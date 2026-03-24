Máme ho! oznámila manželka hokejisty Saláka. Jejího otce hledal i Interpol

„Máme ho!“ napsala Michaela Salák v příbězích na Instagramu k fotce tatínka. „Děkujeme všem za podporu! Hlavně Sašovo tátovi, který se o vše postaral a Interpolu. Táta je v pořádku a zdravý. Do detailů nebudu zabíhat. Saša pro něj za chvilku letí. Uf, spadl mi kámen ze srdce.“
Předtím poprosila sledující o pomoc při jeho hledání. „Cesta domů se změnila v horor. Při cestě do Frankfurtu zmizel na hranicích Rozvadov spolu s naším autem. Vypnul si telefon a skončila tam stopa. Před 24 hodinami,“ uvedla Salák na sítích, kde sdílela také fotky z policejní databáze hledaných osob.
Influencerka s rodinou se vracela z dovolené a Jiří Vlažný je měl vyzvednout autem na letišti ve Frankfurtu. Do Německa ale nedorazil a nejsou o něm žádné zprávy.
Michaela Salák s manželem čekali na nějaké informace celý den, nakonec domů odletěli. „Po dlouhém čekání na informace ve Frankfurtu jsme se rozhodli odletět domů. Před gatem se nám podařilo rozbít flašku, střepy přinášejí štěstí, že jo!!!“ dodala Salák.
Po Jiřím Vlažném pátrala česká policie a hledal ho i Interpol. Pátrání bylo vyhlášeno také po jejich luxusním autě SUV Cadillac Escalade.