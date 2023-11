Vývod střeva jsem si docela užíval, promluvil o své nemoci herec Holán

„Asi ve třiceti letech jsem měl najednou takovou bolest břicha. Do té doby vůbec nic, ani zlomený prst. Ale najednou taková bolest, taková jiná, jakou jsem nikdy nezažil a nemohl jsem se ani narovnat...říkám si: Co to je? To je zvláštní,“ popsal v pořadu 13. komnata první okamžiky herec.

Ke třicetinám dostal akrobatický let, ale rodina ho přemluvila, aby místo do oblak zamířil raději do nemocnice. Lékaři ho pak za toto rozhodnutí pochválili, protože let by byl v jeho stavu nebezpečný.

„Hnali mě na CT. Měl jsem CRP (hodnota zánětu) 270 a má být do 6. Tak mě nahnali do tunelu a řekli, že mám absces v tlustém střevě. Tak to týden zkoušeli léčit antibiotiky, byl jsem tam na kapačkách,“ vzpomíná.

Lékaři mu diagnostikovali divertikulární nemoc tlustého střeva. Ve střevě se při ní tvoří tzv. výchlipky. Je to civilizační choroba vyskytující se především ve vyšším věku. Spousta pacientů jí projde bez vážnějších problémů, někdy ovšem dojde k zánětu, který může mít i komplikovaný průběh. A to se stalo právě Holánovi.

Antibiotika nepomohla a musel na operaci. Vzali mu kus střeva. Ani tato operace ale nepřinesla očekávaný výsledek. Musel absolvovat další chirurgický zákrok. Ocitl se ve vážném stavu, kdy mu šlo o život. Při reoperaci museli lékaři přistoupit k tzv. stomii, tedy vyvedení tlustého střeva na povrch těla.

„Šel jsem na operaci, probudil jsem se a měl jsem stomii,“ popisuje herec svůj šok. Vývod naštěstí nebyl trvalý a po pěti měsících se ho zbavil. „Ve finále jsem si to docela užíval. Už bych to teda zažít nechtěl, nikdo nechce chodit s pytlíkem na břiše. Ale když musí, tak to nevadí. Dnes už to dělají takové tělové, je to super materiál, žádný zápach z toho není. Kdyby to náhodou někoho potkalo, tak nemusí mít žádný strach,“ povzbuzuje Holán.

„Výhodou je, že člověk neřeší, kdy půjde na velkou. To prostě přijde samo. Protože nemá svěrač. Takže neovlivní ani prdnutí. Byla hrozná sranda, že jsem třeba daboval a najednou prd,“ dodává se smíchem herec, který v nemocnici zhubl během dvou měsíců 25 kilogramů.

Ani po tomto varování vlastního těla se ale nevzdal svého životního stylu a záliby v jídle. „Člověk by si řekl, že se ponaučí a bude žít jinak. Ale mě to dalo, že jsem si prožil nějakou zkušenost, která byla hodně nepříjemná, ohrožovala mě na životě, takže si teď dávám pozor na některé pro mě problematické záležitosti jako oříšky, slupky, zkrátka to, co člověk nestráví. Ale to je jediné. Jinak já žiju do plnejch,“ říká herec, kterého rodina a přátelé označují za nejpozitivnějšího a nejvíc přátelského člověka, k němuž radostný styl života bez omezování prostě patří.