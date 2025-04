Mám se ráda i s velkým zadkem, tělo tak není ve stresu, říká zpěvačka Nosková

Míšo, jak se vám dařilo v poslední době pracovně?

V tomhle směru zažívám vlastně jedno z nejhezčích období. Měla jsem pauzu, protože se mi narodila druhá holčička, a zrovna když jsem se chtěla vrátit do práce, přišla nabídka z Divadla Hybernia na muzikálovou komedii Zapomeňte na Shakespeara. Pak najednou následoval i film Beetlejuice, muzikály Evita a Six v Plzni. A k tomu Sagvan Tofi dodělal Děti ráje 2. No, a aby toho snad nebylo málo, rozhodly jsme se s mými kamarádkami Petrou Peterovou a Leonou Černou Stříbrnou udělat projekt Céline, úžasná koncertní show s hity Céline Dion! Oslovily jsme právě Divadlo Hybernia, zda by nám k takovému plánu dalo svoje požehnání, což se velmi rychle stalo a já si toho nesmírně vážím.

Věc útěku není ze vteřiny na vteřinu, je to něco, co trvá, někdy i roky.