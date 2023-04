Šesté dítě je na cestě, pochlubila se manželka hokejisty Saláka

„Rádi bychom vám prozradili naše jedno velké malé tajemství. Není na světě nic víc než láska, bez ní není život a bez ní by se taky už za pár týdnů nenarodil malý zázrak, který z nás udělá šestinásobné rodiče. BABY SALAK #6 on the way. Miláčku, už se na tebe těšíme!“ napsala nastávající maminka na Instagramu k černobílým fotkám, kde je vidět těhotenské bříško.

„Naše malé překvapení vzniklo na Sašovo narozeniny a termín porodu má na moje narozeniny! Tohle není náhoda. Ta naše láska musí být něco mezi nebem a zemí. Ne že bych to nevěděla... Miluju tě Sašo Salák,“ dodala a k dalšímu snímku napsala: „To nejkrásnější a nejšťastnější období.“

Michaela a Alexander Salákovi se vzali v roce 2010 a žili už ve Finsku, Švédsku, USA, Rusku, Lotyšsku a naposledy ve Švédsku. Jejich syn Frederick (10) se narodil v Chicagu, kde tehdy hokejový brankář chytal. Syn Sebastian (8) a dcera Beatrice Anna (5) se narodili v Petrohradě. V Praze přišla na svět dcera Charlotte Mia (6) a syn Benjamin Hugo (2).

Když byla Michaela Salák těhotná popáté, v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že si nikdy nepředstavovala tak velkou rodinu. „Vůbec, vždycky jsem si říkala, že by bylo ideální mít tři děti. Já byla jedináček, to sice nebylo vždy špatné, mít rodiče a hračky jen pro sebe, ale chtěla jsem svým dětem dopřát něco jiného. Uvažovali jsme o třech dětech, až jsme se dostali na pět,“ řekla v roce 2021.