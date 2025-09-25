„Jsme přátelé, máme se rádi, vychováváme naše dvě holčičky. Ale už nějaký čas spolu nebydlíme. Holky jsou u mě, ale nemáme problém se jakkoli dohodnout,“ uvedla pro Super.cz Badinková s tím, že ani jeden z nich nemá nového partnera.
Vrásky neřeším. Je důležité cítit se dobře uvnitř, říká Michaela Badinková
Badinková se nové známosti nebrání, ale rozhodně ji nehodlá aktivně hledat na internetu. „Jsem ještě mladá. Ale to se musí stát. Myslím, že láska se musí potkat, nedá se najít třeba někde na seznamce. Snad se někde s někým srazím,“ řekla.
Michaela Badinková a Jan Teplý ml. se poznali v pražském divadle Blaník. Seznámila je společná kamarádka Tereza Kostková. V roce 2011 se jim narodila dcera Evelína a v roce 2014 dcera Emílie.
Ačkoli tvořili jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu, nikdy se nevzali. Michaela Badinková se v minulosti nechala slyšet, že svatbu k životu nepotřebuje a na tom se s partnerem shodli.
24. února 2025