V politice jsou psychopati jako Blaník, ale nejsou vidět, říká seriálový Žížala

Michal Dalecký o sobě říká, že je hereckým pěšákem, který si i kvůli své povaze na place vůči režisérovi nedovolí to, co některé hvězdy kalibru Karla Rodena. Kritiku však bere vždycky vážně. Jedna z hlavních tváří filmu Promlčeno si však popularitu vydobyla hlavně rolí v satirickém seriálu Kancelář Blaník. V něm se herec po několik let převtěloval do Luboše Havránka alias Žížaly, submisivního asistenta politického lobbisty.

Je to určitá očista či úleva, když si mohu z politiků střílet. Natáčení je svým způsobem „otužování“ proti lobbistům, korupci, špatné práci politiků. Michal Dalecký herec