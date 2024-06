Velká proměna Michala Davida: dvacet kilo dole. Žádné pivo, ale fitko a tenis

S Michalem Davidem se setkáváme na koncertu kapely Botox v Lucerna Music Baru. Jak koukáte na kluky Ryšavého a Kopečného a zástupy jejich fanynek?

Jsou to moji odchovanci z muzikálů. Hrají v Mušketýrech, v Železné masce i v Troji. Kluky samozřejmě velmi dobře znám a když mě požádali, jestli bych jim tady nezazpíval, řekl jsem, proč ne? Už jsem dlouho nic takového nedělal.

Zazní tu vaše nová písnička?

Ano, zazní i jedna novinka, jmenuje se Je mi líp. Je to písnička z alba, které natáčím v Eastcote Studios v Londýně s kapelou zpěváka Robbieho Williamse. Je to novinka a doufám, že se ta písnička aspoň trošku bude líbit, protože je to trošičku jiný formát, než jsou u mě lidé zvyklí.

Naše kamera je jako skener. Když si vás oskenovala, tak jsme zjistili, že jste shodil nějaké to kilo! Je vám líp?

Je mi líp, přesně tak. Shodil jsem dvacet kilo a jsem spokojený.

Foto: Michal David se svou maminkou, červen 2024:

Změnil jste jídelníček? Má manželka zákaz vaření knedlíků?

Knedlíky nejím. Teď vlastně nejím žádné přílohy. V podstatě nejím cukry a sacharidy. Zrušil jsem i tvrdý alkohol a pivo.

A co sport? Hrával jste tenis, pokud se nemýlím.

Ano, dneska jsem byl trénovat, v pondělí jsem byl na tenise. Chodím také do posilovny s mým synovcem Robíkem, který je trenérem ve fitku. Takže mě tak trošku vede i on.

Máte jistě plný diář, jak to vypadá s plány na nadcházející léto?

Bude vycházet nové album a postupně budeme vydávat singly. S prvním vyjedeme v červnu. Právě jsem se domluvil s Reyem Korantengem, který mi na to točí klip. Pak bychom rádi vyjeli s písničkou v rádiích, na všech hudebních platformách a sociálních sítích. Postupně budeme vydávat další písničky a začátkem října už by mělo být celé album na Spotify.

Jistě máte mnoho zkušeností s fanynkami. Pamatujete si z osmdesátek nějaké bizarní dopisy, nabídky k sňatku a podobně?

Jasně, že to chodilo. Bydlel jsem v činžovním domě, který patřil naší rodině Kludských. Můj byt byl ve čtvrtém patře. Od přízemí až do toho čtvrtého patra byly zdi pomalované různými nápisy a vzkazy. V garsonce, kde jsem bydlel, jsem měl obrovský dvoumetrový pytel plný céček, které mi od fanynek chodily v obálkách. Ten jsem pak tenkrát věnoval do jednoho dětského domova.

Funguje zhmotňování snů? Snil ten kluk z garsonky kdysi o domě na Tenerife?

Nejde jen o Tenerife. Člověk má pořád nějaké sny, touhy a tužby. Můj sen, který si teď plním, je nahrávání nového alba v Londýně, který mi produkuje producent Robbieho Williamse. Jsem v dobrých rukou. V tom studiu dělá třeba zpěvačka Adele, zpěváci James Blunt a Jason Mraz. Švéd Martin Terefe, se kterým píšeme moje nové písně, produkoval třeba slavnou písničku Hey, Soul Sister pro americkou skupinu Train... Tak s tímhle pánem já teď dělám.

V osmdesátkách vás hodně inspiroval žánr Italo disco a vozil jste si vinyly z Itálie. Jaká byla po pádu železné opony osobní setkání s těmi, které jste kdysi sám poslouchal a třeba i obdivoval?

Úžasné! Měl jsem možnost si pozvat na svoje koncerty třeba skupinu Ricchi e Poveri, zpěváky Druppiho, Tota Cotugna a Umberta Tozziho. Dokonce u mě poobědvali Ipu, což je velmi slavná italská kapela. Tady je moc lidí nezná, ale v Itálii jsou jedni z nejslavnějších. Když jsem měl v O2 areně jako hosty Village People, byli pak všichni u nás doma. Včetně frontmana Victora Willise, který napsal všechny ty skvělé písničky. Je to krásné, když si člověk může pozvat takové hvězdy.

Zajdete si s manželkou někdy na osmdesátkové stars, když si užíváte zahraniční anonymity?

Ano. Teď jedeme například do Budapešti, bude tam společný koncert skupin Kool & the Gang a Earth, Wind & Fire. Na to se strašně moc těším, protože ty jsme vždycky chtěli vidět pohromadě. Mám nějaké DVD, kde spolu hrají, ale to není ono. Když to vidí člověk naživo, je to úplně něco jiného. Těším se.