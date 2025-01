Když na něčem záleží, vyložím si karty. Většinou to vyjde, říká Michal David

Michale, pojďme bilancovat. Jaký byl pro vás rok 2024? Na co hlavně budete vzpomínat pracovně?

Určitě na natáčení svého nového hudebního alba v Londýně. Potkal jsem se náhodou s producentem Robbieho Williamse a kapely Train Martinem Terefem, který je spoluvlastníkem nahrávacího studia Eastcote, kde jsem natrefil i na Robbieho, Adele nebo Jamese Blunta. Požádal jsem Martina o tři písně, a tak jsme začali spolupracovat. Připravili jsme dema a asi po čtrnácti dnech mi zavolal, že má skupinu, která to se mnou nahraje. Přiletěl jsem do Londýna a tam mě čekala právě kapela Robbieho Williamse. Bylo to super, hned jsme se sladili. Nakonec jsem tam natočil celé album, které vychází osmého března na Mezinárodní den žen a jmenuje se Život je náš.

Nejsem moc sportovně založený a dostat mě do fitka, které fakt nesnáším, byl nadlidský úkol. Ale podařilo se! Já se přemohl a chodím třikrát týdně.