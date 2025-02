Práce v televizi mi nechybí, zklidnila jsem se, říká Michaela Ochotská

Dodržujete suchý únor?

Dodržuji suchý celý rok. (smích). Výjimečně si dám skleničku dobrého červeného vína.

Na co se nejdříve podíváte, když potkáte muže?

Na mužích mě zcela netradičně zaujmou hlavně rty, zuby a samozřejmě oči.

Vaše manželství s tenistou Lukášem Rosolem bylo poměrně krátké, co byl největší kámen úrazu?

Byly i kratší. (smích) Když se na to podívám zpětně, tak jednoduše jsme k sobě prostě nepasovali. Každý jsme byli tak strašně jiní. Dříve jsem si myslela, že člověka dokážeš změnit, anebo se přizpůsobíš. Dnes vím, že to takto nefunguje a může to být jako boj s větrnými mlýny. Proto je důležité mít vedle sebe člověka, kvůli kterému nemusíš měnit ani sebe, ani jeho. Jak já říkám – najít svou soulmate, kdy jste naladěni na stejnou vlnu, bez rozepří a neustálého stresu, kde můžete být sami sebou, uvolnění a šťastní. A já jsem šťastná, že jsem tu svoji soulmate našla.

Má váš syn sportovní geny po tatínkovi?

Určitě má. Sportovně je velmi nadaný a snažím se ho vést ke všem sportům. Andyho stavím od tří let na lyže, takže dnes bez problémů sjíždí hory v Alpách. Nyní si také velmi oblíbil snowboard, v létě jezdíme na in-linech, na kole, milujeme plavání… Prostě aby uměl od každého něco, jsme hodně aktivní rodina. Byla bych ale raději, kdyby se sportem neživil a měl vysokoškolské vzdělání, které by využil pro svou práci a budoucnost. Nicméně, ať už se rozhodne jakkoli, budu ho samozřejmě podporovat.

Michaela Ochotská s přítelem Davidem Rábem na festivalu v Karlových Varech (červenec 2024)

Jste šťastně zasnoubená, jak si představujete svou druhou svatbu?

Aktuálně jsme v začátcích našeho plánování. Každopádně tam nesmí chybět naši přátelé a rodina, takže žádná malá svatba ve dvou někde na ostrově nepřipadá v úvahu.

Řekněte nám něco o vašem snoubenci, co vás na něm zaujalo?

David je zázrak sám o sobě. Kdybych ho neměla vedle sebe, tak nevěřím, že někdo takový vůbec existuje. Je neskutečně galantní, strašně hodný, velmi inteligentní a vtipný. Miluje mého syna a dělá pro něj toho tolik, co ani někteří rodiče pro své děti nedělají. Díky jeho práci je naprosto vyklidněný, jakékoli stresové situace zvládá s nadhledem a jsem na něj nesmírně pyšná za to, co dělá a jak pomáhá. Příběhy, které mi doma vykládá, mi kolikrát vhánějí slzy do očí.

Plánujete ještě další děti?

Určitě ano, a moc se na to těšíme.

Jste Střelec, je těžké vás ukočírovat?

Myslím, že to těžké není, ale tato otázka by měla spíše směřovat k mému okolí. Za sebe můžu říct, že s přibývajícím věkem jsem určitě klidnější.

michaelaochotska Ten výhled #prague #secondhome oblíbit sdílet odpovědět uložit

Co pro vás znamená věk?

Věk je pro mě hlavně o zkušenostech a uvědomění si priorit.

Chybí vám moderátorská práce?

Myslela jsem si, že mi začne chybět a vrátím se. Ale stále mi nechybí, i když už je to deset let, co jsem z televize odešla.

Kromě role moderátorky jste také byla herečkou, modelkou a dokonce jste fotila pro Playboy. Jak vzpomínáte na toto období?

Bylo to nádherné období, za které jsem nesmírně ráda. Přineslo mi spoustu přátel, vzpomínek a když si uvědomím, co vše jsem zažila a splnila si, tak mám husí kůži. V tom dobrém slova smyslu. Jsem opravdu ráda, že tohle všechno bylo součástí mého života.

Jak se vám líbí práce na radnici?

Líbí. Jsem typ člověka, co potřebuje režim, takže být pánem svého času není úplně pro mě, jsem pak ztracená. Díky této práci se neustále učím novým věcem, tím pádem se posouvám dál, a to mě baví, navíc ráda pracuji s lidmi. Mám skvělou šéfovou i kolektiv, takže já se do práce opravdu těšívám. Mediální svět už byl na mě moc divoký. Dospěla jsem do fáze, kdy miluji svůj klid a čas strávený s rodinou.

Martin Pouva, Kristina Kloubková, Pavel Dumbrovský, Michaela Ochotská, Lucie Borhyová a Rey Koranteng (24. února 2025)

Je nějaká otázka, na kterou neznáte odpověď?

Těch je opravdu hodně, teď mě ale napadá třeba: Co se stane zítra?

Je pořád plesová sezona. Chodíte na plesy a pokud ano kam?

Na plesy chodím už jen zřídka. Plesů jsem si svého času užila až až, nejen soukromě, ale také pracovně. Ale když na ples jdeme, tak se těším.

Jaká je vaše ideální představa plesu?

Ten, na kterém nejsem pracovně a můžu si pouze užívat přátele, skvělé jídlo a hudbu. A protože jsem spoustu let závodně tancovala, tak miluju tanec. Je to moje srdcová záležitost.

Michaela Ochotská

Jak si vybíráte šaty, nebo kdo vám pomáhá?

Většinou si nechám poradit. Buď je to ve spolupráci s návrhářem, stylistou, anebo jsou teď hodně populární showroomy, kde se o vás postarají od hlavy až k patě. Na festivalu v Karlových Varech jsem jeden takový využila a nemusela mít s sebou prakticky nic, vše zařídili – šaty, šperky, make-up, vlasy… A bylo to moc příjemné.

Cítíte se v šatech přirozeně, nebo máte raději pohodlnější oblečení?

Cítím se v šatech přirozeně a mám je velmi ráda. Je krásné, když se žena umí obléci jako dáma a podtrhnout svoji ženskost. Ale také se mi na ženě líbí elegantní pánský styl, například takový smoking.

Co byste si na ples nikdy nevzala?

Určitě nic, co nepovoluje dress code. Jeansy, šaty nad kolena, atd… Navíc by to byla velká škoda, kam jinam se žena může krásně obléknout a cítit se jako královna.