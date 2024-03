Michal David zhubl 15 kilo. Jím tučné sýry i maso, jen ne light potraviny, říká

„Není to ani dieta. Rozhodl jsem se, že něco v jídelníčku jen omezím a řekl jsem si, že se zbavím všech příloh, cukrů a sacharidů. Jinak ale můžu všechno. Jím tučné věci – tučné sýry, smetanu i masa včetně bůčku. Čím více oleje, tím lépe,“ popsal Michal David v rozhovoru pro pořad Showtime.

„Všichni si myslíme, že máme jíst ty light záležitosti s nápisy nula procent tuku, to je úplně špatně. Naopak, všechno tučný. Samozřejmě to ovšem nesmíte doplňovat tím pečivem, to je to důležité. Takže – jedu bez lepku, bez cukru a bez sacharidů,“ říká.

Pochvaluje si, že má nově také spoustu energie. „Zkusil jsem si nedávno dát jen na zkoušku housku k snídani a celé dopoledne mi bylo na nic. Tak jsem si říkal, proč to dělám? Je mi bez sacharidů dobře, člověk si strašně rychle zvykne. Na cukry a sladké jsem naštěstí nikdy moc nebyl, to je výhoda. Ale mám rád víno, to všichni vědí. Ne že bych byl nějaký ožrala, nebo notorik, to ne. Ale dám si rád víno k obědu i k večeři. To můžu a je to úplně v pohodě. Po třech a půl měsících mám dole patnáct kilo,“ raduje se hudebník.

Začal také chodit třikrát týdně do fitka. „Hubnout jsem začal částečně i kvůli novým projektům. Připravuji nové album a nový videoklip k prvnímu singlu, který budeme točit na Tenerife. Bude ho točit jako režisér Sagvan Tofi. Album natáčím v Londýně a v Los Angeles, polovinu těch písniček točím s kapelou zpěváků Robbieho Williamse a Jamese Blunta. Jsem zvědav, co na to lidé řeknou, protože to, co připravuji, je úplně jiné, než na co jsou ode mě lidé zvyklí. Tak uvidíme,“ dodává.

Michal David, původním jménem Vladimír Štancl, je český zpěvák, skladatel a podnikatel v showbyznysu. Proslavil se jako hitmaker osmdesátých let a král českých diskoték. Složil a nazpíval písničky k filmům Diskopříběh, Vítr v kapse, Kamarád do deště nebo Láska z pasáže. Prezident Miloš Zeman mu udělil 28. října 2018 medaili Za zásluhy I. stupně, za zásluhy o stát v oblasti umění.

Muzikant má předky v cirkusové rodině Kludských. V dětství pobýval v Itálii, což ovlivnilo jeho hudbu. Jeho manželkou je bývalá tenistka Marcela Skuherská. Narodily se jim dvě dcery, Klára a Michaela, která však zemřela na leukémii. Má i nemanželského syna Petra. Nyní Michal David žije v rodinném domě v Křeslicích, kde má vlastní nahrávací studio.

VIDEO: DaMiChi & Drupi - Italo TopHits Mix (O2 arena, Praha 2010):