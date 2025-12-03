Michaela Ochotská má druhé dítě, ve šternberské nemocnici porodila dceru

  20:24aktualizováno  23:02
Bývalá moderátorka Michaela Ochotská (40) zveřejnila ve středu na sociální síti snímky z porodnice, z nichž je patrné, že rodila císařským řezem. Narodila se jí dcera. Holčička dostala jméno Arien.
Michaela Ochotská

Michaela Ochotská | foto: Tilen Vajt, Pavel Dvořák

Michaela Ochotská
Michaela Ochotská a David Ráb (24. února 2025)
Michaela Ochotská
Michaela Ochotská
„Moc děkujeme za všechny vaše zprávy. Teď jsme se na chvíli odpojili od mobilů a sociálních sítí a užíváme si tyhle krásné a neopakovatelné chvíle, které patří jen nám. Brzy se ozveme v plném počtu,“ napsala novopečená maminka v příbězích na Instagramu.

Kromě fotky z porodu a černobílé fotografie svého syna s čerstvě narozenou sestřičkou, zveřejnila Ochotská také snímek, kde je jméno holčičky, datum a čas narození. Arien Ráb přišla na svět 1. prosince v 8:29.

Michaela Ochotská je těhotná. Budeme čtyři, oznámila bývalá moderátorka

Před porodem ale odpovídala na dotazy svých sledujících, kde třeba vysvětlila, proč bude rodit císařským řezem.

„Stejně jsem to měla i u Andreáska, protože byl velké miminko. Já mám úzkou pánev a bylo mi řečeno, že by bylo lepší, kdybych rodila císařským řezem. Když vám je už nad čtyřicet, tak vám i kvůli věku císařský řez doporučí. U mě je to také z toho důvodu, že už císařský řez jednou byl, i z důvodu, že mám opět velké miminko,“ vysvětlila.

michaelaochotska

První adventní neděle na našem pokoji v porodnicikde jsme si zapálili svíčku️na adventním věnci a jdeme koukat na finále Zrádců

30. listopadu 2025 v 20:56, příspěvek archivován: 3. prosince 2025 v 20:27
Otcem holčičky je záchranář David Ráb, s nímž se Ochotská loni v prosinci zasnoubila. Je to jejich první společné dítě.

Prvního syna Andrého (10) má bývalá moderátorka s tenistou Lukášem Rosolem.

Tenistu Lukáše Rosola si Ochotská vzala v roce 2015 na farmě Čapí hnízdo v Olbramovicích. V prosinci 2016 manželé oznámili odloučení a v listopadu 2017 se rozvedli. Rosol se pak oženil s Petrou Kubinovou a předloni se jim narodil syn Luka.

Dej si mě, láká Daniela Zálešáková. Modelka vydala kuchařku plnou sexy fotek

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

Karen z Krok za krokem je poprvé matkou. Jak dnes vypadají hvězdy seriálu?

Od natočení rodinného seriálu Krok za krokem uběhlo už 20 let. Děti Franka...

Angela Watsonová (50) se proslavila v 90. letech jako Karen Fosterová v sitcomu Krok za krokem. Letos v listopadu oslavila americká modelka a herečka padesáté narozeniny, loni se stala poprvé...

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

Pod sto ještě nemám, říká Hezucký. Ukázal nemocniční pokoj a pokáral sestřičku

Patrik Hezucký v nemocnici při natáčení podcastu Lepší už to nebude (25....

Leoš Mareš (49) v páteční Ranní show popsal natáčení podcastu Lepší už to nebude, které absolvoval v roli kameramana při pravidelné návštěvě svého kamaráda Patrika Hezuckého (55). Ten byl ve...

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

Ženy jsou krvelačnější než chlapi, prohlásil moderátor Ondřej Novotný

Ondřej Novotný v Show Jana Krause (premiéra 3. prosince 2025)

Ondřej Novotný (48) kromě reality show Survivor je spolumajitelem organizace Oktagon MMA. V Show Jana Krause popsal, jak na takové zápasy reagují ženy a promluvil také o tom, jak na svých přednáškách...

3. prosince 2025

Chybí mi halušky, přiznává Sklenaříková. Supermodelka promluvila o dceři i lásce

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (Monako, 12. července 2025)

Slovenská modelka a herečka Adriana Sklenaříková (54) je po letech opět v Praze. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o své dceři Nině a přiznala, že po rozvodu je momentálně velmi šťastná po boku...

