Podnikám od dvaceti, žiji pro rodinu, říká „malý Menšík“ Michal Kocourek

Cestu k řezbářství si Michal Kocourek našel na začátku pandemie. Na zahradě má i „strom života“, který má znázorňovat jeho rodinu.

„Rodina je opora a to, pro co člověk žije, vydělává peníze a nějakým způsobem se posouvá. Mám radost z toho, že děti se podařily a že se jim v životě dobře daří. Je to takové stmelení všeho a má to pro mě obrovský význam,“ říká herec a producent v rozhovoru pro pořad Život ve hvězdách.

„Vzhledem k tomu, že jsem od svých dvaceti let podnikal, jsem upřímně říkám nebýval příliš doma. Takže ta absence tam byla. Ale věřím, že teď jsem pro mé děti i jakousi inspirací,“ míní Kocourek, který je už také dědečkem.

Michal Kocourek ve filmu Sonáta pro zrzku (1980)

„Jako dědeček se tedy vůbec necítím. Vnoučata se ženou milujeme, ale výhoda je v tom, že vnoučátka přijedou, zablbnou si, vy je zase vrazíte zpátky mamince a je klid. Už je to náročné,“ směje se.

Kromě práce se dřevem je jeho životní zálibou i zdolávání vrcholů. „Je to výzva. Těch vrcholů v Himálaji už bylo hodně. Ale je to spíš o té cestě a pokoře k té obrovské síle těch hor než o tom finálním vrcholu. To samé platí i v životě – zdolávání jakéhokoli životního cíle, pracovního i životního, je vždycky cesta,“ dodává.

Než se Michal Kocourek stal divadelním a televizním producentem, věnoval se od dětství herectví. Proslavil se například jako představitel malého Vladimíra Menšíka ve filmu Což takhle dát si špenát z roku 1977.

Dnes vlastní několik divadel, mezi nimi například i Divadlo Kalich, a k herectví se nyní vrací. Diváci ho mohou vidět v projektu režiséra Bisera Arichteva, seriálu nazvaném O mě se neboj.

