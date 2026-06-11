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Dětská hvězda Michaela Kudláčková popsala, jak byla v mládí znásilněna

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  12:48
Michaela Kudláčková (57) se proslavila jako Barča ze seriálu My všichni školou povinní. Zmařená herecká kariéra ale nebylo to nejhorší, co ji v životě potkalo. V mládí byla znásilněna. Celý incident otevřeně popsala v pořadu 13. komnata.
Michaela Kudláčková v pořadu 13. komnata (červen 2026)

Michaela Kudláčková v pořadu 13. komnata (červen 2026) | foto: Česká televize

Michaela Kudláčková ukázala v pořadu 13. komnata místo, kde byla v mládí...
Michaela Kudláčková a Jana Janatová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
Michaela Kudláčková a Jana Janatová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
Michaela Kudláčková v pořadu 13. komnata (červen 2026)
35 fotografií

Byla šťastně vdanou mladou maminkou dvou dětí a vyrazila si s kamarádkou na oslavu. Jeden z hostů, s nímž se během večera spřátelily, jim nabídl odvoz domů. Kamarádku vysadil před jejím domem a s Michaelou Kudláčkovou pak zajel do lesa.

„Poručil mi, abych se svlékla a moje první reakce byla, že jsem se začala smát. On na to reagoval tak, že to není humor a v té chvíli jsem začala vyjednávat, že je to nedůstojné, že se domluvíme a někde se sejdeme a to je samozřejmě naprosto zbytečná ztráta energie. Reagoval na to stylem, jestli si myslím, že je idiot,“ popsala Kudláčková.

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„Když selže vyjednávací technika, tak nastupuje technika: zdrhej. Hrábla jsem po klice, on se v té chvíli otočil a takovým hlasem, který je jako kdybys otevřela mrazák, mi sdělil, že jestli chci z toho auta ještě někdy vystoupit, tak na tu kličku už nesáhnu. Řekl, že by mi taky mohl rozmlátit hlavu hasákem. Člověk vnitřně cítí, jako by se v něm všechno otočilo a já jsem se opravdu lekla a řekla si: Ono bude asi lepší být pět minut znásilněná než celý život mrtvá,“ vysvětlila.

„Když skončil, nechal mě obléct a prohlásil, že mě odveze domů. Já jsem řekla, že nechci, že půjdu pěšky a on: ‚Přece nepůjdeš sama potmě pěšky lesem.‘ Jako že by se mi mohlo něco stát? Že by mě někdo třeba mohl znásilnit?“ popsala Kudláčková ironii celé situace.

Michaela Kudláčková v pořadu 13. komnata (červen 2026)
Michaela Kudláčková ukázala v pořadu 13. komnata místo, kde byla v mládí znásilněna (červen 2026)
Michaela Kudláčková a Jana Janatová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
Michaela Kudláčková a Jana Janatová v seriálu My všichni školou povinní (1984)
35 fotografií

Doma se pak hodinu sprchovala a stále měla pocit špíny na svém těle. Druhý den násilník přišel až k ní domů. „Chtěla jsem rychle zavřít, ale strčil do dveří nohu. Přišel mi říct, že ví, kam chodí moje holky do školky,“ vysvětluje Kudláčková, proč se tehdy rozhodla nejít na policii a nahlásit znásilnění. „Vůbec jsem nevěděla, co mám dělat. Jestli ho mám udat, aby se jim nic nestalo, nebo ho nemám udat, aby se jim nic nestalo,“ popisuje své pocity.

Svěřila se svému manželovi, který byl zdatný boxer. Ten po muži pátral. Ukázalo se, že nikdo z oslavy ho pořádně neznal a všichni mysleli, že je přítel někoho jiného. Nakonec ho ale manžel Kudláčkové našel a prohodil výlohou, za což dostal od soudu podmínečný trest.

Michaela Kudláčková ve filmu Poslední propadne peklu (1982)

Po smrti manžela zůstala Kudláčková sama. Radost jí dělají čtyři dcery a pět vnoučat. Nejlépe je jí na zahrádce za Prahou a přeje si jen zdraví pro celou rodinu. Na otřesný zážitek ani po víc než třiceti letech nezapomněla. „I když uplyne třicet let, zážitek je pořád stejný. V zásadě je emocionálně úplně jedno, jestli se to stalo před dvaceti lety nebo před měsícem,“ říká Kudláčková.

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