3. prosince 2025

Sydney Sweeney zářila na premiéře Pomocnice, znovu okouzlila odvážným výstřihem

Sydney Sweeney během premiéry filmu Pomocnice v New Yorku. (3. prosince 2025)

Americká herečka a modelka Sydney Sweeney (28) znovu okouzlila červený koberec. Na premiéře filmu Pomocnice se ukázala v blyštivých šatech s hlubokým výstřihem, který zdůraznil její proslulý dekolt....

3. prosince 2025  11:22

Lucku jsem měl upřímně rád. Nezapomenu, oznámil Polívka rozchod s Vondráčkovou

Lucie Vondráčková a Zdeněk Polívka (červenec 2023)

Herečka Lucie Vondráčková (45) a zápasník MMA Zdeněk „Gameover“ Polívka (27) se rozešli. Rozchod oznámil Polívka na sociální síti s tím, že se chce vyhnout „trapným klišé a přáním“.

3. prosince 2025  10:45

Holky z OnlyFans nám nevadí, ale do vztahů je nehledáme, říkají Bacheloři

Rozstřel
Hosty pořadu Rozstřel jsou Martin a Miroslav Dubovičtí - bratři Bacheloři....

Dvojčata Miroslav a Martin Dubovičtí prošli reality show Bachelor, aby našli lásku. Jeden už má dceru s Veronikou Kopřivovou, druhý je zatím bezdětný, oba ale touží po rodině. V pořadu Rozstřel...

3. prosince 2025

Hvězda seriálu Emily in Paris se opět ukázala nahá, odvážných scén se nebojí

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová na Instagramu

Francouzská herečka a modelka Camille Razatová (31) se proslavila díky populárnímu seriálu Emily in Paris. V páté řadě, která bude mít již brzy premiéru, se už sice na vlastní žádost neobjeví,...

3. prosince 2025

Leoš Mareš nevysílal Ranní show. Zůstal v nemocnici s Patrikem Hezuckým

Leoš Mareš jel i v pátek za parťákem Hezuckým do benešovské nemocnice.

Posluchači Ranní show na Evropě 2 zažili ve středu nezvyklé ráno. Moderátorka Katka Říhová oznámila, že Leoš Mareš výjimečně neusedl za mikrofon a rozhodl se strávit noc v nemocnici po boku svého...

3. prosince 2025  6:21

Jsem první z Janových žen, která se postavila na zadní, říká Pavlína Saudková

Jan Saudek a Pavlína Saudková. Stále si vykají, ale po nějaké chvíli vám to...

Jsou spolu už dvacet jedna let. Dost možná i proto, že se Pavlína Saudková vzepřela přání svého partnera, světově uznávaného fotografa Jana Saudka, aby byla ženou v domácnosti.

3. prosince 2025

Byl jsem poblíž, vzpomíná Jan Dlouhý na střelbu na Filozofické fakultě

Jan Dlouhý (11. listopadu 2025)

„Tatínek se o něj nezajímal a maminka spáchala sebevraždu. Našel ji v šesti letech oběšenou na věšáku,“ popisuje Jan Dlouhý postavu Darryla, kterého hraje v inscenaci Monstrum v Divadle v Řeznické....

3. prosince 2025

Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®
Otestujte s malými pasažéry stavebnice LEGO® DUPLO®

O Vánocích vyráží většina rodin za příbuznými a pětina z nich cestuje vlakem. Pro rodiče s malými dětmi může být taková cesta náročná – aktivní hra...

Mám obavy, že kvůli AI se rozpadne základní důvěra mezi lidmi, říká moderátor Stach

Premium
Daniel Stach. Už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace....

Daniel Stach už třináct let moderuje pořad Hyde Park Civilizace. Vede rozhovory s nejlepšími vědci světa tak, aby jim diváci rozuměli. Rád se zapojil i do říjnového volebního vysílání, ale televizní...

2. prosince 2025

Řídím bez brýlí, snad nenabourám, napsala influencerka chvíli před smrtí

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová zahynula ve...

Kolumbijská motocyklová influencerka Karen Sofía Quiroz Ramírezová (†25), známá na sociálních sítích jako Bikegirl, napsala na Instagram, že si na motorku nebere brýle a doufá, že kvůli tomu...

2. prosince 2025  12:02

