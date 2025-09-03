Palin z Monty Python byl ve Venezuele zadržen. Prohledávali nám i spodky, popsal

Dvaaosmdesátiletý herec a dokumentarista Michael Palin natáčí nový cestopisný dokument o Venezuele. Při té příležitosti zamířil také do Chávezova rodného města Sabaneta.
Když však s kameramany přišli k soše bývalého vůdce, zatkli je ozbrojení strážci, kteří jim zabavili kamery a pasy. Celou skupinu pak drželi v zajetí sedm hodin. „Bylo to trochu absurdní. Dokonce prohledávali i naše spodky,“ svěřil se Palin pro deník Telegraph.
„Nakonec nás vzali do restaurace, abychom se mohli najíst. A pak si tam jeden ze strážců vyhledal v telefonu, kdo jsem. Našel skeč Monty Python s plesknutím rybou. Myslel si, že je to k popukání. Najednou všechen vztek zmizel. Chtěli fotografie, autogramy, všechno,“ dodal slavný britský komik.
Do povědomí diváků se zapsal díky skupině Monty Python, ale je i spisovatelem a autorem mnoha televizních cestopisných dokumentů, například Nová Evropa očima Michaela Palina, kde představil země střední a východní Evropy včetně Česka nebo Slovenska. Nový dokument Michael Palin in Venezuela navazuje na hercovy předchozí pořady pro britskou stanici Channel 5.
Češi jsou nejvtipnějším národem světa, tvrdí Palin z Monty Python
Palin v minulosti v jednom z rozhovorů uvedl, že Čechy považuje za nejvtipnější národ na světě. Pro televizi Channel 5 doslova řekl, že pokud jde o vtipkování, neznají Češi hranic.
Zaznělo to v interview, které vzniklo poté, co byl herec v roce 2019 povýšen do šlechtického stavu. Herec, spisovatel a vystudovaný historik tehdy odpovídal na otázku novinářky, kdo je na světě nejvtipnější.
Za opravdu veselého považuje tibetského duchovního vůdce dalajlámu, který „se nemůže přestat smát“. A pokud jde o národ, vypadá to na Čechy. „Mají pocit, že smát se dá naprosto všemu,“ řekl Brit, který byl vyznamenán především za zásluhy v oblasti dokumentární tvorby.
Herec vysvětlil, že u jiných národů podle něj existují určité meze pro to, čemu se lidé mohou smát. Neplatí to však „tady (v Británii) a z nějakého důvodu i v České republice“, dodal člen legendární britské komediální skupiny Monty Python.
VIDEO: Skeč s plesknutím rybou (Monty Python):