Jsem expert na sexuální scény. Hlavní je nácvik, říká Michael Douglas

„V současnosti je trendem, že při natáčení fungují takzvaní koordinátoři intimity. Ti mají zajistit, aby se herci cítili pohodlně, a bez nich nelze udělat vůbec nic,“ řekl Douglas. On sám z tohoto trendu nadšený není.

„Tajemstvím – a myslím, že jsem se stal expertem na sexuální scény – je nácvik. Je to podobné, jako když děláte bojovou scénu, musíte vypracovat choreografii,“ popsala hvězda snímků Základní instinkt či Osudová přitažlivost.

„Když točíte milostnou scénu, je důležité, aby herečka neměla pocit, že zneužíváte situace. Řeknete jí předem, co se bude dít: Teď dám ruku sem, ty dáš ruku sem, a pak se začneme líbat,“ dodal. „Když se vám to povede, bude to vypadat spontánně, i když to má předem vytvořenou choreografii,“ doplnil.

Hollywoodský herec hovořil rovněž o svém otci Kirku Douglasovi, který se právě v Cannes seznámil se svou druhou ženou Anne Buydensovou. „Než vznikla sociální média, měli jsme mnohem více tajemství, scházeli jsme se potají bez toho, že by to někdo věděl,“ uvedl Douglas. „Mluvil jsem o tom s Leem DiCapriem, nyní vás někdo někde uvidí a najednou je tam tisíc lidí. Už nemáme tu svobodu, co jsme měli dříve,“ dodal.