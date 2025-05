Autorka Zápisníku alkoholičky se podruhé vdala. Opět za stejného muže

Spisovatelka, která si v minulosti sama prošla závislostí na alkoholu, což ji inspirovalo k napsání knih Zápisník alkoholičky a Zápisník abstinentky, zveřejnila na Instagramu svatební fotografie.

„Manželství. Kdyby mi někdo před 12 lety řekl, že jednou napíšu tenhle post, nevěřila bych mu. Tolik jsme toho prošli. Tolik jsme toho přestáli. A přesto, nebo možná právě proto, jsme tady. Spolu. Naše cesta nebyla rovná, ani jednoduchá. Byla plná terapie, odpuštění, růstu, pochyb i lásky,“ napsala k příspěvku.

Svěřila se s tím, že dnes už ví, že není samozřejmé, aby vztah vydržel to, co vydržel ten její. „Ale když máš vedle sebe člověka, který tě drží, i když padáš, a věří v tebe i ve chvílích, kdy sám nevěříš v nic, pak máš všechno. Dneska máme sebe. Oficiálně a je to krásné. Děkuju všem, co nás na téhle cestě doprovázeli. Děkuju Ondrovi, že zůstal, že miluje. Těším se na každé další spolu,“ dodala.

Michaela Duffková se k závislosti na alkoholu propila za několik měsíců, po narození své dcery, když zapíjela svoji nespokojenost. S Ondřejem Duffkem nyní vede společně centrum, kde pomáhají lidem v boji se závislostí.

„Jsem poměrně výrazně introvertní člověk. Narušování a nerespektování soukromí, s tím jsem se hodně prala. Láhev byla pro mě útěkem od reality. Únikem od toho, abych moc nepřemýšlela nad tím, že jsem tam, kde být nechci. Určitě ale nepřisuzuji manželovým rodičům, že by byli důvodem mého pití, to rozhodně ne,“ řekla v minulosti v jednom z rozhovorů.

Film Zápisník alkoholičky v hlavní roli s Terezou Rambou je natočený podle jejího životního příběhu. Děj filmu je o tom, jak se mladá, úspěšná žena vdá a stane se maminkou. Nic jí nechybí a plánuje si budoucnost. Občas si dá jednu skleničku, někdy i dvě. A pak už opravdu poslední. A pak se najednou ocitá úplně na dně. Je pro ni velmi těžké si přiznat problém s alkoholem. Hlavní hrdinka se rozhodne nevzdat, nastoupí na léčení a začne bojovat.