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Paris Jacksonová chce 600 milionů dolarů z dědictví svého otce

Ivana Vaňkátová
  5:30
Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů | foto: Profimedia.cz

Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů
Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů
Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů
Paris Jacksonová žaluje správce dědictví, chce 600 milionů
65 fotografií
Sedmnáct let po smrti Michaela Jacksona se jeho dcera Paris obrátila na soud kvůli dědictví. Podle ní nebyl rodinný fond dosud řádně naplněn penězi a správci drží otcův majetek pod příliš přísnou kontrolou. Osmadvacetiletá modelka a dcera Krále popu proto požaduje, aby soud nařídil okamžitý převod 600 milionů dolarů do fondu určeného pro ni a její dva bratry. Správce pozůstalosti obvinění odmítá a tvrdí, že rodině už byly vyplaceny stovky milionů.

„Více než sedmnáct let po jeho úmrtí zůstává rodinný svěřenský fond Michaela Jacksona bez prostředků,“ stojí v žalobě,do které nahlédl časopis People.

Paris nežádá, aby soud poslal 600 milionů dolarů (v přepočtu více než 13 miliard korun) přímo na její účet a účty jejích bratrů Prince a Bigiho. Peníze měly podle ní už dávno putovat do fondu, odkud měly být spravovány a vypláceny podle přesných pravidel, jež stanovil Michael Jackson před svou smrtí.

Paris Jacksonová v Paříži (2025)
Paris Jacksonová a Prince Jackson na Tony Awards (New York, 12. června 2022)
Děti Michaela Jacksona se vzácně sešly na společenské události. Byla jí londýnská premiéra muzikálu o jejich otci MJ the Musical (27. března 2024)
Paris Jackson
65 fotografií

Co je v sázce a podmínky fondu

Podle Paris měl fond Michael Jackson Family Trust fungovat jako bezpečný přístav pro budoucí generace. Otcova závěť z roku 2002 počítala s tím, že potomci budou mít nárok na postupné uvolňování peněz v průběhu let takto:

  • od 21 let nárok na pravidelné příjmy plynoucí z podílu v trustu,
  • ve 30 letech získá první třetinu svého dědického podílu
  • ve 35 letech získá polovinu zbývajícího podílu
  • ve 40 letech získá zbývající část dědictví.

Nejstaršímu synovi zvanému Prince (vlastním jménem Michael Joseph Jackson Jr.) bude příští rok v únoru třicet, Paris oslavila letos v dubnu 28. narozeniny a nejmladší Bigi (vlastním jménem Prince Michael Jackson II) dosáhne v únoru 25 let.

Kolik peněz dostávají z fondu měsíčně, není známo. Ale podle posledních dostupných zveřejněných účetních dokumentů poskytla správa pozůstalosti Michaela Jacksona jeho třem dětem v roce 2024 finanční plnění v celkové hodnotě 15,8 milionu dolarů. Nejvíce připadlo na Prince (6,4 milionu) a Paris (6,3 milionu), nejmladší Bigi získal plnění v hodnotě 3,1 milionu dolarů. Nešlo však pouze o přímé výplaty, část peněz pokryla daně, bydlení, právní služby a další náklady.

Zleva Prince, Paris a Bigi na premiéře muzikálu o jejich otci v březnu 2024

Milionová hotovost a daňové stíny minulosti

Paris prostřednictvím právníků napadá postupy vedení pozůstalosti. Další zadržování veškerého majetku je podle ní v přímém rozporu s Michaelovým záměrem a není v nejlepším zájmu dědiců.

V pozadí ostrého sporu stojí obrovské jmění, které se ze zprvu hluboce zadlužené pozůstalosti podařilo vybudovat. Podle účetních podkladů disponovalo dědictví na konci roku 2024 zhruba 850 miliony dolarů v aktivech. Hodnota celého majetku, včetně lukrativních hudebních práv, se v průběhu let odhadovala na dvě až tři miliardy dolarů.

Proti obviněním Paris Jacksonové se rázně staví John Branca – dlouholetý právník a nyní jediný zbývající vykonavatel závěti (jeho kolega John McClain zemřel v květnu 2026). Jakékoliv zadržování peněz nebo účelové blokování popírá.

Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství

Jacksonova závěť podle něj hovoří jasně – žádné z dětí nemá nárok na vyplacení přímého podílu z jistiny, dokud nedosáhne věku 30 let. Sourozenci už v průběhu let dostali podle správy pozůstalosti na své výdaje a zabezpečení již více než 200 milionů dolarů.

Branca argumentuje, že plné financování svěřeneckého fondu stále blokuje dlouholetý spor s americkým daňovým úřadem IRS, který původně požadoval 700 milionů dolarů na doplatcích a sankcích. Na to však mluvčí Paris Jacksonové reagoval nekompromisně: „Správce pozůstalosti se opět snaží odvést pozornost od vlastní neschopnosti. Paris vyzvala k částečnému naplnění svěřenského fondu – což byla věc, kterou pan Branca mohl a měl učinit již dávno. Po letech průtahů nezbylo Paris nic jiného než zasáhnout sama.“

Napětí v rodině a blížící se soud

Spor s Brancou není prvním bojem, do kterého se Paris kvůli majetku pustila. Letos v květnu slavila dílčí úspěch, když soud vyhověl její námitce a nařídil vrátit do pozůstalosti 625 tisíc dolarů vyplacených na sporných bonusech právním kancelářím. Na podzim navíc napadla i výši Brancových manažerských odměn.

Nejmladší syn Michaela Jacksona už nechce být Blanket a vede spor s babičkou

Zatímco Paris vystupuje v zájmu transparentnosti a finančního zajištění sebe i bratrů, rodinné vztahy kolem dědictví jsou dlouhodobě složité. Už v roce 2024 vyvolal vlnu pozornosti spor nejmladšího Bigiho Jacksona s babičkou Katherine, když se mladík postavil proti tomu, aby matka jeho zesnulého otce financovala další právní bitvy z peněz pozůstalosti.

Zda v nynějším tažení za 600 milionů dolarů stojí Paris po boku i její bratři jako aktivní spojenci, ukáží až další kroky před soudem. Zásadní rozuzlení se přiblíží už 4. prosince 2026, kdy je na losangeleském soudu naplánováno klíčové jednání.

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