Léto bylo hektické, ale váhu jsem si uhlídal, pochvaluje si Michal David

Rozhovor spolu děláme na uvedení muzikálu Děti ráje 2. Co konkrétně pro vás tento projekt znamená?

Znamená to, že Sagvan Tofi oživil písničky staré skoro čtyřicet let na Dětech ráje 1, které se dostaly do povědomí mladé generaci a žijí dál, což je velmi důležité. V pokračování zazní další písničky z dob, kdy jsme je psali s Kroky Františka Janečka, které už dnes někteří vůbec neznají. Pro mě je to úžasné nejen jako pro autora, ale i jako pro interpreta, který je zpíval. Moc se na to těším. Přiznám se, že jsem neviděl ani jednu zkoušku a ani nechci. Chci přijít až na premiéru, abych nasákl tu správnou atmosféru. Dělá to Radek Balaš jako režisér a Sagvan napsal scénář, tak je jistota, že to bude skvělé.

Co předchází tomu, než takový projekt vznikne? Musí se ošetřit a vlastně i nakoupit autorská práva?

Ano, musí. To je práce produkce, to znamená Sagvana a jeho lidí. Musí se domluvit, jaké písničky se vyberou, a autoři textů i hudby k tomu musejí dát souhlas. Pak se musí vybrat aranžér a zase to musejí odsouhlasit autoři, jestli je to pro ně schůdné a dobré. To je obvyklý proces – autorskoprávní kolečko se musí udělat vždycky.

Když odbočíme od Dětí ráje, kolik termínů máte v plánu vy osobně na svá vystoupení do konce roku?

Mám jich opravdu hodně, teď nevím přesný počet. Nejsou to jen vystoupení, jsou to i koncerty s kapelou, teď jsem zrovna o víkendu vystupoval na Kladně, kde byl Leoš Mareš, skupiny Mr. President, Twenty 4 Seven, zpěvák Haddaway, kapela Jelen, byla to velká akce na závěr léta. Takové akce mám rád, protože si tam každý přijde na své.

Jaké bylo vaše léto, když ho zrekapitulujeme?

Takové trošičku napůl pracovní, napůl odpočinkové. Byl jsem i na Tenerife, ale mezitím například také v Miláně, protože už připravuju O2 arénu na rok 2025 na 12. a 13. června k mým pětašedesátým narozeninám. V Itálii jsem kvůli tomu měl jednání s designéry zpěváků Erose Ramazzottiho a Andrey Bocelliho, kteří mi budou na tyto dva velké koncerty dělat light design. Mezitím jsem průběžně jezdil natáčet do Londýna s kapelou zpěváků Robbieho Williamse a Jamese Blunta své nové album. Bylo to takové trochu hektické léto, ale je to fajn, protože mě ta práce baví a vznikají nové písničky.

Čas není natahující. Máte někdy ty čertíky v hlavě a řeknete si „už je zase září, já jsem se chtěl přitom letos v létě věnovat více své ženě i vnukovi“?

(smích) Já si myslím, že my jsme taková rodina, kde se pořád všichni vidíme a jsme hodně často spolu, takže tam to věnování se soba navzájem je takové automatické. Spíš bych řekl, že jsem se práci možná věnoval méně, než jsem původně chtěl. Zkorigoval jsem si to, takže je to takové půl napůl.

Když jsme spolu dělali před pár měsíci rozhovor, povídali jsme si mimo jiné o tom, jak jste úžasně zhubl a jakou máte za sebou velkou proměnu. Bylo léto v tomto ohledu takovým tenkým ledem, v tom smyslu, že tam byla spousta nástrah, kterým musíte odolávat?

V létě se více pije, také se méně pracuje, to jsou ty nástrahy. Je jasné, že člověk se musí hlídat a že hlavně v létě člověk přibírá. Já měl to štěstí, že jsem si to uhlídal. Zatím jsem pořád na stejné váze.

Jste ochotný a připravený věnovat dalších patnáct let dohledu nad muzikálem Děti ráje 2?

Dohled asi nebude z mé strany potřeba. Důležité je, aby ty písničky, které vybral Sagvan a které jsem napsal, tak aby fungovaly. Aby to bodovalo, aby se to lidem líbilo. Já budu muzikálu přát, ať všechno dobře dopadne a ať je to úspěšné. Protože tím pádem jsme úspěšní i my jako autoři.

VIDEO: Michal David slaví čtyřicet let s manželkou Marcelou. Napsal pro ni písničku jako vyznání lásky: