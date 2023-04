Kapelu nejlíp rozloží holka a prachy. Dvořák o Lucii, Vivaldim i „Stounech“

Co pro vás dnes znamenají peníze? A jak jste je vnímal v pětadvaceti, kdy byla kapela Lucie poprvé na výsluní popularity?

Miloš Forman kdysi řekl naprosto správně, že peníze jsou svoboda. V uměleckém životě to platí obzvlášť, protože abyste mohl tvořit svobodně, je dobré peníze mít. Pak o ně nemusíte žebrat a dělat věci tak, abyste se zavděčil. Mám obrovské štěstí, že jsem částečně z umělecké rodiny. Díky tomu jsem věděl, že prachy vydělané muzikou patří zpátky do muziky. Nikdy – ani jako mladého – mě nenapadlo, že bych si třeba koupil Ferrari. I v pětadvaceti jsem utrácel hlavně za nástroje. Káry mě nikdy moc nezajímaly. Koupil jsem si Multivan Volkswagen a Forda Sierru v kombíku, aby se mi tam vešly nástroje.

Lidi jsou tu pořád strašně zaprdění a závistiví. Ne všichni! Ovšem dost lidí tady má pořád pocit, že Čechy jsou pupek světa. Přitom pro svět jsme zapadákov.