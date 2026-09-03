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Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství

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  9:00
Přesně před třiceti lety – 3. září 1996 – začala v Praze několikadenní davová hysterie vyvolaná příletem amerického zpěváka Michaela Jacksona. Koncertu na Letné, který byl úvodem jeho světového turné, se zúčastnilo až 150 tisíc lidí z celé Evropy. Davy fanoušků čekaly na Jacksona na letišti, obléhaly hotel nebo ho doprovázely při prohlídce Prahy.

V den Jacksonova příletu byla na Letné, v prostoru někdejšího Stalinova pomníku, instalována jeho více než deset metrů vysoká socha. Monument byl součástí propagace turné HIStory. Kuriózní bylo i to, že na svou obří podobiznu mohl zpěvák následně dohlédnout z apartmá v hotelu Intercontinental.

Michael Jackson na koncertu v Praze
Český prezident Václav Havel a americký zpěvák Michael Jackson na Pražském hradě (6. září 1996)
Michael Jackson v Praze v září 1996
Michael Jackson při prohlídce Prahy (září 1996)
32 fotografií

Úterý 3. září – přílet a první vlna hysterie

Čerstvě osmatřicetiletý Jackson dorazil do Prahy soukromým Boeingem 707. Na starém ruzyňském letišti přistál krátce před 17. hodinou.

Podle dobového tisku na něj čekalo na letištní ploše asi 500 vybraných fanoušků. Další lidé stáli před letištní budovou. Zpěvák vystoupil z letadla zhruba půl hodiny po dosednutí stroje na letištní plochu.

Právě v tu chvíli začala podle tisku „davová hysterie“: fanoušci křičeli „Michael! Michael!“, některé dívky plakaly a několik jich omdlelo. Jackson rozdal pár autogramů, pozdravil děti a dostal plyšové medvídky.

Fanynky sledující instalaci sochy Michaela Jacksona na podstavci Stalinova pomníku na Letné v Praze (3. září 1996)

Z Ruzyně odjel kolem 18. hodiny směrem do centra. Pro přepravu využil Toyotu Previa dopravenou do Prahy z Velké Británie. Vůz byl opancéřovaný a jeho součástí byl výkonný audiosystém.

Zpěvák z auta mával fanouškům. Kolonu doprovázela policie a soukromá ochranka. Evropskou třídu, po níž projížděl, lemovaly skupiny zvědavců.

U hotelu Intercontinental na něj čekal další početný dav. Jackson se ubytoval v prezidentském apartmá a jeho doprovod zabral desítky pokojů. Večer se několikrát objevil v okně a zamával davu, což pokaždé vyvolalo bouřlivé reakce fanoušků.

Středa 4. září – jako turista v Praze

Zpěvák posnídal kolem poledne a poté se vydal na prohlídku Prahy. Z hotelu vyjel v autě, které doprovázela ochranka a další vozidla.

Podle tisku následovala „divoká jízda ulicemi Prahy“. Jakmile lidé zjistili, kde Jackson zastavil, začali se na místo ve velkém sbíhat, což vedlo ke komplikacím v dopravě.

V jednom z pražských antikvariátů si zpěvák prohlédl staré mapy Čech a Prahy i archiválie s vyobrazeními hradů a zámků. Podle prodavače se choval „normálně jako člověk z masa a kostí“.

Michael Jackson v pražském hotelu Intercontinental (3. září 1996)

Na Václavském náměstí se zastavil u sochy svatého Václava. Poté zamířil na Můstek, kde navštívil knihkupectví. Zatímco si uvnitř prohlížel knihy, před obchodem se rychle shromáždil shluk lidí. Jackson některým z nich podal ruku a prohodil s nimi pár slov.

Následoval nákup v hračkářství, kde si vybral několik plyšáků. Další Jacksonův přesun provázel první vážný incident. Vůz německé televize srazil asi třináctiletého chlapce, který podle tisku utrpěl těžké poranění nohy. Novináři ho označili „za jednu z prvních obětí davového šílenství“.

Při návratu čekalo na zpěváka před hotelem podle některých odhadů až pět tisíc lidí, největší vytrvalci tam údajně stáli přes 16 hodin. Jackson se později na několik minut objevil na terase a fanouškům zamával.

