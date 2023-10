Zářil v Pánech klucích, později herectví opustil. Emigrace byla cíl, říká Dymek

Přestože tanec mu zůstal jen jako hobby, odchodu na Západ nikdy nelitoval. Začátkem 90. let se do Česka vrátil jako úspěšný manažer a obchodník. Pihy smazalo opálení, ale oči se mu smějí pořád.

Potkáváme se po vaší dovolené ve Vietnamu a Thajsku, ale říkáte, že už se těšíte do práce. To člověk neslyší často…

Možná to přichází s věkem. Člověku se mění žebříček hodnot a věcí, jako je zdraví nebo práce, se naučí víc si vážit. Ale je pravda, že bývaly časy, kdy mě známí považovali za workoholika. Bylo to v době, kdy jsem prožíval určitý kariérní vzestup, a tomu člověk prostě musí něco dát, nestačí být jen dítě štěstěny. Když chcete něčeho dosáhnout, musíte tomu jít trochu naproti.