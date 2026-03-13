V rodině všechno skřípalo, ale já to neviděl, odhaluje Michael Kocáb soukromí

Otevřenost, s jakou nechala Natálie Kocábová nahlédnout do svého soukromí, šokovala i producenty Novy. Sedmidílný seriál Pád domu Kollerů, který je výpovědí o mezigeneračním soužití, totiž vychází z velké části z vlastních zkušeností dcery Michaela Kocába.
Zpěvák a skladatel Michael Kocáb

Zpěvák a skladatel Michael Kocáb

Michael Kocáb, Václav Havel a Nina Veškrnová při Open Air Festivalu v Trutnově...
Michael Kocáb před jednáním Federálního shromáždění
Zpěvák a skladatel Michael Kocáb
Slavnost k obnoveni české státnosti v Praze na Vyšehradě 24. 10. 1992. Zleva...
„Jednoho dne táta přišel s tím, že bychom měli zahájit proces multigeneračního bydlení, který následně trval šest let a byla to širokospektrální zkušenost,“ vypráví Natálie Kocábová, která k seriálu napsala scénáře.

Její alter ego Vendy hraje Tereza Volánková a představuje Natálii takovou, jaká v době, kdy našla po rozvodu v rodném domě útočiště, byla. Bojovala s kily navíc a především s Martou. Tu ztvárňuje úžasným způsobem Božidara Turzonovová. Její poloha je herecky vděčná, směrem k divákům však nesympatická. Marta řídí rodinu a nadržuje svému synovi.

„Natálie říká, že se volně inspirovala, ale ve skutečnosti použila, co mohla,“ směje se Michael Kocáb. „Ale samozřejmě těch příběhů v rodině zase nebylo tolik, aby to vydalo na nějaký třeskutý seriál, takže spoustu věcí si vymyslela. Třeba návštěvu moderátota pořadu Nebezpečné vztahy Jana Musila u nás doma. Honza tam hraje sám sebe. Ten díl je senzační, snad to tam nechali.“

Natálie Kocábová

Protože šlo o příběhy z rodiny, dávala mu Natálie scénáře průběžně k nahlédnutí. „Ale ten proces byl dost únavný. Sotva jsem přečetl jeden díl, už ho zase celý předělali. Pořád to procházelo nějakým vývojem, takže i když jsem jí třeba něco poradil, nakonec to tam nezůstalo,“ vzpomíná na období, kdy s dcerou nebyla řeč. „Kdykoliv jsem jí zavolal, řekla mi: ‚Sorry, jsem busy.‘ Trvalo to skoro čtyři roky. Od té doby slovo busy nesnáším,“ usmívá se lídr kapely Pražský výběr.

Rvu si vlasy, kolik času jsem zbytečně strávil v bigbítu, říká Michael Kocáb

Tím, že se chodil občas dívat na natáčení, měl šanci zahrát si pod režijním vedením Jana Hřebejka aspoň epizodní roli. Nakonec toho ale nevyužil. Zato jeho syn Miki, který je filmovým zvukařem, hraje v seriálu právníka. „Myslím, že mu to jde, diváci to budou moci sami posoudit. Ale pochybuji, že by se chtěl stát hercem, je orientovaný na zvukařinu,“ říká Kocáb na adresu syna, kterého má s exmanželkou Marshou.

Hlavní postavou příběhu je Marta, inteligentní a dominantní matka, tchyně a babička zároveň. Hraje ji Božidara Turzonovová, kterou, jak Kocáb přiznává, miluje už od dob svého mládí. Proto sám její obsazení navrhl a pak se jen bál, aby nabídku, která vyžadovala dojíždění ze Slovenska, třiaosmdesátiletá herečka přijala. „Líbí se mi hodně, úplně v tom září,“ hodnotí její výkon.

Premiéra seriálu Pád domu Kollerů (5. března 2026)

Marta miluje svého syna, přehlíží snachu (Petra Hřebíčková) a bojuje s vnučkou Vendy (Tereza Volánková) a jejím nevlastním bratrem Vilémem (Antonín Jan Abrhám). „V případě Marty je to nafouknuté do srandy. Matka ve skutečnosti byla normální navíc erudovaná žena, spoluzakladatelka psychoterapeutické školy. Až do konce svého života byla uznávanou psycholožkou,“ vypráví Kocáb.

