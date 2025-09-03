Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Britský herec a člen skupiny Monty Python Michael Palin byl spolu s filmovým štábem zadržen ozbrojenou milicí ve Venezuele poté, co se pokusili natočit záběry sochy bývalého vůdce Huga Cháveze.
Britský herec a dokumentarista Michael Palin (Wiltshire, 26. června 2025)

Britský herec a dokumentarista Michael Palin (Wiltshire, 26. června 2025) | foto: Profimedia.cz

Monty Python
Michael Palin (Londýn, 6. května 2025)
Michael Palin s rytířským řádem sv. Michala a sv. George (12. června 2019)
Princ William vyznamenal v Buckinghamském paláci Michaela Palina rytířským...
14 fotografií

Dvaaosmdesátiletý herec a dokumentarista Michael Palin natáčí nový cestopisný dokument o Venezuele. Při té příležitosti zamířil také do Chávezova rodného města Sabaneta.

Monty Python: Michael Palin, John Cleese, Terry Jones, Terry Gilliam a Eric Idle (15. října 2009)

Když však s kameramany přišli k soše bývalého vůdce, zatkli je ozbrojení strážci, kteří jim zabavili kamery a pasy. Celou skupinu pak drželi v zajetí sedm hodin. „Bylo to trochu absurdní. Dokonce prohledávali i naše spodky,“ svěřil se Palin pro deník Telegraph.

Britský herec a dokumentarista Michael Palin (Wiltshire, 26. června 2025)
Michael Palin (Londýn, 6. května 2025)
Michael Palin s rytířským řádem sv. Michala a sv. George (12. června 2019)
Princ William vyznamenal v Buckinghamském paláci Michaela Palina rytířským řádem sv. Michala a sv. George. (12. června 2019)
14 fotografií

„Nakonec nás vzali do restaurace, abychom se mohli najíst. A pak si tam jeden ze strážců vyhledal v telefonu, kdo jsem. Našel skeč Monty Python s plesknutím rybou. Myslel si, že je to k popukání. Najednou všechen vztek zmizel. Chtěli fotografie, autogramy, všechno,“ dodal slavný britský komik.

Do povědomí diváků se zapsal díky skupině Monty Python, ale je i spisovatelem a autorem mnoha televizních cestopisných dokumentů, například Nová Evropa očima Michaela Palina, kde představil země střední a východní Evropy včetně Česka nebo Slovenska. Nový dokument Michael Palin in Venezuela navazuje na hercovy předchozí pořady pro britskou stanici Channel 5.

Češi jsou nejvtipnějším národem světa, tvrdí Palin z Monty Python

Palin v minulosti v jednom z rozhovorů uvedl, že Čechy považuje za nejvtipnější národ na světě. Pro televizi Channel 5 doslova řekl, že pokud jde o vtipkování, neznají Češi hranic.

Zaznělo to v interview, které vzniklo poté, co byl herec v roce 2019 povýšen do šlechtického stavu. Herec, spisovatel a vystudovaný historik tehdy odpovídal na otázku novinářky, kdo je na světě nejvtipnější.

Za opravdu veselého považuje tibetského duchovního vůdce dalajlámu, který „se nemůže přestat smát“. A pokud jde o národ, vypadá to na Čechy. „Mají pocit, že smát se dá naprosto všemu,“ řekl Brit, který byl vyznamenán především za zásluhy v oblasti dokumentární tvorby.

Herec vysvětlil, že u jiných národů podle něj existují určité meze pro to, čemu se lidé mohou smát. Neplatí to však „tady (v Británii) a z nějakého důvodu i v České republice“, dodal člen legendární britské komediální skupiny Monty Python.

VIDEO: Skeč s plesknutím rybou (Monty Python):

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Dominika Myslivcová se opět svlékla pro pánský magazín. Je oficiální playmate

Před šesti lety si vyzkoušela focení pro pánský magazín a nyní se Dominika Myslivcová stala oficiální playmate. Je hvězdou zářijové titulní strany Playboye. V pictorialu z Monaka odhalila své křivky...

Kateřina Kaira Hrachovcová je na kluka. Je to revoluce pohledu, říká

Herečka, koučka, numeroložka a tatérka Kateřina Kaira Hrachovcová se pochlubila změnou image. Své dlouhé vlasy si nechala ostříhat nakrátko. Sledujícím vysvětlila, že nejde jen o vlasovou proměnu.

Neměla jsem prsa a dobře se učila, tak mě šikanovali, vzpomíná Chaloupková

Herečka Vanda Chaloupková (34) prozradila, že na škole zažila šikanu. V primáckém pořadu 7 pádů Honzy Dědka promluvila o trápení v ženském kolektivu, o dědečkovi i o touze po domku, v němž bude...

