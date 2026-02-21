Stárnutí? Věřím v geny a péči, že nebudu vypadat blbě, směje se herečka Badinková

Herečka Michaela Badinková (47) dorazila i letos na Ples v Obecním domě a promluvila o přibývajícím věku i o tom, jak si udržuje formu. V rozhovoru pro iDNES.cz přiznala, že ji stárnutí neděsí a svěřila se, zda má blíž k divadlu, nebo k dlouholetým seriálovým rolím.

Míšo, s jakými pocity jste přicházela na ples sezóny do Obecního domu?
Protože už jsem tady podruhé, nebylo to velké očekávání jako loni. Už jsem se vyloženě těšila, protože loni to bylo nad očekávání krásné. Je tady úžasná atmosféra a já jsem se i loni ohromně bavila.

Jaké byly vaše přípravy? Dala jste si hodně záležet na tom, až se uvidíte zítra někde na fotografii nebo v módní policii?
Samozřejmě. Člověk nemůže říct, že by mu to bylo jedno. Důležité je, abych se cítila dobře. Hledala jsem barvu pro letošní rok a původně jsem měla tmavou mořskou zelenou a nakonec jsem dostala vánoční – jako vánoční stromeček, ale je teplá a cítím se v ní hezky. Myslím, že je to zářivější barva. Šaty mi ušila Martina Pipková Loudová a jsem ozdobená šperky z JK šperky, krásnými diamanty. Přípravy byly dneska celé odpoledne. Kadeřníci od Tomase Arsova mi dělali vlásky a o make-up se postarala firma, která teď nevím, jak se jmenuje, omlouvám se. (smích)

Jste taneční typ, nebo spíše budete koukat a konzumovat?
Já budu určitě tančit, jsem velmi taneční typ. Jakmile začne hrát hudba, tak se vlním. A dneska tady mám i kamaráda Jiřího Böhma, mého kolegu úžasného z natáčení Ordinace. Budu mít i partnera na tančení, určitě si trsneme.

Jste vděčná, že máte stálou seriálovou práci, než když se musíte spoléhat na jednorázové filmové role?
Já jsem šťastná, že jsem vystudovala herectví a že dělám hlavně divadlo. To je základ pro herce a vždycky natáčení, jestli to je televizní nebo filmové, je bonbónek. Mně televizní bonbónek trval dvacet let, jak jsem točila ty nekonečné seriály. Teď jsem z nich vystoupila a mám občas jenom epizodní role. Jsou to takové vlny. Nedá se udržet pořád na pomyslné špici, je dobré si i občas odpočinout a pro mě je odpočinek divadlo. Jsem ráda, že mám i krásné divadelní příležitosti. Střídám to, udržuji se tak v psychické pohodě.

A je to i takový i bič, abyste byla nejen psychicky, ale i fyzicky, pořád krásná?
Je to i samozřejmě kvůli práci. Doteď to bylo hlavně kvůli práci a teď, protože já už se pomaloučku blížím k padesátce, teď je to už i kvůli zdraví. Už si uvědomuju, co to znamená – teď nechci říct – hezky stárnout. Nemám totiž pocit, že bych stárla. Spíš zjišťuju, že se chci cítit dobře ve svém těle, být pružná, ohebná a mít pocit, že ráno vstávám fit. Teď dělám všechno pro to, abych se cítila hlavně fit sama pro sebe.

Ale ve vašem případě to je jako to víno…
Které zraje? (smích)

Přesně tak. Jste ráda, že tady v Čechách se může zrát a není to jako leckdy třeba v Americe, kde se čas musí zmrazit všemi dostupnými prostředky?
Já jsem to dneska říkala někde, že Sharon Stone říkala, že stárnout je privilegium. A já jsem měla teď zažila úmrtí mé velmi blízké kamarádky a já jsem si říkala: „To je úžasné stárnout.“ Takže jestli s vráskami, nebo bez, opravdu můžeme být rádi, že jsme tady. Mně vrásky fakt nevadí. Já jsem herečka, já potřebuju mimiku. Vím, jak vypadá moje maminka, jak vypadá moje devadesátiletá babička. Jsou bez botoxu a bez úprav a vypadají nádherně. Věřím v geny a když budu o sebe pečovat, věřím, že na tom nebudu úplně blbě!

