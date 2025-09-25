Badinková a Teplý se po 20 letech rozešli. Jsme přátelé, zdůraznila herečka

Autor:
  15:00
Herci Michaela Badinková (46) a Jan Teplý ml. (49) spolu už nežijí. Rozchod po dvaceti letech oznámila Badinková s tím, že zůstali přáteli a dál spolu vychovávají jejich dcery.
Jan Teplý ml. a Michaela Badinková (2023)

Jan Teplý ml. a Michaela Badinková (2023) | foto: Profimedia.cz

Michaela Badinková s hercem Janem Teplým mají dvě malé dcerky.
Míša Badinková s dcerou
Michaela Badinková na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
Jak vypadala Ulice před 18 lety? Tehdy v ní hrály i Michaela Badinková a Hana...
42 fotografií

„Jsme přátelé, máme se rádi, vychováváme naše dvě holčičky. Ale už nějaký čas spolu nebydlíme. Holky jsou u mě, ale nemáme problém se jakkoli dohodnout,“ uvedla pro Super.cz Badinková s tím, že ani jeden z nich nemá nového partnera.

Vrásky neřeším. Je důležité cítit se dobře uvnitř, říká Michaela Badinková

Badinková se nové známosti nebrání, ale rozhodně ji nehodlá aktivně hledat na internetu. „Jsem ještě mladá. Ale to se musí stát. Myslím, že láska se musí potkat, nedá se najít třeba někde na seznamce. Snad se někde s někým srazím,“ řekla.

Michaela Badinková a Jan Teplý ml. se poznali v pražském divadle Blaník. Seznámila je společná kamarádka Tereza Kostková. V roce 2011 se jim narodila dcera Evelína a v roce 2014 dcera Emílie.

Jan Teplý ml. a Michaela Badinková (2023)
Míša Badinková s dcerou
Michaela Badinková na Česko-Slovenském plese v Obecním domě (1. února 2025)
Jak vypadala Ulice před 18 lety? Tehdy v ní hrály i Michaela Badinková a Hana Maciuchová.
42 fotografií

Ačkoli tvořili jeden z nejstabilnějších párů českého showbyznysu, nikdy se nevzali. Michaela Badinková se v minulosti nechala slyšet, že svatbu k životu nepotřebuje a na tom se s partnerem shodli.

24. února 2025
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)

Nejčtenější

Diane Krugerová se ve filmu ukázala nahá. Poprvé jsem odhalila vše, říká herečka

Německá herečka Diane Krugerová (49) ztvárnila ve filmu The Shrouds hlavní roli. V několika sexuálních scénách s francouzským hercem Vincentem Casselem (58) se objevila zcela nahá. Bývalá modelka v...

Charlotte Gottová zveřejnila další snímky z cest. Počet fanoušků jí stoupá

Dcera zpěváka Karla Gotta Charlotte (19) pokračuje ve zveřejňování fotek ze svých cest po světě. Na Instagramu má už 146 tisíc sledujících a ti na ni pějí chválu.

Laďka Něrgešová odhodila paruku. Bez vlasů je to skvělé, pochvaluje si

Moderátorka Laďka Něrgešová (49) se nedávno vrátila na obrazovky poté, co prodělala operaci nádoru na mozku a následnou chemoterapii. V současné době podstupuje další léčbu a rozhodla se ukázat...

OBRAZEM: Cardinalová, Lollobrigida, Vittiová i Welchová byly sexymboly 60. a 70. let

Úmrtím Claudie Cardinalové přišel svět showbyznysu o další sexsymbol 60. a 70. let. Rodilá Tunisanka spolu s kolegyněmi jako Raquel Welchová, Monica Vittiová nebo Gina Lollobrigida okouzlily...

Zveřejnila jsem fotku manžela a hnojomety jely naplno, vzpomíná Mynářová

Alexandra Mynářová (42) vychovává s manželem, bývalým prezidentským kancléřem Vratislavem Mynářem (58) dva syny. V rozhovoru pro iDNES.cz promluvila moderátorka o rodičovství. Prozradila, jakou je...

Účast u voleb si ještě promyslím, slyšel jsem spoustu nadávek, říká Pohlreich

Zdeněk Pohlreich (68) se svou účastí u voleb stále váhá. Původně se populární šéfkuchař nechal slyšet, že ho současná vláda zklamala, a proto hlasovat vůbec nebude. Tato jeho slova ale kritizovalo...

