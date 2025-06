Michal Dlouhý čeká až se obě dcery osamostatní. Pak skočí do neznáma

„Ta starší jezdí na koni od šesti let, jinak nikdo další z rodiny se tak blízko koní nepohybuje,“ říká herec. Právě sedmnáctileté Anně dal přečíst scénáře k seriálu, než na nabídku kývl. „Chtěl jsem znát její názor, abych věděl, jestli mám porušit pravidlo, že v létě netočím a věnuji se jenom rodině. Řekla, že by stálo za to, abych do toho šel,“ prozradil Dlouhý.

Na place se setkal s Darijou Pavlovičovou, Matějem Hádkem, Štěpánem Benonim a dalšími herci. „Ta parta byla skvělá, točili jsme na krásném místě na Berounsku, vypadalo to tam jako letní tábor. A kdybychom nemuseli tak moc pracovat, bylo by to ještě lepší,“ usmívá se.

Michal Dlouhý v seriálu O lidech a koních (2025)

S manželkou o dceru strach prý nikdy neměli. „Když svěříte dítě do správných rukou, tak můžete být klidní,“ popisuje svůj přístup k jejímu hobby. I když odbornými poradci na natáčení byl čtyřnásobný vítěz Velké pardubické Václav Chaloupka a sourozenci Ondřej a Martin Krausovi, kteří mají zkušenosti s koňmi ze statku svých rodičů, Dlouhý se dál radil i s dcerou. „Nestihl jsem předtím žádné kondiční jízdy, protože to celé přišlo strašně rychle, tak jsem chtěl vědět, jak to zvenku působí. Ukazoval jsem jí fotky a kousky záběrů, na kterých jezdím, a říkala, že to vypadá slušně,“ vypráví. Scénář mu předepisoval i pád z koně, tam ho ale zastoupil kaskadér.

Seriál je nejen o chovu koní a dostihovém sportu, ale také jedním velkým rodinným dramatem. Vdovec Dvorský (Michal Dlouhý) se jako správný koňák snaží udržet rodinu pohromadě. Syn Marek, kterého hraje Ondřej Kraus, zůstává na statku po jeho boku, byť mohl udělat kariéru v zahraničí. Je hlavním jokejem stáje, stará se o hříbata… Jeho bratr Adam (Marek Lambora) se naopak závodění vinou svého fyzického handicapu musel vzdát. Otec ho dal na studia, aby mohl jednou převzít management statku, ale syn má jinou představu o životě. Oba kluky podporuje jejich teta (Lenka Vlasáková), ale i ona je nakonec překvapena, jakého kostlivce skrývá jejich otec ve skříni.

Co se týče technické stránky, zdál se být pro natáčení nejlépe vybavený Ondřej Kraus, který je profesionální parkurista. „Jenomže tady jsem musel přesedlat na dostihy a to byl pro mě velký skok do neznám. Tenhle sport neovládám, je mi naprosto cizí. Ale rád jsem k němu přičichl, byla to skvělá zkušenost,“ popisuje. Rozdíl mezi oběma disciplínami je prý obrovský. „Nemyslím to ve zlém, ale my parkuráci jsme trošičku fifleny. Dostihový sport je o dost tvrdší, jak mezi lidmi ve stáji, tak v přístupu ke koním.“

Ondřej Kraus a Milan Ligač

S Lamborou si sedli skvěle, znají se už z Divadla Na Vinohradech. „Bylo to jenom prohloubení našeho dobrého přátelství,“ popisuje Kraus skoro tříměsíční natáčení.

Zatímco Marek Lambora se i po něm do sedla občas vrací, Michal Dlouhý o tom, že by se projel na koni jen tak pro zábavu, neuvažuje. Adrenalin přitom miluje a navzdory svému věku by si rád splnil ještě pár snů. „Chybí mi seskok padákem a chtěl bych si na Novém Zélandu skončit jejich nejvyšší bungee jumping. Musí to být vždycky něčím unikátní, abych po tom toužil. Počkám ale, až budou holky dospělé a samostatné. Pak se budu moci vrátit k věcem, které jsem ještě nestihl,“ prohlašuje zodpovědně.

Starší dcera studuje střední školu a po prázdninách čekají středoškolská studia i mladší Karolínu. Herectví, zdá se, dělat nebudou. „Na základce dramatické kroužky měly, ale zaplaťpánbůh si to drží jenom jako koníčka,“ prozradil Dlouhý.

Jan Dlouhý a Jiří Dlouhý v seriálu Ulice (2025)

Pod ochranná křídla si vzal po smrti svého bratra Vladimíra i jeho dnes už dospělá dvojčata Jana a Jiřího, kteří studují konzervatoř a zároveň hrají v seriálu Ulice. „Nevím, jestli jsem přímo jejich mentorem, ale když se na mě s něčím obrátí, tak jim poradím. Třeba jak se chovat k novinářům, k lidem obecně nebo na place při natáčení…,“ popisuje vzájemný vztah Dlouhý.

Od dětství s nimi i jejich matkou herečkou Petrou Jungmanovou jezdí v létě stanovat, užívat si pobytu v přírodě. „Moje dcery na tom vyrostly, celý rok se na to vždycky těší, takže letos pojedeme zase. S rodinou, mými synovci, švagrovou a dalšími asi dvaceti kamarády,“ dodává.