Manželovi nikdy nelžu. My herečky jsme emočně labilní, říká Míša Tomešová

Co je pro vás jako pro mámu největší výzvou?

Pro mámu je největší výzvou zachovat klid, když děti zlobí. To je vlastně výzva, která se opakuje každý den několikrát. Zůstat v klidu a udržet si nadhled.

Pomáhá vám profese herečky zakamuflovat emoce?

Rozhodně ne, spíš naopak. Mám pocit, že my herečky jsme takové, alespoň v mém případě tedy, trošku emočně labilní a hysterické. Takže ty emoce jdou u nás hereček ještě výš. (smích)

Váš manžel Roman Tomeš je také herec. Poznáte, kdy ten druhý něco hraje? Nebo musíte vyložit naopak karty na stůl, aby nedocházelo k nedorozuměním?

Je to strašně zvláštní, ale já neumím lhát. Můj manžel na mě vždycky všechno pozná, čili já mu ani lhát nemůžu. Jsem tak přímý člověk, že opravdu hraji jenom před kamerou nebo v divadle. V reálném životě to opravdu neumím, na něco si hrát.

Jaký máte vztah k vašemu novému seriálu Zoo?

Naprosto kladný. Je tam úžasná parta. Myslím si, že můžu své kolegy nazývat svými přáteli. Je tam skvělá atmosféra a vlastně kvůli tomu jsem do seriálu Zoo i šla. Od té doby, co mám děti, vybírám si, jak a kde chci pracovat, aby mi tam bylo dobře. Aby mi zkrátka nebylo líto, že utíkám od dětí. A to Zoo naprosto splňuje.

Pracovat v antistresovém prostředí a s lidmi, který stres nezpůsobují, to je skvělé. Ale když na stres přece jen někdy dojde, dokážete s ním pracovat?

Jak kdy. Co se týče profesního života, zachovávám si vždycky chladnou hlavu a nasadím humor. Když cítím stres, tak se snažím to házet do srandy, což se ne vždycky úplně vyplácí. Ale když to na mě padne třeba doma s dětmi, jsem pak ve stresu.

Jste aktivní před kamerou i v divadle. Kdyby se někdo chtěl osobně podívat, jak vypadá Míša Tomešová z masa a kostí, tak kdy a kde?

Mám to štěstí, že hraji ve čtyřech pražských divadlech. Moje domovské divadlo je Divadlo Kalich, kde budeme v létě připravovat nový muzikál, Biograf láska v režii Honzy Kříže. Na to se tedy moc těším, protože tam bude taky fajn parta. To je pro mě alfa a omega oblíbené práce. Také bych určitě diváky pozvala na Baladu pro banditu do Divadla na Vinohradech a hlavně asi na kabaret do Divadla Bez zábradlí. To je moje velká srdcovka a myslím si, že jsme se na tom všichni strašně moc nadřeli.

Dá se říci, že je někdo z české kulturní scény vaším idolem? Ať už z období dospívání nebo i teď?

Určitě ano. Moji idolové jsou vlastně moji kolegové. I na jevišti i v televizi se od nich učím a pozoruji je. Momentálně je to třeba v seriálu Zoo paní Veronika Freimanová. Koukám se na ní, jak hraje. A stalo se nám v poslední době, že se vlastně začínám trošku chovat jako ona a reaguji na věci úplně stejně jako ona. Tak se musím zas trošku odlišit. Ale tento model přejímání mám moc ráda.

Došlo už na tykání s Veronikou? Nebo dokonce už i dívčí povídání?

To je vtipné! Včera zrovna mi Veronika Freimanová, když jsme spolu jedly smažený sýr, nabídla tykání. Říkala, že to tykání má nabídnout vlastně asi ona. A já na to, tak jo! Takže ano, už si tykáme. Náš vztah je založen na kamarádské bázi. A na natáčení si užijeme hodně smíchu.