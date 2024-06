Před patnácti lety zemřel zpěvák Michael Jackson, kontroverzní král popu

Michael Jackson prodal za svoji kariéru celosvětově přes 750 milionů desek, do historie hudby se nesmazatelně zapsal zejména deskou Thriller, nejprodávanějším albem všech dob, ale i tanečními kreacemi včetně „moonwalku“.

Už odmalička zpíval Michael se svými čtyřmi bratry v populární skupině Jackson 5, které pevnou rukou vládl jejich autoritativní otec. Odvrácenou stranou slávy této sourozenecké skupiny však byla ztráta dětství jejích členů.

Souběžně s působením v Jackson 5 odstartoval Michael i svou sólovou kariéru. Jeho první hit, balada Got to Be There, vyšel v roce 1971. O osm let později už album s názvem Off The Wall překonalo hranici deseti milionů prodaných kopií. Vrcholu kariéry se Jackson dočkal v roce 1982. Deska Thriller, které se podle některých zdrojů prodalo více než 100 milionů kusů, se stala nejprodávanějším albem v historii pop music.

Michael Jackson s Freddiem Mercurym

Velkolepé filmové ztvárnění titulní písně navíc odstartovalo novou éru v oblasti hudebních klipů. V roce 1984 dostal Jackson v souvislosti s Thrillerem osm sošek Grammy – nejvíce, kolik bylo do té doby sólovému interpretovi v jednom roce uděleno. Další desky Bad (1987), Dangerous (1991) či HIStory (1995) se sice prodávaly také po desítkách milionů kusů, historický úspěch Thrilleru už ale nepřekonaly.

Jacksonovu popularitu zvýšila i autobiografická knížka Moonwalk a film Moonwalker. Obě díla vznikla v roce 1988 a byla pojmenována po slavném tanečním kroku, jímž se Jackson proslavil ve svých klipech i na stále bombastičtějších koncertních turné.

V září 1996 si Jackson vybral českou metropoli jako místo, kde zahájil světové turné k albu HIStory. Koncert na Letenské pláni v Praze, avizovaný mimo jiné obří sochou Jacksona na místě Stalinova pomníku, vidělo na 120 tisíc diváků, tisíce dalších lidí poslouchaly u plotu ohrazujícího pláň.

Od 90. let poutal Jackson pozornost i výstředním chováním, plastickými operacemi a neprokázanými obviněními ze sexuálního zneužívání dětí. Stále bledší odstín hudebníkovy pleti, chorobná touha po čistotě i nezbytná rouška přes ústa – to vše zavdávalo podnět k nekonečným spekulacím o jeho zdravotním stavu. Hlavní problém se však objevil v roce 1993, kdy byl Jackson poprvé obžalován ze sexuálního zneužití třináctiletého chlapce. Podezření se sice neprokázalo, ale Jackson se přesto tehdy s rodinou chlapce dohodl na mimosoudním vyrovnání.

VIDEO: Michael Jackson – Thriller, 984 milionů zhlédnutí na YouTube:

Tím přišel nejen o část svého rozsáhlého majetku, ale i o pečlivě budovanou image ochránce slabých a utlačovaných, který duší stále zůstává dítětem. V listopadu 2003 byl na Jacksona kvůli zneužívání dětí vydán další zatykač, ale soud hudebníka v roce 2005 osvobodil.

V březnu 2019 odvysílala televize HBO dokument Leaving Neverland (Odchod z Neverlandu) režiséra Dana Reeda, ve kterém dva Jacksonovi někdejší blízcí přátelé Wade Robson a James Safechuck otevřeně promluvili o tom, že je král popu jako děti dlouhá léta sexuálně zneužíval. Snímek vzbudil pobouřené reakce, některá rádia (například BBC) přestala Jacksonovy písničky vysílat.

Odpovědí na spekulace o intimních sférách Jacksonova života se měla stát svatba s dcerou Elvise Presleyho Lisou Marií v červenci 1994. Manželství však po roce a půl skončilo rozvodem. Stejný konec měl v roce 1999 i svazek se zdravotní sestrou Debbie Roweovou. Během zhruba tříletého manželství s ní Michael Jackson zplodil syna Prince Michaela I. a dceru Paris. Matka zpěvákova třetího dítěte, Prince Michaela II., není známa.

Jackson, který se narodil 29. srpna 1958 v Gary ve státě Indiana. Svého času patřil mezi nejbohatší umělce: časopis Forbes odhadl, že v průběhu své kariéry vydělal zhruba 500 milionů dolarů. V posledních letech před smrtí se Jackson potýkal s dluhy a poklesem zájmu fanoušků, znovu nastartovat jeho kariéru mělo turné s názvem This Is It, do plánů ale nevratně zasáhla Jacksonova smrt po předávkování sedativy.

Za podíl na umělcově smrti byl ke čtyřem letům vězení odsouzen jeho osobní lékař Conrad Murray. Americký soud počínání lékaře označil za neúmyslné zabití.