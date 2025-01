Nevlastní dcera Michaela Jacksona tvrdí, že o obviněních proti němu nevěděla

Michael Jackson si ještě za svého života získal značně kontroverzní pověst. Stal se totiž terčem obvinění, že se dopustil sexuálního zneužívání nezletilých, a přestože soud jeho vinu nepotvrdil, výsledného stigmatu se už nikdy nezbavil.

„Mně o tom nikdo nikdy neřekl. Popravdě se mě na to nikdo ani nezeptal,“ říká Keoughová v nedávné epizodě podcastu Call Her Daddy, když padl dotaz na toto téma. „Vím jen to, že do sebe s mámou byli zamilovaní, a že jejich vzájemná láska byla upřímná. U toho jsem byla, a to si pamatuju. U ničeho dalšího jsem ale nebyla, takže nevím,“ vysvětluje.

V době, kdy se zmíněná obvinění začala veřejně řešit, bylo Riley Keoughové pouhých deset let.

Když spolu Presleyová a Jackson začali chodit, svět její matky se prý jako by ‚zvětšil‘. „Myslím, že máma tehdy poznala spoustu věcí, které do té doby neměla, jako třeba vlastní letadlo,“ říká.

Její následné manželství s Dannym Keoughem bylo o poznání skromnější. „Rázem doma neměla miliony asistentů, nepotřebovala je. Myslím, že to byla změna,“ dodává Keoughová.

Presleyová bránila Jacksona i po skončení manželství. „Podle mě nic špatného neudělal. Obviňovali ho křivě a já ho před tím chtěla uchránit. Měla jsem pocit, že to dokážu. Já rozhodně nic takového neviděla. Kdyby ano, zabila bych ho osobně,“ říká v knize The Magic and the Madness.

Od jejího předčasného úmrtí, způsobeného nečekanými následky prodělané zeštíhlující operace, letos 12. ledna uplynuly dva roky. Smutné výročí si kromě Riley Keoughové na sociálních sítích připomněly také její nevlastní sestry Finley a Harper, které Lisa Marie Presleyová měla s Michaelem Lockwoodem.