Zuzana Belohorcová se zbavila silikonů. Jedno z nejlepších rozhodnutí, říká

Slovenská moderátorka Zuzana Belohorcová (49) se rozhodla nechat si vyjmout prsní implantáty. O novince se svěřila fanouškům na sociálních sítích, kde vysvětlila důvody svého rozhodnutí. Přidala také...

Stačil mi jediný pohled, říká Sofie Höppnerová zamilovaná do vnuka Ivy Janžurové

„Píšu monodrama. O sobě, svojí psychice, lidech mé generace, z hereckých rodin a z konzervatoře. Je to hodně temné ale podle mě to člověka chytne za srdce,“ vypráví Sofie Höppnerová, dcera Ivany...

Partnerce jsem tajil, že točím s exmanželkou, přiznal Miroslav Etzler

Miroslav Etzler (60) v seriálu Polabí hraje se svou bývalou manželkou Vilmou Cibulkovou (62). Dokonce hrají manžele. V Show Jana Krause prozradil, že své partnerce to dlouhou dobu tajil.

3. září 2025

Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Britský herec a člen skupiny Monty Python Michael Palin byl spolu s filmovým štábem zadržen ozbrojenou milicí ve Venezuele poté, co se pokusili natočit záběry sochy bývalého vůdce Huga Cháveze.

3. září 2025

Ester zpívá z rodiny nejlíp, přitom to vůbec nepotřebuje, čílí se Janek Ledecký

Janek Ledecký (63) se rozpovídal o svých dětech Jonášovi i Ester a prozradil, čím ho slavná dcera naposledy rozbrečela. U Honzy Dědka ale zavzpomínal i na to, jak utíkal před vojnou. Po střední škole...

2. září 2025  14:39

Sloužíme vlasti! Herečka Sarah Haváčová absolvovala vojenský výcvik

Herečka Sarah Haváčová (35), známá mimo jiné coby manželka esesáka Grubera ze seriálu Zlatá labuť, absolvovala vojenský výcvik. Spolu se sestrou Terezií (25) pak složily přísahu, s čímž se herečka...

2. září 2025  13:15

Dvouhlavá siamská dvojčata vyfotili s miminkem. Tají, jestli je jejich

Čtyřiatřicetiletá siamská dvojčata Abby a Brittany Henselovy se proslavila v roce 1996 v talk show Oprah Winfreyové. Rodačky z americké Minnesoty nyní vyfotili na veřejnosti s miminkem. Sestry, ani...

2. září 2025  11:30

Televizní hlasatelka Marta Skarlandtová se léčí s rakovinou plic

Bývalá televizní hlasatelka a sestra divadelního principála Milana Heina Marta Skarlandtová (77) bojuje s rakovinou. Její dcera potvrdila, že jde o rakovinu plic a matka se léčí v pražské Thomayerově...

2. září 2025  9:13

Muž roku předal žezlo a zamířil do rádia. Jakub Mádl bude moderátorem

Jakub Mádl (36) předal před pár dny žezlo novému Muži roku Jiřímu Veselému (27) a začíná novou kapitolu. Kromě toho, že pojede Českou republiku reprezentovat na zahraniční soutěž, se od pátku stane...

2. září 2025

Další herci seriálového Harryho Pottera odhalení. Vrátí se i hvězda z filmů

Natáčení seriálu o Harrym Potterovi pokračuje a tvůrci odhalili další jména herců, kteří se v něm objeví. Jedním z překvapení je návrat herce Warwicka Davise, který hrál i ve filmech. Po letech si...

2. září 2025

OBRAZEM: O dva miliony zabojují v Love Islandu modelky, studentky i sportovci

Seznamte se s jedenácti novými obyvateli nové vily Love Island, která se nachází na ostrově Tenerife. Reality show se po roční pauze vrací v pondělí 8. září na Oneplay. TV Nova první epizodu uvede 9....

1. září 2025  18:15

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů

Premium

Rozmohl se nám tady takový nešvar, říká Igor Bareš o obsazování rolí do filmů a seriálů. Některé jeho názory jsou až překvapující, ale o to zajímavější. Střídá hodně hereckých oborů, ale asi...

1. září 2025

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Královna Camilla se v mládí ubránila útočníkovi botou, odhaluje nová kniha

Britská královna Camilla se v mládí ubránila napadení, útočníka se jí podařilo zneškodnit botou. Podle britských médií to odhalila nová kniha Power and the Palace (Moc a Palác) bývalého zpravodaje...

1. září 2025  15:15

Španělská princezna Leonor zahájila poslední fázi výcviku v letecké akademii

Devatenáctiletá španělská korunní princezna Leonor zahájila v pondělí poslední fázi svého vojenského výcviku, aby se připravila na budoucí funkci nejvyšší velitelky španělských ozbrojených sil. Tu má...

1. září 2025  13:24

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.