Bylo to neskutečné, holka z Brna zpívá ve West Endu, vzpomíná Nosková

Na svém kontě má řadu muzikálů, v nichž ztvárnila převážně hlavní role. Stále se ale vzdělává, hledá nové cesty, jak pracovat se svým hlasem. Nejprve studovala půl roku na NewYork Film Academy muzikálové herectví a pak brala hodiny u Mary Hammond v Londýně.

„Na školu v New Yorku jsem musela dělat přijímačky. Natočila jsem videa podle daných propozic a čekala, jestli mě vyberou nebo ne. Dopadlo to dobře, takže jsem tam strávila půl roku, ale nikdy jsem neuvažovala o tom, že bych tam zůstala natrvalo. Kdežto v Londýně, to bylo jinak,“ vzpomíná muzikálová zpěvačka.

„Britská pěvecká škola je trošku jiná než americká a mně je vzhledem k češtině, ve které zpívám, bližší. Takže v Londýně bych bývala zůstala ráda. Ale osud tomu chtěl, že jsem se vrátila zpátky do Česka, otěhotněla s Jasněnkou a už tady zůstala,“ vypráví.

Michaela Nosková (3. června 2024)

Mary Hammond, která byla hlasovou poradkyní Chrise Martina z Coldplay a s Adele spolupracovala na její první sólové desce, si našla na internetu. „Měla jsem v té době u některých tónů problém s hlasivkami a pořád nevěděla, čím to je. Tak jsem jí napsala mail, ve které jsem popsala, co mě trápí a ona mi nabídla konzultaci. Nejprve jsem za ní dojížděla na otočku a pak jsem se do Londýna přestěhovala,“ popisuje Nosková.

„A ta práce nám vzájemně tak sedla, že mě pak paní Hammond v Londýně doporučila na roli Evity. Dostala jsem se až mezi poslední dvě zpěvačky, mezi kterými se rozhodovalo. Nakonec tu roli získala slečna, která tam už hrála Elphabu v muzikálu Wicked, ale i tak to byl pro mě obrovský úspěch,“ vzpomíná Nosková.

Musela však sáhnout hluboko do kapsy, aby si mohla tento vzdělávací „kurz“ dovolit. „Dvouhodinovka u Hammond mě stála kolem devíti tisíc korun. K tomu je nutné připočítat letenky a další výdaje. Létala jsem do Londýna ráno v sedm, pak jsme se musela vlakem dopravit z letiště do centra, což stálo taky dost peněz a po lekci se vracela zpátky do Prahy,“ popisuje svoje studentské období. „Určitě jsem tam byla za ní takhle desetkrát. Později, když už jsem v Londýně bydlela, to bylo lepší,“ vzpomíná.

Že by jí pomohl s jejím problémem někdo v Česku prý nepřicházelo v úvahu. „Určitě tady máme dobré pedagogy, ale ta technika, která se učí ve světě, je úplně jiná. Strašně mě baví a neničí hlas. Proto ji předávám i svým žákům,“ říká.

Nosková dává nyní soukromé lekce. S dětmi to prý neumí, nemá s nimi trpělivost, nejraději učí studenty konzervatoří nebo svoje kolegy – profesionály. „Třeba Terezka Rychlá z Hudebního divadla Karlín mě oslovila, protože potřebuje pomoct s nějakou rolí. Tak takové věci mě baví úplně nejvíc. Dělat hlasového poradce, pomáhat muzikálovému herci postavit roli,“ popisuje. Sama kromě zmíněných kurzů chodila dlouho k operetní zpěvačce Pavle Břínkové na zpěv. Teď si pouští přes internet videa, podle nichž piluje techniku.

Jindřich Čanda a Michaela Nosková (27. srpna 2021)

V Londýně krom zmíněné Evity dělala ještě jeden konkurz, na který nikdy nezapomene a dosud se s ním nikomu nepochlubila – na Carlottu ve Fantomovi opery. „Tenkrát jsem měla v Anglii manažera. Bez něj by to vůbec nebylo možné, protože nejdříve musíte absolvovat předvýběrová kola na základě nahrávky, kterou za vás posílá manažer. Těmi jsem úspěšně prošla, tak mě pozvali do Her Majesty’s Theatre na předzpívání Carlotty. Věděla jsem, že ta role vyžaduje velký operní hlas a nemyslela si, že bych ji zrovna já mohla hrát, ale šla jsem tam, protože jsem to chtěla zažít. A nakonec mi to přišlo celý neskutečný, že já, holka z Brna stojím na jevišti ve West Endu, kde se konala světová premiéra Fantoma opery, a zpívám Carlottu. Byl to skvělý zážitek,“ usmívá se.

Teď vystupuje mimo jiné v muzikálu Six, kde je jednou z šesti manželek Jindřicha VIII. „Hraji španělskou princeznu Kateřinu Aragonskou. Jako jediná z těch fúrií je odmala vychovávaná s tím, že bude jednou královnou. Je to energická vůdkyně, která to má v hlavně srovnané. Silně věřící. A protože si vůči ní Jindřich VIII nic moc dovolit nemohl, tak ji odlifroval do kláštera, když se jí chtěl zbavit,“ říká o své postavě.

Dalším projektem, jehož je hlavní protagonistkou, je hudební a vizuální show s písničkami Céline Dion, kterou uvádí v Divadle Hybernia. Tam také bude hostovat muzikál Six, který nastudovala pro plzeňské divadlo J. K. Tyla Daniela Špinar.