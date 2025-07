Míšo, co vás nyní zaměstnává?

Jezdím s divadlem po republice, natáčím seriál Zoo, maluju, trochu se věnuju sociálním sítím, stále dokola to samé. A k tomu řeším spoustu dalších povinností, které mi přerůstají přes hlavu, jsou chvíle, kdy to vůbec dobře nezvládám.

Jakou roli máte v seriálu Zoo?

Hraju kartářku Janu Janeckou, která sama vychovávala dítě, umí opravdu číst z karet, tedy když se snaží, a pomáhá své dceři šéfkuchařce v restauraci. Takže je i servírkou, pomocnicí v kuchyni a uklízí bungalovy po hostech. Tu postavu jsem si oblíbila, protože to je obyčejná žena s dobrým charakterem, která má vše v hlavě srovnané. Akorát teď se ukazuje i její velká slabina, protože myslí stále na druhé a nechá se citově vydírat.