Čtvrtek 5. září – přípravy a zkoušky

Kvůli horšímu počasí strávil zpěvák většinu dne v hotelu a připravoval se na zahájení turné. Jednu z místností měl upravenou jako taneční prostor, aby mohl zkoušet. Do apartmá si nechal přivézt televizi s velkoplošnou obrazovkou.

Zajímavé je svědectví tehdejšího hotelového šéfkuchaře. Ten uvedl, že Jackson přijel s vlastní kuchařkou i zásobou surovin a že kuchařka dohlížela na přípravu zdravějších jídel. Ke snídani měl například požadovat omeletu pouze z bílků, bez žloutků. Mezi jeho oblíbené pamlsky patřila vanilková zmrzlina.

Podle zaměstnance, který ho obsluhoval při jedné večeři v hotelové restauraci, si zpěvák objednal stejné jídlo jako děti členů jeho štábu: kuřecí polévku, přírodní kuřecí řízek a hranolky. K tomu pil minerálku a bílé víno. Jídlo mu údajně chutnalo natolik, že jeho tajemník následující den požádal, aby mu stejnou večeři poslali znovu na pokoj.

Socha Michaela Jacksona na Letné v Praze (4. září 1996)

Přípravy na Letné byly v plném proudu. Dobový článek uvádí pódium o velikosti 80 × 30 metrů a rozsáhlé technické zázemí. Technika používaná při show měla vážit až 1 200 tun. Část vybavení byla do Prahy dopravena z Los Angeles.

Podle některých pramenů odjel Michael Jackson po 18. hodině na Letnou, kde absolvoval zkoušku připravovaného koncertu.

Nácvik zřejmě probíhal i následující den, což na internetu dokládal jeden z amatérských videozáznamů s datem 6. září. Podle záběrů Jackson na Letné zkoušel části písní Scream, In the Closet, Wanna Be Startin’ Somethin’, Stranger in Moscow nebo Thriller.

V hotelu se zatím množily stížnosti hostů na přítomné fanoušky, kteří budovu nonstop obléhali a neustále pokřikovali. Občas je vyprovokoval sám Jackson – třeba když pozdě večer vyhodil z okna pokoje na ulici polštář, o který se lidé okamžitě poprali. Rvačka se strhla také o jeho černý klobouk. Těch si s sebou přivezl několik.

Pátek 6. září – setkání s Havlem, návštěva dětí

Dopoledne přijel zpěvák na Pražský hrad, kde si prohlédl areál, katedrálu svatého Víta a setkal se s prezidentem Václavem Havlem. Hovořili spolu přibližně půl hodiny. Jackson ho pozval na svůj koncert.

Prezident o den později akci skutečně navštívil a dojmy ze setkání i z koncertu zaznamenal ve čtyřstránkovém textu, který je uložen v Knihovně Václava Havla.

Český prezident Václav Havel a americký zpěvák Michael Jackson na Pražském hradě (6. září 1996)

Krátký úryvek z jeho zamyšlení ohledně Jacksona: „Miluje svou hudbu, miluje svůj tanec. Je to samozřejmě narcis, který se obklopuje neustále jakýmisi plyšovými medvídky a který kupuje za čtyřicet tisíc dolarů hodinky pro svou opičku ve své zahradě. To všechno patří k němu. Zároveň je to ale člověk, který dal na humanitární účely víc než všichni Češi dohromady, kteří tu žijí, těch deset milionů.“

Po návštěvě Pražského hradu se zpěvák přesunul do Dětského domova Charlotty Masarykové v Praze-Zbraslavi, kde strávil téměř hodinu s dětmi a rozdával jim hračky.

27. září 2014

Zavítal také do Dětského traumatologického centra Fakultní nemocnice Motol. I sem přivezl dárky nakoupené během pobytu v Praze. Podle nemocnice dorazila dvě auta plná hraček.

Po charitativním programu pokračovaly přípravy na koncert. Čekající davy před hotelem se nijak nezmenšovaly.

