homosexuály, ale v reklamách na ně koukat nechci, říká Novotný

Než jsme začali náš rozhovor, popudila vás zpráva v mobilu dotazující se, jak jste na tom s časem letos v září. Reagoval jste slovy, jak to asi máte vědět.

No jasně, to nevíme nikdo, přece.

Ale vy jste herec na volné noze, takže nejistota, v níž žijete, je o něco větší. Máte s tím problém?

Jsem fatalista. Moje filozofie je taková, že za půl hodiny tady taky můžu spadnout ze schodů a srazit si vaz. Proto mě otázka, co bude za rok na podzim, vždycky pobaví.