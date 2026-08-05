Michael Douglas se pochlubil jedinou dcerou. Carys vyrostla do krásy

Michael Douglas na Mallorce vlastní také usedlost S’Estaca. Na slavnostní akci pozornost všech na sebe strhla právě hercova dcera, kterou má s herečkou Catherinou Zeta-Jonesovou.
Mladá kráska, která nedávno dokončila studia na prestižní Brown University a po newyorském divadelním debutu pomalu kráčí ve stopách svých rodičů, okouzlila v elegantním černém topu bez ramínek a volných kalhotách. Že má herec se svou jedinou dcerou skvělý vztah dokazuje i to, že jí nedělá problém vést se s ním za ruku.
Herec Michael Douglas má celkem tři děti ze dvou manželství. Jeho nejstarší syn Cameron Douglas se narodil v roce 1978. Jeho matkou je Douglasova první manželka Diandra Lukerová. Cameron se po letech boje s drogovou závislostí a pobytu ve vězení vrátil k herectví a věnuje se osvětě.
Další dvě děti má Michael Douglas s Catherine Zeta-Jonesovou. Kromě dcery Cary má ještě syna Dylana, který se narodil v roce 2000. Také vystudoval Brownovu univerzitu, konkrétně politologii. Nyní se věnuje politickému aktivismu a médiím – působil v politických kampaních a spolupracoval s rozhlasovou stanicí SiriusXM. Rozjíždí také svou kariéru. Po dokončení studia se přesunul k hraní a filmové produkci, přičemž připravuje vlastní filmové projekty.
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3. října 2025