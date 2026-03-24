Máme ho! oznámila manželka hokejisty Saláka. Jejího otce hledal i Interpol

  10:45aktualizováno  12:39
Manželka hokejisty Alexandra Saláka Michaela poprosila své sledující o pomoc. Po jejím otci Jiřím Vlažném pátrá policie. Měl vyzvednout dceru autem v Německu, kam ale nedorazil. V úterý odpoledne na sítích oznámila, že jejího otce našli.
Salákovi na přehlídce Debbie Brown

Salákovi na přehlídce Debbie Brown | foto: Pavel Dvořák, Tilen Vajt

Michaela Salák prosí o pomoc při hledání otce. (24. března 2026)
Otec Michaely Salák Jiří Vlažný v policejní databázi (24. března 2026)
„Máme ho!“ napsala Michaela Salák v příbězích na Instagramu k fotce tatínka. „Děkujeme všem za podporu! Hlavně Sašovo tátovi, který se o vše postaral a Interpolu. Táta je v pořádku a zdravý. Do detailů nebudu zabíhat. Saša pro něj za chvilku letí. Uf, spadl mi kámen ze srdce.“

Michaela Salák oznámila, že našli pohřešovaného tatínka. (24. března 2026)

Předtím poprosila sledující o pomoc při jeho hledání. „Cesta domů se změnila v horor. Při cestě do Frankfurtu zmizel na hranicích Rozvadov spolu s naším autem. Vypnul si telefon a skončila tam stopa. Před 24 hodinami,“ uvedla Salák na sítích, kde sdílela také fotky z policejní databáze hledaných osob.

Influencerka s rodinou se vracela z dovolené a Jiří Vlažný je měl vyzvednout autem na letišti ve Frankfurtu. Do Německa ale nedorazil a nejsou o něm žádné zprávy.

Michaela Salák prosí o pomoc při hledání otce. (24. března 2026)

Michaela Salák s manželem čekali na nějaké informace celý den, nakonec domů odletěli. „Po dlouhém čekání na informace ve Frankfurtu jsme se rozhodli odletět domů. Před gatem se nám podařilo rozbít flašku, střepy přinášejí štěstí, že jo!!!“ dodala Salák.

Po Jiřím Vlažném pátrala česká policie a hledal ho i Interpol. Pátrání bylo vyhlášeno také po jejich luxusním autě SUV Cadillac Escalade.

Móda z Českých lvů. Hvězdy zářily na červeném koberci

Svá velká prsa jsem v dospívání schovávala, styděla jsem se, říká Sydney Sweeney

Sydney Sweeney představila vlastní značku spodního prádla pod značkou SYRN....

Americká herečka Sydney Sweeney (28) otevřeně promluvila o dospívání a studu kvůli svému poprsí. Svěřila se, že sebevědomí ve vlastním těle našla až díky roli v seriálu Euforie. V současnosti už má...

Pavlína Pořízková se svlékla, šedesátnice ukázala realitu bez filtrů a retuší

Topmodelka Pavlína Pořízková se svlékla a ukázala realitu šedesátiletého těla...

Česká topmodelka Pavlína Pořízková promluvila o stárnutí. Šedesátiletá rodačka z Prostějova žijící dlouhodobě ve Spojených státech zveřejnila video, ve kterém pózuje jen v růžovém spodním prádle a...

Ornella ukázala dům, který koupila za téměř 23 milionů. Stěhujeme se, prozradila

Ornella Koktová ukázala v živém vysílání na Instagramu dům na Praze 6, který...

Ornella Koktová (33) se spolu s partnerem Josefem Koktou (68) a jejich třemi dětmi stěhuje do nového domu v pražských Nebušicích, kde si pořídila polovinu dvojdomku za částku téměř 23 milionů korun....

Móda z party po Oscarech: Sexy výstřihy i rafinované modely, pánové překvapili také

Móda na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15. března 2026)

Součástí filmových Oscarů jsou i následné večírky. Na party magazínu Vanity Fair nebyla nouze o spoustu známých tváří, které se například neukázaly na červeném koberci. Zatímco některé hvězdy se na...

Skandalistka Lauberová hledá lásku. V Naked Attraction to zkouší už podruhé

Nikola Lauberová v Naked Attraction

Kontroverzní pornoherečka Nikola Lauberová nemá s nahotou žádný problém. Předvedla to i na předávání Českých lvů, kam vyběhla z auta nahá na červený koberec, aby zapózovala fotografům. A zase odjela....

Pravé blondýnce je 50. Smějte se, vzkázala fanouškům a ukázala své příšerné fotky

K padesátinám Reese Witherspoon sdílela momenty ze svého života a vzkázala: „Je...