„Měla smysl pro humor, tak si myslím, že kdyby ten seriál viděla, pobavil by ji. Marta ovšem v žádném případě není její otisk. Ale je pravda, že jednu dobu si matka myslela, že bychom měli doma všichni nosit bačkory a pořád nám je strkala. Hodně věcí se ve skutečnosti stalo, ale je to dotažené do karikatury,“ vypráví o Darje Kocábové, která se dožila třiadevadesáti let.

O své rodině už psát nebudu, působí to trápení a výčitky, říká Natálie Kocábová

„A až na dvě výjimky mi do života nikdy nemluvila. Jedna z nich byla, když Petr Pithart po sametové revoluci chtěl, abych byl ministrem vnitra. Naši mi to rozmluvili, úplně si postavili hlavu. Říkali, že se s těmi estébáky nemám jít špinit,“ vzpomíná Kocáb, jehož otec Alfréd byl evangelický kněz a disident.

Michael Kocáb u jednoho stolu s exmanželkou Marshou

Později se Michael stal ministrem pro lidská práva. „Dělal jsem romskou problematiku a tam je multigenerační bydlení naprosto běžnou věcí. Viděl jsem, že to funguje, tak jsme si vzali moji maminku k sobě a žili všichni ještě s Natálkou a jejími dětmi pod jednou střechou. A vypadalo to u nás přesně tak, jak to diváci uvidí na obrazovkách. Byl jsem jediný, kterému to přinášelo obrovskou radost, zatímco v rodině všechno skřípalo. Ale já to nevnímal, pochopil jsem to, až když jsem to viděl v tom seriálu,“ vypráví Kocáb.

„Většina situací, které seriál ukazuje, se opravdu stala. Některé jsem ale trochu přifoukla, nebo se nedržela konkrétních osob, kterých se ve skutečnosti týkaly. Jsou tam ale i scény, které jsou doslovným přepisem dialogů, které u nás zazněly,“ prozrazuje Natálie, která je nejen scenáristkou, ale i zpěvačkou.

Michael Kocáb, Natálie Kocábová

Vzpomínkami se zabývá i Michal Kocáb, který už má napsaných tři sta stran své autobiografie a dál na ní pracuje, i když pomalu. Není to ale tím, že by se mu do zpracovávání některým témat nechtělo. „Tyhle starosti si vůbec nedělám,“ říká.

„Vzpomínám na Václava Havla, jak jsme se setkali s Michaelem Jacksonem a on mu položil tu českou existenciální otázku: ‚Netíží vás břemeno vaší popularity?‘ Jackson na něj koukal a povídá: ‚Prosím vás, proč by mě to mělo tížit? O to víc prodám desek‘,“ směje se Kocáb, jehož život byl pestrý. Setkal se s výraznými osobnostmi nejen české ale i světové politické a kulturní scény včetně Jane Fondové, Margaret Thatcherové a Michaila Gorbačova.

Zajímavá by mohla být kapitola o založení kapely Pražský výběr 2. „Pro mě to kontroverzní téma není. Mohl jsem ji nechat jako Pražský výběr, měl jsem na to právo, protože jsem ho založil pár let předtím, než do něj přišli Pavlíček, Čok a další. Ale neudělal jsem to, aby nevyletěli z kůže,“ říká Kocáb.

Michael Kocáb

Legendární Pražský výběr stále koncertuje, ale Kocáb není Petr Janda z Olympicu, který bez vystupování nedokáže existovat. „Že bych se z toho měl zbláznit, to se říct nedá. Zachovávám si určitý odstup. Nijak zvlášť po tom netoužím, ale když spustíme, tak mě ta hudba nakopne a baví mě to,“ přiznává.

O to víc se věnuje komponování. V současné době dokončuje s textařem Michalem Horáčkem operu. „Bude to modernistická záležitost. Rozhodl jsem se, že v ní použiju všechny známé hudební styly, což je dost neobvyklé. Od gregoriánských chorálů, přes barokní bachovské věci až po úplnou modernu – jako je rap,“ prozrazuje. Operu Vyhnání ďáblů z Arezza by mělo uvést pražské Národní divadlo.

V seriálu ztvárňuje Michaela Kocába charismatický David Matásek, který byl na přelomu osmdesátých a devadesátých let frontmanem skinheadské skupiny Orlík. Jeho Robert Koller měl být původně taky muzikantem, ale nakonec je podnikatelem v oblasti dronů.

7. listopadu 2019

30 let svobody

