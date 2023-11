Byla jsem znásilněná. Manžel ho našel a přizabil, popsala Michaela Kudláčková

Se znásilněním se Michaela Kudláčková svěřila až po třiceti letech, kdy k němu podle jejích slov došlo. Přiměly ji k tomu prý případy bývalého poslance Dominika Feriho a psychiatra Jana Cimického. Vadilo jí, že se po nepravomocném rozsudku část veřejnosti pozastavovala nad „nelogičností“ chování dívek, které se měly stát sexuálními oběťmi.

Bývalá dětská hvězda na sociální síti X (dříve Twitter) popsala, co se jí v jejích pětadvaceti letech stalo. Kudláčková byla tehdy už vdaná a měla dvě dcery. S kamarádkou zašly společně na oslavu, ze které se pak vracely pěšky domů.

„On tam byl taky, když jsme šly domů. Zastavil u nás, jestli nechceme svézt. Nesedla bych si do auta s nikým cizím, ale on nebyl cizí, nebo nám to tak nepřišlo,“ líčí s tím, že muž odvezl nejdříve domů její kamarádku. S ní samotnou pak zamířil do nejbližšího lesa a vrhl se na ni.

„Nejdřív se to snažíš uprosit. Nechytáš se. A to mu vlastně trochu dělá dobře. Pak si myslíš, že zdrhneš. Po slovech ‚jestli ještě jednou hrábneš na tu kliku, tak ti rozmlátím hlavu hasákem‘ jsem usoudila, že bude asi lepší být během pěti minut znásilněná, než celý život mrtvá. Pak se přestaneš bránit. Úplně. Čumíš nahoru. Já si v duchu zpívala,“ překvapila své sledující otevřenou zpovědí.

Michaela Kudláčková v seriálu My všichni školou povinní (1984)

Po hrůzném zážitku ji násilník odvezl domů. „Máš pocit, že jsi špinavá. Sprchovala jsem se asi hodinu,“ vzpomíná Kudláčková. Ráno ji čekal pořádný šok. Muž zazvonil u ní doma. „Chtěla jsem rychle zavřít, ale strčil do dveří nohu. Přišel mi říct, že ví, kam chodí moje holky do školky,“ vysvětluje Kudláčková, proč se tehdy rozhodla nejít na policii a nahlásit znásilnění.

Její tehdejší manžel Pavel brzy vytušil, že něco není v pořádku. „Poté, co jsem s ním potřetí odmítla spát, ze mě všechno vytáhl. Vypátral si ho, přizabil ho, prohodil výlohou a dostal podmínku,“ uzavírá své vyprávění dětská filmová hvězda.

Michaela Kudláčková hrála například ve filmech Veronika, prostě Nika, Skleněný dům, Poslední propadne peklu, Putování Jana Amose, Cesta kolem mé hlavy a v televizních seriálech Kousek nebe či My všichni školou povinní.

Hlásila se na konzervatoř, ale dvakrát nebyla přijata. Vystudovala Střední školu sociálně-právní. Později se živila například jako novinářka, taxikářka, barmanka, sociální pracovnice či ilustrátorka.

Dnes je kartářkou, věnuje se astrologii, runovému písmu a vyučuje výklad Thothova tarotu. Od roku 2011 je šéfredaktorkou dámského internetového magazínu Popelky.cz.

Za nejšťastnější životní období považuje to současné. „Mám pocit, že už konečně o nic neusiluji, neprotloukám se, o nic nemusím bojovat. Pominula doba, kdy ze všech stran přichází nějaká bouře. Jsem díkybohu zdravá a dělám práci, kterou miluji. Jsem šťastná, že jsem si vybudovala kolej, po které se mi moc hezky a plynule jede. Všechno, co se teď děje, je vlastně hezké. Už mi chybí snad jen obrovský dům, kam by se vešly moje dcery i s rodinami,“ svěřila se letos v dubnu ve velkém rozhovoru pro iDNES.cz.

VIDEO: Michaela Kudláčková v Show Jana Krause (2013):