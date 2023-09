Manželka hokejisty Saláka je šestinásobnou matkou, v porodnici oslavila narozeniny

“Včera 23. září v 18:05 se nám narodil naprosto překrásný dokonalý chlapeček. Milujeme Tě, Marvínku, a slibujeme, že Ti budeme těmi nejlepšími rodiči,“ napsala Michaela Salák v neděli večer na Instagram k několika fotografiím se synem.

Jen dva dny před jeho narozením oslavila dnes už šestinásobná maminka v porodnici společně se svými dětmi a manželem 37. narozeniny.

Manželka gólmana v rozhovorech před porodem prozradila, že se během těhotenství cítila výborně. Jen první trimestr byl náročnější. Nezvracela sice, ale byla unavená, jelikož se starala o pět dětí a domácnost. S dětmi jí ovšem pomáhá i manžel Alexander Salák.

Jak reagoval sportovec na šestý přírůstek do rodiny? „Byl šťastný, i když trochu zděšený. Šesté dítě jsme chtěli spíš do budoucna, a vyšlo nám to na první pokus. Ostatně jako všechny naše děti, tak jsme to mohli předpokládat. (usmívá se) Jen jsem mu mezi řečí oznámila, že jsem těhotná. Nic speciálního. Jsem pověrčivá. Kdysi jsem mu své těhotenství ‚darovala‘ a nakonec to nedopadlo. Takže ty další už byly ve stylu: Hele, jdu si udělat test a uvidíme,“ řekla Michaela Salák v rozhovoru pro iDNES.cz.

Michaela a Alexander Salákovi se vzali v roce 2010. Žili už ve Finsku, Švédsku, USA, Rusku, Lotyšsku a naposledy ve Švédsku. Jejich syn Frederick (11) se narodil v Chicagu, kde tehdy hokejový brankář chytal. Syn Sebastian (10) a dcera Beatrice Anna (6) se narodili v Petrohradě. V Praze přišla na svět dcera Charlotte Mia (7) a syn Benjamin Hugo (2).

Když byla Michaela Salák těhotná popáté, v rozhovoru pro iDNES.cz prozradila, že si nikdy nepředstavovala tak velkou rodinu. „Vůbec, vždycky jsem si říkala, že by bylo ideální mít tři děti. Já byla jedináček, to sice nebylo vždy špatné, mít rodiče a hračky jen pro sebe, ale chtěla jsem svým dětem dopřát něco jiného. Uvažovali jsme o třech dětech, až jsme se dostali na pět,“ svěřila se v roce 2021.

