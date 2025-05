Michaela Nosková se v novém dílu pořadu 13. komnata svěřila s tím, že ji jako dítě spolužáci šikanovali. „Ráda jsem jedla, hlavně čokoládu. Ve třinácti letech jsem pak kvůli tomu měla osmdesát nebo devadesát kilo. Ve třetí třídě už jsem navíc měla dvě dioptrie, takže jsem nosila brýle. Šikana ve škole přišla záhy. V páté třídě to asi bylo nejhorší. Děcka mě tahaly za dlouhé vlasy na záchod nebo jsem šla na oběd a ony mě strkaly pryč z fronty, že jsem tlustá a jídlo nepotřebuju,“ popisuje.

Michaela Nosková (Les Miserables - Bídnici, GoJa Music Hall, Praha, 16. února 2024)

Nejhorší trápení ji však potkalo v roce 1991, kdy jí bylo jedenáct let. Tři dny před Vánoci tehdy zemřel její milovaný, o osm let starší bratr. Zahynul při dopravní nehodě.

„Seděla jsem doma, čekala na rodiče a pustila jsem si televizi. Tam ve zprávách zrovna oznamovali, že se na dálnici D1 stala velká autonehoda, ukazovali dodávku s favoritem. Věděla jsem, že táta má favorita stejné barvy a bála jsem se, že se něco stalo jemu. Krátce potom ale táta přišel domů a hrozně brečel. Oznámil mi, že bratr už tu není a nikdy nebude, vyletěl předním oknem auta, spal a nebyl připoutaný,“ vzpomíná zpěvačka.

Po bratrovi zbylo prázdné místo u štědrovečerního stolu. Doma bylo najednou ticho a všichni prožívali obrovskou bolest. Malá Míša najednou pochopila, že nic nebude jako dřív. Rodiče se uzavřeli do sebe. Ona neplakala nahlas. Místo toho se rozhodla, že jim zkusí bratra nahradit.

Začala se přehnaně snažit být hodná, silná, dokonalá. Každý večer také dávala mamince dvě pusy – jednu za sebe a jednu za bratra. Chtěla dokázat, že je tu pro ni. Z dítěte, které se v těžké situaci bálo být přítěží, se stala dívka odhodlaná přesvědčit svět, že má cenu. Že je dost dobrá, aby dokázala zase rozzářit oči rodičů.

Touha po uznání se stala jejím motorem. Zhubla dvacet kilo a šla tvrdě za svým snem být zpěvačkou. Nezastavilo ji první odmítnutí na JAMU, ani první neúspěch v SuperStar. Chtěla být úspěšná a dělat radost ostatním.

Nakonec se prosadila a na jevišti zazářila. Ale doma často zůstávala sama. Vztahy, ve kterých si přála být konečně jen obyčejně milovaná, narážely na její naučenou roli „musím víc dávat, víc zvládat, víc si zasloužit“. Její síla budila obdiv, ale někdy i strach. Ne každý partner to dokázal ustát. To, co ji v kariéře vyneslo nahoru, ji v lásce často sráželo dolů.

Michaela Nosková vychovává čtrnáctiletou dceru Elišku, kterou má s bývalým manželem Janem Horsákem. S bývalým partnerem, fitness trenérem Jindřichem Čandou, se kterým prožila bouřlivý nelehký vztah a kde rozchod doprovázelo i policejní vyšetřování a soudní spory, má tříletou dceru Jasnu Marianne. V současnosti je zpěvačka a producentka šťastná po boku fotografa Jana Kolmana.

V loňském rozhovoru pro iDNES.cz promluvila Nosková o domácím násilí a přiznala, že kvůli oběma dcerám si velice vyčítá, že v celé situaci s expartnerem nezakročila mnohem dříve.