„Jsem trojnásobný děda!!! Jupiiiii. Děkuji za krásnou vnučku. Aurélie, vítám tě na světě. Ať jsi hlavně šťastná a zdravá,“ napsal Nesvadba k fotce, kde malou Aurélii drží v náručí.
Upozornil na to, že jeho dcera Josefína „umí dávat děti k narozeninám.“ Syn Kristián se totiž narodil na jeho narozeniny 3. listopadu a dcera Aurélie zase na narozeniny jeho manželky Andrey 5. ledna.
O vnučce se dozvěděl v letadle. „To nevymyslíš. Vzlétáš jako dvojnásobný děda a přistáváš jako trojnásobný děda,“ napsal Nesvadba.
Josefína Nesvadbová má s manželem Ondřejem Kavanem kromě dcery Aurélie osmiletého syna Kristiána a z prvního manželství jedenáctiletého syna Michala.
Michal Nesvadba a Světlana Nálepková byli manželé v letech 1985 až 1990. V roce 2008 se Nesvadba podruhé oženil s partnerkou Andreou. Mají spolu šestnáctiletého syna Marka.