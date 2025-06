Soud s Michaelem Jacksonem skončil výrokem o nevině, ale jak to bylo doopravdy?

Král popu čelil obviněním z několikanásobného zneužití nezletilého Gavina Arviza, podávání alkoholu nezletilým a spiknutí. Téměř půlroční maraton plný šokujících svědectví, mediálního šílenství a globální pozornosti dospěl k verdiktu, který pro mnohé zůstává kontroverzní dodnes.

Kolotoč obvinění Michaela Jacksona

Proces, který začal 1. ledna 2005, byl vyvolán dokumentem „Living with Michael Jackson“ z roku 2003, kde zpěvák prozradil, že děti klidně nechá spát ve své posteli a sám si lehne na zem. Obžaloba tvrdila, že Jackson zneužil své postavení k manipulaci a zneužívání dětí, přičemž se zaměřovala na výpovědi rodiny Arvizových.

Zpěvák Michael Jackson hovoří s dětmi při návštěvě jeho ranče. Michael Jackson a James Safechuck v Londýně (1988) Šimpanze Bubblese vlastnil zpěvák Michael Jackson.

Gavin Arvizo byl vážně nemocný. Michael Jackson mu splnil poslední přání – setkat se s ním. A to tak, že ho i s rodinou ubytoval u sebe na ranči Neverland a neúnavně bojoval s Gavinovou nemocí.

Obhajoba však argumentovala, že obvinění byla motivována finančním ziskem ze strany Arvizových a že svědci obžaloby byli nespolehliví a jejich výpovědi plné nesrovnalostí. Mezi svědky obhajoby se objevila i známá jména, například herec Macaulay Culkin, který je kmotrem dětí Michaela Jacksona, nebo komik Chris Tucker. Svými svědectvími podpořili Jacksonovu verzi událostí a popřeli jakékoli nevhodné chování.

Téměř šest měsíců mediálního cirkusu

Každý den v kalifornské soudní síni přinášel v první polovině roku 2005 nové šokující detaily, spekulace a emotivní výpovědi. Média po celém světě šílela, titulní strany novin byly plné Jacksonovy tváře a analýz každého gesta. Pro veřejnost bylo těžké rozeznat fakta od dohadů, což jen prohlubovalo už tak vyhrocenou atmosféru.

„Jako velmi zajímavá se jevila tehdejší výpověď psychologa Stanleyho Katze, který vyšetřovatelům řekl, že Jacksona nediagnostikuje jako pedofila, nýbrž muže, jenž se psychologicky vrátil do dětství a chová se jako desetiletý kluk. Doháněl tedy podle něj to, oč byl okraden svým otcem, který jako manažer držel pevně na uzdě sourozeneckou kapelu The Jackson 5. Do ní totiž Michael nastoupil ve svých šesti letech a od té chvíle až do smrti vlastně žil v zajetí showbyznysu,“ uvádí se v článku na Lidovky.cz.

The Jackson 5 na nedatovaném snímku z Los Angeles. Zprava dole Michael Jackson a Marlon Jackson, zleva nahoře Tito Jackson, Jackie Jackson a Jermaine Jackson. Lisa Marie Presleyová a Michael Jackson (Santa Ynez, 18. dubna 1995)

„Podle mě nic špatného neudělal. Obviňovali ho křivě a já ho před tím chtěla uchránit. Měla jsem pocit, že to dokážu. Já rozhodně nic takového neviděla. Kdyby ano, zabila bych ho osobně,“ uvedla v knize The Magic and the Madness jeho bývalá manželka Lisa Marie Presleyová, která ho bránila i po skončení manželství.

Kariéra Michaela Jacksona byla v troskách

Navzdory zproštění viny ve všech deseti bodech obžaloby měl proces devastující dopad na Michaelovu kariéru i osobní život. Právě v té době se prý stal závislým na utišujících lécích. A image krále popu byla nenávratně poškozena.

Michael Jackson, znavený neustálým mediálním tlakem a veřejným odsuzováním, se po rozsudku uchýlil do Bahrajnu, kde hledal útočiště před bouří, která ho na každém kroku provázela. Ačkoli se snažil o comeback, už nikdy nedosáhl dřívější slávy a obdivu, kterému se před těmito skandály těšil.

Zemřel 25. června 2009 v Los Angeles na srdeční selhání. Bylo mu 50 let. Za příčinu úmrtí byla určena akutní otrava propofolem, silným sedativem, které mu podával osobní lékař, kardiolog Conrad Murray, na chronickou nespavost. Ten byl obviněn z neúmyslného zabití. Ve vězení strávil dva roky.

Toto obvinění nebylo první ani poslední

Král popu byl poprvé obviněn již v roce 1993, kdy jistý Evan Chandler tvrdil, že Michael Jackson sexuálně zneužíval jeho třináctiletého syna Jordana. Případ nakonec skončil mimosoudním vyrovnáním, Jackson zaplatil rodině 22 milionů dolarů. Přestože zpěvák trval na své nevině a vyrovnání nemělo být přiznáním viny, poškodilo to jeho veřejný obraz.

Po roce 2005 se objevila další obvinění, především po odvysílání dokumentu Leaving Neverland v roce 2019, tedy deset let po Jacksonově smrti. Wade Robson a James Safechuck v dokumentu detailně popisovali údajné zneužívání, ke kterému mělo docházet na ranči Neverland v 80. a 90. letech. Přestože rodina Michaela Jacksona veškerá tato obvinění striktně odmítá a označuje je za lži a snahu o finanční zisk, tato tvrzení i nadále vyvolávají bouřlivé debaty a vrhají stín na jeho odkaz.

20 let uplynulo, otázky přetrvávají

Michael Joseph Jackson Narodil se 29. srpna 1958.

Získal 13 cen Grammy a 26 cen American Music Award.

Album Thriller je nejprodávanějším albem všech dob, prodalo se ho 110 milionů kusů.

V roce 2006 byl zapsán do Guinnessovy knihy rekordů jako nejúspěšnější interpret všech dob.

I dvacet let po rozsudku kauza budí vášně. Byl Michael Jackson skutečně nevinen? Někteří věří, že byl obětí spiknutí ze strany chamtivé rodiny Arvizových, nebo dokonce mocných, kteří mají pod palcem celý hudební průmysl. Jiní doufají, že stále někde tajně žije, zinscenoval svou smrt a unikl tak všemu tlaku a obviněním.

Tyto teorie poukazují na hlubokou nejistotu a fascinaci, kterou Michael Jackson vyvolává i tak dlouhou dobu po své smrti. Byl skutečně sexuální predátor, nebo Petr Pan, který toužil dát dětem krásné dětství, které sám neměl?