Zajímavostí je, že v té době slavila v Kongresovém salonku Intercontinentalu – de facto jen pár desítek metrů od Jacksona – své padesátiny zpěvačka Hana Zagorová.

Sobota 7. září – první koncert HIStory World Tour

Koncert provázela mimořádná bezpečnostní opatření. Na pořádek na Letné a v jejím okolí dohlíželo přibližně 1 200 policistů, zdravotnickou službu zajišťovalo kolem 150 zdravotníků.

Setlist koncertu:

Great Gates of Kiev – úvod z reprodukce / intro

Scream

The Drill – krátká instrumentální/taneční pasáž

They Don’t Care About Us

In the Closet

Wanna Be Startin’ Somethin’

Stranger in Moscow

Smooth Criminal

The Wind – video interlude

You Are Not Alone

The Way You Make Me Feel

I Want You Back / The Love You Save / I’ll Be There – Jackson 5 Medley

Rock with You / Off the Wall / Don’t Stop ‘Til You Get Enough – Off the Wall Medley

Remember the Time – video interlude

Billie Jean

Thriller

Beat It

Come Together

D.S.

Black or White (“Panther“) Interlude – video interlude

Dangerous

Black or White

Earth Song

We Are the World – interlude

Heal the World

HIStory

Na akci mířilo obrovské množství lidí. Dobové odhady návštěvnosti se pohybovaly mezi 120 a 150 tisíci lidmi.

Běžná vstupenka vyšla na 630 až 700 korun, pro představu – průměrný měsíční plat byl tehdy asi 9 600 Kč.

Podle některých zahraničních zpráv bylo před koncertem prodáno kolem 130 tisíc lístků.

Do Prahy přijely stovky autobusů. Značná část návštěvníků byla ze zahraničí, zejména z Německa. Po skončení koncertu byly okolní komunikace kvůli automobilům a autobusům prakticky neprůjezdné.

Letenské sady byly uzavřeny už den před akcí a samotný areál byl oplocen. Přesto se za plotem a v okolních ulicích shromáždily další tisíce lidí bez vstupenek.

Přibližně půl hodiny před plánovaným otevřením hlediště vzal dav připravené zátarasy útokem; podle tehdejších Televizních novin chybělo pořadatelům asi 300 pracovníků.

Jako předskokan vystoupil švýcarský zpěvák DJ Bobo. Z dobových článků vyplývá, že jeho vystoupení lidé s velkým nadšením nepřijali.

Michael Jackson zahájil svou show přibližně ve 20:35 písní Scream.

Později při skladbě Black or White mu podle tisku přestal fungovat mikrofon a jeho hlas nebyl slyšet; noviny tuto příhodu interpretovaly jako důkaz, že zpíval živě.

V závěru více než dvouhodinového koncertu zazněla píseň Heal the World doprovázená velkolepým ohňostrojem. Po ní následoval ještě přídavek – skladba HIStory.

Neděle 8. září – konec „bláznivého týdne“

Na Letné po koncertu pracovalo na demontáži a nakládání techniky přes 100 lidí. K jejímu odvozu bylo připraveno 17 nákladních aut.

Pláň byla pokrytá odpadky a množstvím igelitových pláštěnek, které fanoušci během předchozího deštivého dne používali. Pořadatelé avizovali, že pódium bude kompletně rozebráno v pondělí a prostor uklizený do čtvrtka.

Instalace sochy Michaela Jacksona na podstavci Stalinova pomníku na Letné v Praze (3. září 1996)

Atmosféra u hotelu se výrazně zklidnila. Před Intercontinentalem už čekalo jen několik desítek lidí. Jackson následně hotel opustil a odjel na letiště.

Závěr jeho pobytu v České republice přinesl výrazný kontrast – zatímco při příletu čekaly na letišti stovky křičících fanoušků, při odletu se podle novin „nepřišli na staré letiště se svým idolem rozloučit téměř žádní lidé“.

Cestu z Prahy navíc provázely technické problémy. Z jednoho z motorů začal vycházet hustý bílý dým, což start zpozdilo. Technici závadu odstranili a teprve poté zpěvákův Boeing vzlétl. Jackson zamířil do Budapešti, kde HIStory World Tour pokračovalo dalším koncertem.

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