Americká herečka a producentka Reese Witherspoonová oslavila v neděli padesátiny. Za tu dobu toho stihla opravdu hodně. Je držitelkou řady ocenění včetně Oscara, má tři děti, založila produkční...

24. března 2026

Denise Richardsová podstoupila náročný zákrok, vizuálně omládla o desítky let

Denise Richardsová před osmi měsíci podstoupila kompletní facelift obličeje....

Americká herečka Denise Richardsová (55) se rozhodla jít s pravdou ven a otevřeně promluvila o své výrazné vizuální proměně. Na sociálních sítích sdílela někdejší bond girl fotografie před faceliftem...

24. března 2026  10:01

David Pastrňák s manželkou ukázali druhou dceru a prozradili její jméno

David Pastrňák a Rebecca Rohlssonová (Karlovy Vary, 28. srpna 2021)

Před pár dny se dočkali další dcery a nyní se pochlubili jejími fotkami. Hokejista David Pastrňák (29) s manželkou Rebeccou na sítích ukázali své druhé miminko a prozradili, jaké jméno vybrali pro...

24. března 2026  8:11

Na operu jsem neměla dost nadání, říká Klára Doležalová, jejíž otec je tenorista

Klára Doležalová

Je z umělecké rodiny, takže se očekávalo, že v branži zůstane. Klára Doležalová začínala jako herečka, ale pak nejistou profesi vyměnila za kariéru moderátorky. Posledních třináct let provází diváky...

24. března 2026

Petra Uhlíka navlékli do dámských šatů. Přesto nehrál ženu

Josef Trojan a Petr Uhlík v seriálu Rekordwoman (2026)

Role se obrátily, Petr Uhlík, který výjimečným způsobem ztvárnil sériového vraha a kanibala Ladislava Hojera, je tentokrát za normálního. Narušenou osobu hraje Ivana Chýlková, která si jej sama...

24. března 2026

Násilí, vydírání a manipulace. Sklenaříková promluvila o vztahu s miliardářem

Aram Ohanian a Adriana Sklenaříková (Praha, 17. února 2015)

Modelka Adriana Sklenaříková (54) i před blízkými skrývala, co prožívá v manželství s marocko-francouzským podnikatelem Aramem Ohanianem. Rozešli se už v roce 2022 a mají spolu dceru Ninu (7). Nyní...

23. března 2026  14:48

Umělkyně Lucka v nahé seznamce: Zaujaly ji kérky i handicapovaný punkáč

Lucie alias Luc Tuc v Naked Attraction

Extravagantní umělkyně Lucie (29) je po toxickém vztahu rozhodnutá najít si pohodového mladíka, který se nebojí experimentovat v sexu. Miluje techno, tetování i 69 a věří, že se najde podobně...

23. března 2026  14:08

Budu se léčit s rakovinou, oznámil moderátor a novinář Petr Šimůnek

Petr Šimůnek

Zakladatel a dlouholetý šéfredaktor českého magazínu Forbes, novinář a moderátor Petr Šimůnek (57) na sítích spustil svůj nový podcast Všechno začíná dnes. Zároveň oznámil, že mu před pár dny lékaři...

23. března 2026  12:27

Zdeněk Svěrák kvůli ní uvažoval o rozvodu. Kam se poděla Ivona Krajčovičová

Věčného idealistu Bohouše Burdu, kterého otravuje dosavadní neuspokojivý život...

Krásná slovenská herečka Ivona Krajčovičová oslnila v 80. letech filmové publikum i štáb, obzvlášť hereckého kolegu Zdeňka Svěráka. Jaký byl jejich skutečný vztah a kam se herečka později vytratila?

23. března 2026  11:53

Playmate kritizovali za velká prsa. Manželka herce Houlta si to nenechala líbit

Bryana Holly a Nicholas Hoult na Vanity Fair Oscar Party v Los Angeles (15....

Britský herec Nicholas Hoult se předávání filmových Oscarů zúčastnil spolu se svou manželkou, modelkou a bývalou playmate Bryanou Holly. Ta po galavečeru sklidila na sítích nevybíravé poznámky...

23. března 2026  10:18

Jane Seymourová má v 75 letech skvělou postavu. Jím hodně zeleniny a ovoce, říká

Herečka Jane Seymourová vypadá i po sedmdesátce skvěle.

Jane Seymourová, známá zejména rolí doktorky Quinnové ze stejnojmenného televizního seriálu, bude své únorové pětasedmdesáté narozeniny slavit v průběhu celého letošního roku. V novém rozhovoru...

23. března 2026  9:04

