Youtubera z Kuřimi kdysi proslavil Pokemon Go Song. Teď promluvil o sexuálním zneužití

„Když mi bylo jedenáct let, byl jsem sexuálně zneužitý někým, koho jsem poznal na internetu,“ šokoval Michal Florian na TikToku, kam se v roce 2021 přesunul z YouTube a kde má momentálně téměř 300 tisíc sledujících a přes čtyři miliony lajků.

„Často přemýšlím nad tím, jestli na mě ten člověk někdy myslí a zda se kvůli tomu cítí provinile,“ svěřil se ve videu. Své pocity se rozhodl vyjádřit v nové písničce. Když ji psal, tak prý myslel na budoucí partnerku muže, který ho sexuálně zneužil.

„Ona si bude myslet, že ho opravdu dobře zná... Ale nikdy se asi nedozví o mně a o tom, co mi udělal,“ dodává s tím, že si uvědomil, že všechno zlé může být i k něčemu dobré. „Asi bych například neuměl anglicky, kdyby kdysi nebyl v mém životě,“ napsal Florian do komentářů pod video.

Popová písnička je stejně jako jeho ostatní tvorba z předchozích let v angličtině. „Ahoj, už té chvíle uběhl nějaký čas. Řekni, říká ti, že jsi sladký? Tvoje oči rozzáří její úsměv. Vsadím se, že jí o mně nikdy neřekneš. Mluv pomalu, ona se o tom nemůže dozvědět. Ujisti se, že si dáváš pozor na to, co říkáš. Život je na prd, to vím a vím, že to taky víš. Cítíš se občas provinile, když ležíš ve své posteli?“ zpívá Michal Florian. U videa začaly okamžitě přibývat stovky komentářů od převážně mladých lidí, které informace o zneužití doslova šokovala.

Své první herní video s názvem Letsplayer natočil Michal Florian v pouhých pěti letech. Písnička Pokemon Go Song se před sedmi lety stala virální senzací a Florian se díky ní dostal do povědomí světových youtuberů.

Na Youtube měl Michal tři kanály: Misha, Mishovy šílenosti a Misha Gaming. Na tvorbě (leckdy podle jeho slov „záměrně bizarní“) spolupracoval se svým starším bratrem, tehdejším youtuberem Oldřichem Tristanem Florianem (29), známým pod přezdívkou Metadon.

Po obrovském úspěchu se fenoménu mladých v jeden čas začala věnovat celá Michalova rodina, videa na Youtube přidávali i maminka a táta. Se slávou však přišla ruku v ruce i závist ze strany některých sledujících a následně kyberšikana, kdy lidé na malém klukovi dlouhodobě kritizovali, co mohli – od jeho vzhledu, až po nedokonalou anglickou výslovnost.

„Já jsem chtěl strašně být youtuber. Splnil jsem si svůj sen, ale netušil jsem, co s tím přijde. Když jsem pak začal dělat seriózní tvorbu, štvala mě moje minulost s písničkou Pokemon Go. Tím, jak mě díky ní lidé znali, psali mi, že je i moje nová tvorba hrozná,“ svěřil se Michal Florian před dvěma lety v podcastu slovenského youtubera Duklocka.

Michalův starší bratr Oldřich Tristan Florian se v současnosti zabývá problematikou sexuálního obtěžování a usiluje o lepší míru prevence ve školním prostředí. V roce 2021 založil iniciativu Zakroužkuj ženu, která usiluje o zvýšení účasti žen v politice prostřednictvím hromadného využívání přednostních hlasů.