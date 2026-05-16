Hokejista Petr Čajánek si vzal o 21 let mladší Miss Michaelu Habáňovou

„Náš den je konečně tady. Za chvili za tebou přijdu uličkou a před našimi nejbližšími lidmi začneme další kapitolu našeho života. Posledních 5 let po tvém boku byly ty doposud nejkrásnější. Děláš ze mě lepšího člověka každý den,“ napsala Habáňová k černobílým fotkám ze svatby.
„Říká se, že člověk pozná v životě jen jednu opravdovou lásku, někdy ani to ne. Ja měla životě to obrovské štěstí a našla ji. Našla jsem tebe. A za chvíli se stanu tvoji ženou. A naše vlčí smečka bude oficiálně rodina. Nemůžu se dočkat, až tě uvidím. Miluju tě, tady, teď a navždy,“ vyznala se Čajánkovi, s nímž má bývalá královna krásy dceru.
Bývalý hokejový reprezentant Petr Čajánek má ještě další tři děti s bývalou manželkou Kateřinou, s níž se po dvanáctiletém vztahu rozvedl v roce 2021.
Modelka a hokejista se podle webu Expres.cz dali dohromady, když Habáňová pomáhala hlídat děti jeho ženě, trenérce jógy. Předtím chodila Habáňová osm let s Čajánkovým synovcem Matějem.