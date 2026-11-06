„Více než sedmnáct let po jeho úmrtí zůstává rodinný svěřenský fond Michaela Jacksona bez prostředků,“ stojí v žalobě,do které nahlédl časopis People.
Paris nežádá, aby soud poslal 600 milionů dolarů (v přepočtu více než 13 miliard korun) přímo na její účet a účty jejích bratrů Prince a Bigiho. Peníze měly podle ní už dávno putovat do fondu, odkud měly být spravovány a vypláceny podle přesných pravidel, jež stanovil Michael Jackson před svou smrtí.
Co je v sázce a podmínky fondu
Podle Paris měl fond Michael Jackson Family Trust fungovat jako bezpečný přístav pro budoucí generace. Otcova závěť z roku 2002 počítala s tím, že potomci budou mít nárok na postupné uvolňování peněz v průběhu let takto:
- od 21 let nárok na pravidelné příjmy plynoucí z podílu v trustu,
- ve 30 letech získá první třetinu svého dědického podílu
- ve 35 letech získá polovinu zbývajícího podílu
- ve 40 letech získá zbývající část dědictví.
Nejstaršímu synovi zvanému Prince (vlastním jménem Michael Joseph Jackson Jr.) bude příští rok v únoru třicet, Paris oslavila letos v dubnu 28. narozeniny a nejmladší Bigi (vlastním jménem Prince Michael Jackson II) dosáhne v únoru 25 let.
Kolik peněz dostávají z fondu měsíčně, není známo. Ale podle posledních dostupných zveřejněných účetních dokumentů poskytla správa pozůstalosti Michaela Jacksona jeho třem dětem v roce 2024 finanční plnění v celkové hodnotě 15,8 milionu dolarů. Nejvíce připadlo na Prince (6,4 milionu) a Paris (6,3 milionu), nejmladší Bigi získal plnění v hodnotě 3,1 milionu dolarů. Nešlo však pouze o přímé výplaty, část peněz pokryla daně, bydlení, právní služby a další náklady.
Milionová hotovost a daňové stíny minulosti
Paris prostřednictvím právníků napadá postupy vedení pozůstalosti. Další zadržování veškerého majetku je podle ní v přímém rozporu s Michaelovým záměrem a není v nejlepším zájmu dědiců.
V pozadí ostrého sporu stojí obrovské jmění, které se ze zprvu hluboce zadlužené pozůstalosti podařilo vybudovat. Podle účetních podkladů disponovalo dědictví na konci roku 2024 zhruba 850 miliony dolarů v aktivech. Hodnota celého majetku, včetně lukrativních hudebních práv, se v průběhu let odhadovala na dvě až tři miliardy dolarů.
Proti obviněním Paris Jacksonové se rázně staví John Branca – dlouholetý právník a nyní jediný zbývající vykonavatel závěti (jeho kolega John McClain zemřel v květnu 2026). Jakékoliv zadržování peněz nebo účelové blokování popírá.
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Před 30 lety přiletěl do Prahy Michael Jackson, provázelo ho davové šílenství
Jacksonova závěť podle něj hovoří jasně – žádné z dětí nemá nárok na vyplacení přímého podílu z jistiny, dokud nedosáhne věku 30 let. Sourozenci už v průběhu let dostali podle správy pozůstalosti na své výdaje a zabezpečení již více než 200 milionů dolarů.
Branca argumentuje, že plné financování svěřeneckého fondu stále blokuje dlouholetý spor s americkým daňovým úřadem IRS, který původně požadoval 700 milionů dolarů na doplatcích a sankcích. Na to však mluvčí Paris Jacksonové reagoval nekompromisně: „Správce pozůstalosti se opět snaží odvést pozornost od vlastní neschopnosti. Paris vyzvala k částečnému naplnění svěřenského fondu – což byla věc, kterou pan Branca mohl a měl učinit již dávno. Po letech průtahů nezbylo Paris nic jiného než zasáhnout sama.“
Napětí v rodině a blížící se soud
Spor s Brancou není prvním bojem, do kterého se Paris kvůli majetku pustila. Letos v květnu slavila dílčí úspěch, když soud vyhověl její námitce a nařídil vrátit do pozůstalosti 625 tisíc dolarů vyplacených na sporných bonusech právním kancelářím. Na podzim navíc napadla i výši Brancových manažerských odměn.
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Nejmladší syn Michaela Jacksona už nechce být Blanket a vede spor s babičkou
Zatímco Paris vystupuje v zájmu transparentnosti a finančního zajištění sebe i bratrů, rodinné vztahy kolem dědictví jsou dlouhodobě složité. Už v roce 2024 vyvolal vlnu pozornosti spor nejmladšího Bigiho Jacksona s babičkou Katherine, když se mladík postavil proti tomu, aby matka jeho zesnulého otce financovala další právní bitvy z peněz pozůstalosti.
Zda v nynějším tažení za 600 milionů dolarů stojí Paris po boku i její bratři jako aktivní spojenci, ukáží až další kroky před soudem. Zásadní rozuzlení se přiblíží už 4. prosince 2026, kdy je na losangeleském soudu naplánováno klíčové jednání.