25. září 2025  16:17

Badinková a Teplý se po 20 letech rozešli. Jsme přátelé, zdůraznila herečka

Herci Michaela Badinková (46) a Jan Teplý ml. (49) spolu už nežijí. Rozchod po dvaceti letech oznámila Badinková s tím, že zůstali přáteli a dál spolu vychovávají jejich dcery.

25. září 2025

Mikulecký se má Klusovi omluvit. Užitečný idiot by prošlo, prolhaný idiot už je moc

Ve čtvrtek pokračoval soud zpěváka Tomáše Kluse a bezpečnostního experta Milana Mikuleckého. Ten hudebníka kvůli jeho výrokům o izraelsko-palestinském konfliktu označil za „prolhaného idiota“. Podle...

25. září 2025  13:47

Kdo se první rozpláče na StarDance Tour? Táně by měli dát rovnou bryndák, říká Geňa

StarDance… když hvězdy tančí není jen o tanci, „vystretých“ kolenou a efektních kostýmech. Je to reality show, plná nefalšovaných citů, překvapení, zklamání. Svou roli tu jistě hrají i náročné...

25. září 2025  12:57

Vojta Kotek ukázal manželku Radanu i syna Huberta. Obsadil je do své Farmy

Ptát se Vojty Kotka na soukromí? Jak kdy. Před pár lety to byla víceméně vyloučená záležitost. Herec, režisér a nyní už i producent byl schopný takový rozhovor okamžitě ukončit, otočit se na podpatku...

25. září 2025  12:05

Transgender herec Elliot Page se pochlubil novou přítelkyní

Kanadský herec Elliot Page (38) v červenci na sociálních sítích naznačil, že má novou přítelkyni. Nyní s herečkou Juliou Shiplettovou (38) dorazil na týden módy do Milána. Dvojice se tak poprvé...

25. září 2025  11:11

Rihanna má třetí dítě. Vytoužená holčička dostala jméno po svém otci

Zpěvačka Rihanna (37) a rapper A$AP Rocky (36) přivítali na svět třetího potomka. Dočkali se holčičky a pojmenovali ji po tatínkovi Rocki. Snímek s dcerou zpěvačka zveřejnila na sociální síti.

25. září 2025  8:54

Otec Elona Muska čelí obvinění ze sexuálního zneužívání pěti svých dětí

Errol Musk (79), otec Elona Muska (54), s nímž se tento miliardář nebaví už mnoho let, byl obviněn ze sexuálního zneužívání. A to hned pěti svými dětmi. Podle dokumentů získaných deníkem New York...

25. září 2025  8:30

Miriam Chytilová: Jsem spokojená s tím, jak stárnu. Plastiky jsou nepřirozené

Herečka, dabérka a dabingová režisérka Miriam Chytilová (60) v rozhovoru pro iDNES.cz promluvila o stárnutí a plastikách. Maminka dvou dcer je spokojená s tím, jak vypadá, a věří, že úpravy nejsou...

25. září 2025

Naši hazjlíčci vydělávají víc než manželka ve školce, říká Martin Sobotka

Známému dabérovi Martinu Sobotkovi, jehož práci ocenil i představitel Mikea Hannigana v seriálu Přátelé Paul Rudd, kterého herec nadaboval do češtiny, doma rostou následovníci. Synové Florián a Filip...

25. září 2025

Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj
Deníčková soutěž: Jak zvládáte začátek školního roku? Přidej deníček a vyhraj

Rodiny s dětmi mají zase sebou prvních pár dní ve vzdělávacích institucích. První školní či školkové dny ale bývají náročné pro všechny zúčastněné....

Chili dozrála, už zase spolu tančíme. Jakub Mazůch o StarDance i dětských úrazech

Premium

Několikanásobný mistr České republiky a mistr Evropy v salse je nejen profesionálním tanečníkem, ale i manželem a tátou od rodiny. A děti si s ním užívají spoustu zábavy, protože má rád adrenalin.

24. září 2025

Šestnáctiletou brazilskou modelku Moreirovou našli po večírku v baru mrtvou

Miss a modelka Gabrielly Moreirová (16) z brazilského města Pedra Branca šla večer spolu se svými přáteli do místního baru, domů se však už nevrátila. Její kamarádi volali v noci rodičům, že jejich...

24. září 2025  13:40

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.