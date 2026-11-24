Michael J. Fox se po delší době objevil na červeném koberci. Na slavnostní večer své nadace, která podporuje výzkum Parkinsonovy choroby, dorazil v doprovodu nejbližší rodiny. Společnost mu dělala manželka Tracy Pollanová a jejich dcery Esmé (25) a jednatřicetiletá dvojčata Schuyler a Aquinnah. Herec se před fotografy usmíval a tentokrát se rozhodl nepoužít invalidní vozík. Později se s dalšími hosty fotografoval vsedě na židli.
Na akci Fox potkal také svého hereckého kolegu Christophera Lloyda, s nímž se proslavil ve filmové trilogii Návrat do budoucnosti. Fox v ní ztvárnil středoškoláka Martyho McFlye, který se díky nečekanému přátelství s excentrickým vědcem Emmettem „Docem“ Brownem, kterého hrál Lloyd, vydává na cestu časem. K tomu slouží upravený automobil DeLorean DMC-12.
Nadace vybrala miliardy dolarů na výzkum
Parkinsonovu chorobu lékaři Foxovi diagnostikovali v roce 1991. O devět let později založil vlastní nadaci, která financuje výzkum a hledá možnosti léčby tohoto onemocnění. Parkinsonova choroba postihuje centrální nervový systém a narušuje schopnost těla ovládat pohyb.
Nadace Michaela J. Foxe od svého vzniku získala na výzkum více než tři miliardy dolarů, což je v přepočtu více než 66 miliard korun. Jeho manželka Tracy Pollanová na červeném koberci neskrývala hrdost na práci, kterou organizace odvádí.
„Všechno se točí kolem úžasné práce, kterou nadace odvedla. Je to také příležitost ocenit všechny, kteří s námi spolupracují už více než dvacet let,“ řekla časopisu People. „Je neuvěřitelné, kolik peněz se podařilo vybrat. Všechny putují přímo k vědcům, kteří díky nim mohou provádět potřebný výzkum a hledat léčbu. Opravdu vidíme velký pokrok,“ dodala.
Pollanová promluvila také o jejich manželství, které trvá už 38 let, a o tom, jak společně zvládají manželovu nemoc. „Myslím, že je potřeba brát všechno den po dni. Soustředit se na to, co máte právě před sebou, a žít přítomným okamžikem. A pokud je vám v danou chvíli dobře, prostě v ní zůstaňte,“ vysvětlila.
Rodina při něm stojí už desítky let
Fox má s Pollanovou kromě tří dcer také syna Sama (37). O podpoře svých nejbližších mluvil už při loňském ročníku slavnostního večera. „Jsou neuvěřitelně obětaví a vždycky mě podporují. Všichni ti lidé jsou moji přátelé a rodina. Je skvělé je vidět. Když jdu po červeném koberci a narazím na ně, někdy mě jejich přítomnost překvapí. Pak si ale říkám: Proč mě to vlastně překvapuje?“ uvedl tehdy. „Vždycky tu pro mě byli a rok co rok při mně stojí dál,“ dodal.
Pollanová potvrdila, že celá rodina drží při sobě. „Všichni ho neuvěřitelně podporují. Michael je velký optimista, což je skvělé a hodně mu to pomáhá. Zároveň je ale důležité si uvědomit, že jde o obrovskou životní zkoušku,“ řekla. „Je to velmi těžké pro celou rodinu, pro lidi, kteří se o nemocného starají, a samozřejmě i pro samotného pacienta. Je důležité o tom mluvit a nepředstírat, že je všechno jednoduché. Není. Je to náročné, ale rodina při něm stojí a je tu pro nás,“ dodala.
K herectví se vrátil dříve, než plánoval
Fox se letos vrátil před kameru. Objevil se v seriálu společnosti Apple TV s názvem Terapie pravdou, kde hraje Gerryho, muže, který stejně jako on žije s Parkinsonovou chorobou. Jeho postava naváže přátelství s terapeutem Paulem, kterého ztvárňuje Harrison Ford.
Loni v září herec prozradil, že se k herectví vrátil dříve, než původně očekával. Překážkou pro něj přitom zůstává především zhoršující se schopnost zapamatovat si text kvůli Parkinsonově chorobě.
O svém životě s nemocí promluvil také na udílení cen Emmy, kde převzal humanitární ocenění Hope Humanitarian Award. Na slavnostní večer ho opět doprovodila celá rodina a při přebírání ceny přednesl emotivní projev.
Vzpomínal v něm na chvíli, kdy mu lékaři ve 29 letech, na začátku devadesátých let, oznámili diagnózu. Vysvětlil také, proč svůj zdravotní stav před hollywoodským prostředím téměř deset let tajil.
Připomněl, že ho zesnulý bavič Bob Hope naučil důležitým lekcím o obětavosti a pomoci druhým. Tehdy ještě netušil, jak zásadní pro něj jednou budou. „Nemohl jsem tušit, jak moc se tyto lekce promítnou do mého vlastního života. Až když mi bylo něco přes dvacet, postavil mě život před roli, o kterou jsem nestál,“ řekl.
O začátcích svého boje s nemocí promluvil otevřeně. „Zpočátku jsem svou diagnózu Parkinsonovy choroby tajil. Bál jsem se, že by to mohlo ovlivnit mou práci i vztah s diváky,“ přiznal s tím, že ho trápila také obava, zda by se mu lidé stále smáli, kdyby věděli, že je nemocný. „Napadalo mě, jestli se budou lidé smát, když zjistí, že jsem nemocný?“
Nakonec ho ale podpora fanoušků z celého světa povzbudila a pomohla mu pokračovat. „Byl jsem ohromený tím, jakou podporu jste mi projevili. Dodalo mi to sílu. Uvědomil jsem si, že jsem nepřišel o to, co umím a co dělám. To mi nikdo nemohl vzít. A je to díky vám, protože jste se za mě postavili. Moc si toho vážím,“ řekl.
Zároveň zdůraznil, že přijetí diagnózy pro něj neznamenalo vzdát se boje s nemocí. „Pochopil jsem, že přijmout Parkinsonovu chorobu neznamená se jí poddat. Znamená to jen, že musím udělat všechno, co je v mých silách, pro všechny lidi, kteří s touto nemocí žijí. Rozhodl jsem se za ně bojovat a získávat peníze na výzkum. Jsem hrdý na pokrok, kterého jsme dosáhli ve prospěch pacientů s Parkinsonovou chorobou a jejich rodin,“ dodal.