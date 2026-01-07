Nesvadba a Nálepková mají třetí vnouče. Pyšný děda se pochlubil fanouškům

Dcera Michala Nesvadby (68) a Světlany Nálepkové (65) Josefína Nesvadbová (37) má s hercem Ondřejem Kavanem (47) druhé dítě. Narodila se jim dcera. Pyšný dědeček se pochlubil na sociální síti a prozradil i netradiční jméno.
Michal Nesvadba, Světlana Nálepková a jejich dcera Josefína (2019)

Michal Nesvadba, Světlana Nálepková a jejich dcera Josefína (2019) | foto: Profimedia.cz

Ondřej Kavan a Josefína Nesvadbová (2025)
Na Děti ráje byli zvědaví i Michal Nesvadba s rodinou a jeho exmanželka...
Ondřej Kavan a Josefína Nesvadbová (2022)
Světlana Nálepková, Josefína Nesvadbová a Michal Nesvadba
„Jsem trojnásobný děda!!! Jupiiiii. Děkuji za krásnou vnučku. Aurélie, vítám tě na světě. Ať jsi hlavně šťastná a zdravá,“ napsal Nesvadba k fotce, kde malou Aurélii drží v náručí.

Upozornil na to, že jeho dcera Josefína „umí dávat děti k narozeninám.“ Syn Kristián se totiž narodil na jeho narozeniny 3. listopadu a dcera Aurélie zase na narozeniny jeho manželky Andrey 5. ledna.

Jsem trojnásobný děda!!! Jupiiiii. Děkuji za krásnou vnučkuAurélie, vítám tě na světě Ať jsi hlavně šťastná a zdravá
Nevím, jak to dělá, ale moje dcera Josefína @jojo_ranco, umí dávat děti k narozeninám Vnuk Kristián se narodil na mé narozeniny 3.11. a tahle krásná princezna na narozeniny mojí ženy 5.1. Tyhle dárečky nikdo nepřekoná
Děkujeme, Pepi

Tak na zdraví, holky moje

7. ledna 2026 v 13:23
O vnučce se dozvěděl v letadle. „To nevymyslíš. Vzlétáš jako dvojnásobný děda a přistáváš jako trojnásobný děda,“ napsal Nesvadba.

Josefína Nesvadbová má s manželem Ondřejem Kavanem kromě dcery Aurélie osmiletého syna Kristiána a z prvního manželství jedenáctiletého syna Michala.

Michal Nesvadba a Světlana Nálepková byli manželé v letech 1985 až 1990. V roce 2008 se Nesvadba podruhé oženil s partnerkou Andreou. Mají spolu šestnáctiletého syna Marka.

Zlomený nos a další zranění. Cukrářka Mirka van Gils Slavíková ošklivě upadla

Zraněná Mirka van Gils Slavíková (6. ledna 2026)

Cukrářka Mirka van Gils Slavíková nebude na začátek roku vzpomínat v nejlepším. Upadla na schodech a ošklivě se zranila. Svým sledujícím na sociálních sítích prozradila, jak na tom je.

6. ledna 2026  17:17

Chodila s Ronaldem, dítě má s Cooperem. Sexy Irina Šaiková slaví 40

Irina Šaiková

Často se říká, že slovanské dívky jsou nejkrásnější. Modelka ruského původu Irina Šaiková, která 6. ledna slaví čtyřicáté narozeniny, je toho důkazem. Dokázala prorazit v Evropě i Spojených státech a...

6. ledna 2026  12:27

