Jachta mě nudí, říká Michal David. Ve své vile na Tenerife raději pracuje

„Byl i u mě doma. Bylo to zajímavé, protože já si dal víno a on colu. Drupi alkohol vůbec nepije,“ prozradil na zpěváka, jehož písničky měli v repertoáru Karel Gott i Hana Zagorová. Ta s ním dokonce nazpívala duet. Michal David v minulosti Drupiho pozval i domů na jídlo. „Byl rád, že může ochutnat něco nového, ryze českého, protože je zvyklý hlavně na italskou kuchyni.“

Jeho největším idolem ovšem zůstává Elton John, kterého chtěl rovněž coby hosta pozvat na svůj první koncert v O2 Areně. „Jenomže on v ní vystupoval týden předtím, tak to nešlo zařídit. Ale aspoň jsem se s ním sešel. Domlouvala mi to tenkrát Ivana Trumpová, takže děkuji Ivance, která už tady není a taky gratuluji jejímu bývalému manželovi Donaldu Trumpovi, že se stal americkým prezidentem. Jsem jeho stoupenec a myslím, že je dobře, že volby vyhrál,“ netají se svým názorem.

Zpěvák Drupi, jeho manželka Dorina Dato a Michal David v Praze (7. listopadu 2024)

S britskou popovou legendou se čtrnáct dní po své O2 Areně sešel ve Windsoru, kde na zahradě svého pozemku Elton John pořádal koncert ve prospěch svojí nadace. „To mi přes jeho management domluvila taky Ivana Trumpová. Když jsme se spolu bavili poprvé, bylo to zpočátku trošku vlažnější, ale jakmile jsem mu řekl, že se zúčastním jeho charitativního koncertu, úplně otočil a začal mě objímat. Moc ho to potěšilo,“ popisuje zpěvák setkání s Eltonem Johnem.

Michal David tráví velkou část roku na Tenerife, kde si pořídil nemovitost. Ale španělský ostrov byl jeho cílem už před jedenácti lety, kdy tam navštívil vyhlášeného fyzioterapeuta Michala Novotného, aby mu dal dohromady zlomený kotník.

„Tenkrát jsem si tak nešťastně zlomil nohu, že jsem musel jít na operaci. Byl to docela vážný zákrok, trval dvě a tři čtvrtě hodiny a v kotníku jsem měl devět šroubů. Poté nastala rehabilitace a s ní mi pomáhal Michal Novotný, který měl tou dobou v jednom hotelu na Tenerife svoje wellness. Šlo o vodní masáže a speciální cviky, díky kterým mi celou rekonvalescenci o dobrý měsíc ne-li šest týdnů urychlil,“ prozrazuje Michal David. Proto se před pár dny zúčastnil jako jeden z kmotrů křtu jeho autobiografické knihy Tajemství zdravého pohybu.

Dnes ordinuje Novotný na jachtě, kterou dostal darem od jednoho z vděčných klientů. Mezi ně patřili v minulosti špičkoví nejen čeští ale i zahraniční tenisté. „Já na ní dvakrát byl, protože mě Michal pozval. Vyjeli jsme si na moře… Ale mě to nebaví. Přijde mi to docela nuda. Člověk pluje a nemá co dělat. Skočí si párkrát do vody, zaplave a zase se nudí,“ říká Michal David. Jachtu by si určitě nepořídil, obecně pobyt u moře moc neprožívá.

„Neříkám, že vodu nemám rád, ale nejsem ten typ, který by se slunil na pláži od rána do večera. Vykoupeme se, zůstaneme půl hodinky nebo hodinu a jdeme domů,“ popisuje své dny na španělském ostrově. I když i tam má dům vybavený nahrávacím studiem, věnuje se spíš manuální práci, protože se tím od hudby odreagovává.

K anketě Český slavík má Michal David respekt, sám se dříve opakovaně umístil na předních příčkách. „Slavík neměl vliv na honoráře, ty jsme měli za bývalého režimu jasně dané podle tabulek, ale spíš na to promo. Když někdo získal Slavíka, rázem měl větší popularitu a líp vyprodával koncerty. Určitě to pomáhalo a pomáhá dodneška. Myslím, že pořád dost lidí na to, že máte Českého slavíka, dá,“ upřesňuje.

Sám na letošním galavečeru, který TV Nova odvysílá přímým přenosem 29. listopadu v hlavním vysílacím čase, zazpívá novou písničku.